Как долго Украину будет "штормить" от коронавируса

Астролог назвал месяц, когда украинцы смогут снять медицинские маски / УНИАН

Коронавирус будет мучить украинцев вплоть до мая: в этот период будет и большое количество новых выявленных случаев заболевания, и высока смертность. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

По словам астролога, Украине не стоит рассчитывать на улучшение эпидемической ситуации до тех пор, пока Плутон не перейдет в ретроградное движение. В нынешнем году это случится 27 апреля.

"В прошлом году была та же история: я говорил, что, как только Плутон станет ретроградным, сразу уменьшится количество смертей, и коронавирус начнет отступать, собственно, так и вышло. В этом году Плутон станет ретроградным 27 апреля, потому сложная ситуация у нас будет сохраняться вплоть до мая", – отметил Влад Росс.

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В мае мы сможем вздохнуть с облегчением, потому что эпидемия пойдет на спад, прогнозирует астролог. А медицинские маски, по его