3 представителя зодиакального круга окажутся в самом центре этой энергетической трансформации.

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3 знака зодиака испытают прилив удачи этим летом / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Для Весов лето — это глоток свежего воздуха и всплеск жизненных сил

Раки, забудьте о самокритике и позвольте себе почувствовать внутреннюю гармонию

Смена времен года несет с собой не только изменения в погоде, но и в энергии, окружающей нас. С приходом лета мы сбрасываем с себя усталость зимы и весны, наполняемся солнечным светом и готовимся к новому этапу жизни.

Но особенно удачным это время будет для трех знаков Зодиака — именно они почувствуют прилив энергии, вдохновения и везения.

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Рак

Солнцестояние открывает сезон Рака, а значит, вы оказываетесь в центре астрологического внимания. Это ваш момент. Удача будет идти рядом, особенно если вы позволите себе быть мягче к себе, чем обычно. Забудьте о самокритике и позвольте себе почувствовать внутреннюю гармонию. Это станет вашим магнитом для успеха и счастливых случайностей. Чем больше заботы и тепла вы проявите к себе, тем больше получите от окружающего мира.

Весы

Для Весов лето — это глоток свежего воздуха и всплеск жизненных сил. Все, что казалось серым и утомительным весной, сейчас отступит. Наступает время радости, общения и настоящего вдохновения. Постройте планы, которые заставят ваше сердце биться чаще: пляжи, костры, вечерние разговоры под звездами. Лето откроет вам двери, если вы сделаете шаг навстречу — в компании друзей и под светом теплого заката.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Козерог

Вы не ждете чудес — вы их создаете. И это лето станет подтверждением: то, над чем вы трудились, начнет приносить плоды. Особенно после 20 июня. Даже если вы не считаете себя везунчиком, именно сейчас вы почувствуете, как внешние обстоятельства складываются в вашу пользу. Сделайте решительный шаг в сторону своей мечты — Вселенная поддержит.

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