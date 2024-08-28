Астролог назвал 4 знака, которых в сентябре 2024 ждет релакс и удовольствия

Нейтральным первый месяц осени будет у таких знаков зодиака: Телец, Лев, Весы и Водолей.

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Влад Росс назвал знаки зодиака, которые переживут сентябрь без потрясений / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Известный астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2024 и назвал четыре знака зодиака для которых первый месяц осени пройдет в спокойном и размеренном темпе.

Как рассказал Росс в интервью Главреду, в первый месяц осени Тельцам нужно устроить себе праздник и жить в свое удовольствие. Львам стоит проявить сдержанность и избегать лишних трат денег. Весы должны подумать о здоровом образе жизни. Водолеям необходимо проявить максимум осторожности в делах, а также за рулём автомобиля.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Телец

"Сентябрь 2024-го у Тельца пройдёт под знаком развлечений. В этом месяце не стоит ждать "волшебника в голубом вертолёте" – Телец сам должен стать им. В этом месяце всё будет зависеть только от него самого. Сентябрь будет ровным периодом для Тельца", - заявил астролог.

По его словам, Тельцу доставят удовольствие встречи с друзьями, вкусная еда, походы в горы.

"Нужно жить в своё удовольствие, ведь сентябрь – месяц карнавала для Тельца", - призвал Росс.

Благоприятные дни сентября-2024 для Тельца: 1, 5, 9, 24, 28.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Тельца: 3, 11, 26, 30.

Карьера. Сентябрь у Тельца будет прекрасным периодом для работы, особенно творческой. Представители знака очень преуспеют, если их деятельность связана с написанием музыки, сочинительством, актёрством, шитьём или вязанием. Благоприятное время, чтобы разместить рекламные объявления о своей работе, о себе. К любой работе в сентябре Тельцу следует подходить креативно. Самое время испробовать новые методы решения старых задач. Самые сложные профессиональные задачи стоит запланировать на конец месяца.

Деньги. Сентябрь-2024 у Тельца будет хорошим месяцем для поиска дополнительных источников дохода, развития личного бизнеса и коммерческой активности.

Личная жизнь. В начале сентября звёздная обстановка будет способствовать развитию романтических отношений Тельца на работе. Их инициатором, скорее всего, выступит другой человек: знаки внимания начнёт оказывать сослуживец, партнёр или начальник.

В середине месяца звёзды будут способствовать укреплению взаимоотношений в парах. В этот период удастся решить спорные вопросы, найти компромиссы, договориться о важном шаге.

Вторая половина сентября у Тельца благоприятна для заключения брака. Если Телец долго находится в отношениях и сейчас решит узаконить их, то этот брак может быть долгим и счастливым, а также принесёт супругам материальное благополучие.

Здоровье. В начале сентября Тельцу следует обратить внимание на сферу красоты: любые косметологические процедуры и операции, выполненные в это время, будут иметь отличный результат и положительно отразятся на психологическом состоянии Тельца. В конце месяца представители знака будут нуждаться в притоке положительных эмоций и станут есть больше сладкого, что может принести лишний вес. Потому Тельцу важно следить за фигурой и помнить, что чрезмерное употребление разных вкусностей может плохо сказаться на его пищеварительной системе. Сладкое же стоит есть в весьма ограниченном количестве. В конце месяца Тельцу нужно сесть на строгую диету.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Лев

Лев в сентябре 2024 года сможет позволить многое из того, что раньше было ему недоступно, но переходить опасную черту не стоит. Удовлетворять свои желания нужно дозированно, в меру. Сентябрь для Льва более-менее хорош.

Благоприятные дни сентября-2024 для Льва: 3, 7, 13, 26, 30.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Льва: 5, 10, 24, 28.

Карьера. В сентябре перед Львом откроются замечательные возможности улучшить материальное положение, подняться по карьерной лестнице и вывести бизнес на новую высоту. Прекрасное время, чтобы приобрести или продать движимое имущество. Пойдут дела в гору у тех, кто занимается торговлей.

В середине сентября Льву будет легче расправляться с рутинными делами, а вот во второй половине месяца возможны споры с партнёрами, разрыв договоённостей и судебные разбирательства. Поэтому Льву нужно быть тактичным и сдержанным.

Деньги. В сентябре деньги ко Льву будут легко приходить, но, увы, так же легко и уходить. Особенно в конце месяца, если Лев не справится с соблазном пустить всё на развлечения и прочие удовольствия. В это время Лев может стать настоящим мотом.

Личная жизнь. Первая половина сентября у Льва будет порой романтики, пробуждения чувств. Лев может поехать к морю. Те представители знака, которые ищут любовь, наверняка её найдут.

В середине месяца на безоблачном небосклоне семейных пар может возникнуть грозовая туча. Льву нужно постараться не ссориться со своей второй половинкой, особенно вблизи лунного затмения 18 сентября.

В конце месяца надо проявлять дипломатичность, чтобы вконец не рассориться с близким человеком. Нужно стараться обходить все острые углы, не заводить разговоры на неприятные для второй половинки темы.

Здоровье. В сентябре хорошо будут поддаваться лечению хронические заболевания Льва, особенно эндокринной системы. От старых схем лечения стоит отказаться и попробовать новые методы. В середине месяца появится быстрая утомляемость, сонливость, мышечная слабость, может беспокоить сердце. В конце месяца благоприятно закаливание и другие оздоровительные процедуры. В это время депрессивное состояние могут вредить здоровью Льва, поэтому благоприятно обращаться к психологу или астрологу.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Весы

В сентябре 2024 года Весам необходимо помнить, что мы получаем от мира то же, что ему даём. Если Весы хотят, чтобы окружающие относились к ним с уважением и заботой, нужно вести себя так же с окружающими. Представителям знака следует быть чуткими к переменам настроения любимых людей. Месяц обещает быть средним для Весов.

Благоприятные дни сентября-2024 для Весов: 3, 16, 18, 20, 25.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Весов: 9, 11, 15, 29.

Карьера. В начале сентября ситуация на работе у Весов будет довольно напряжённой. Дела компании будут идти не слишком успешно, а потому начальство может быть в дурном настроении. Кстати, нельзя исключать вынужденное сокращение штата, что может коснуться Весов. В последнюю неделю сентября Весам не нужно стесняться проявлять свои таланты, предлагать руководству смелые решения – эту инициативу непременно оценят.

Деньги. В конце сентября у Весов неплохие шансы найти выгодную подработку, и даже не одну.

Личная жизнь. Сентябрь будет благоприятен для романтических встреч Весов, задушевных разговоров и поиска компромисса. Особенно до 23-го числа. Весам нужно быть откровеннее с любимым человеком, но стараться не задеть чувства. В конце месяца можно отправиться в поездку, ведь вдали от дома все неприятности покажутся несущественными. Кроме того, совместное путешествие поможет Весам и их партнёру лучше понять друг друга и сблизиться, даже если сейчас кризис в отношениях. В это время удастся выйти на новый уровень отношений и достичь взаимопонимания.

Здоровье. Иммунитет Весов в сентябре будет не на высоте. Необходимо срочно принимать меры. Нужно принимать витамины, не пить холодные напитки, фастфуд для Весов будет подобен атомной бомбе. Также нужно чаще гулять на воздухе. Курящим Весам нужно максимально сократить количество сигарет, а 18 сентября они могут просто бросить курить.

Гороскоп на сентябрь 2024 - Водолей

Первый осенний месяц 2024 года у Водолея пройдёт в стиле ретро. Ему предстоит вернуться к давним делам и планам, повстречать старых знакомых, а, может, и наладить с ними деловые отношения. Вполне вероятно, что старые знакомые окажутся в жизни Водолея не случайно, а для того, чтобы оказать содействие и поддержку. Поэтому не нужно стесняться воспользоваться этими обстоятельствами. Сентябрь 2024-го будет ровным месяцем для Водолея. Месяц будет напряжённым, потому нужно проявить максимум осторожности в делах, а также за рулём автомобиля. Вполне вероятно, что Водолей, добравшись до старых бытовых проблем, сделает долгожданный мелкий ремонт в своём доме.

Благоприятные дни сентября-2024 для Водолея: 1, 5, 10, 13, 14, 20, 28.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Водолея: 3, 9, 16, 23, 26, 30.

Карьера. Середина сентября – не лучшее время для поездок и оформления документов, особенно вблизи лунного затмения 18-го числа. Предстоит изрядно постараться, чтобы выполнить то, что Водолей обещал и успел забыть. Для Водолея будет актуальна пословица: делу время, потехе – час.

Деньги. В сентябре финансовые дела у Водолея пойдут в гору, и денежная ситуация значительно улучшится. Но – во второй половине месяца. А в начале сентября всё будет сложно. Если Водолей сумеет сейчас больше копить и откладывать деньги, это позволит приумножить капитал.

Личная жизнь. Семейная жизнь Водолея в сентябре будет словно на вулкане. Скандалов не избежать, потому нужно быть готовым к выяснению отношений. В принципе, Водолею лучше принять всё так, как есть. Тем, кто заводит романы на стороне, следует быть осторожнее – всё тайное может стать явным. В сентябре звёзды советуют Водолею посвятить больше времени семье и детям. Благоприятно зачинать детей.

В последней декаде сентября отношения Водолея с любимым человеком обещают быть страстными, порой до ссор. Будет полезно, если Водолея и его вторую половину увлечёт общее дело, хобби. Нужно стараться появляться вместе в общественных местах, на разных мероприятиях.

Здоровье. Со второй недели сентября у Водолея будет благоприятное время для лечения заболеваний мочеполовой системы. Также период хорош для косметологических и косметических процедур. Благоприятно заняться фитнесом, коррекцией фигуры. Сентябрь для Водолея – хорошее время для лечения заболеваний эндокринной системы, нарушения обмена веществ. Эффективными будут гомеопатия, фитотерапия. Снять напряжение помогут ванны, банные процедуры и использование масел.

Смотрите видео - Влад Росс поделился гороскопом на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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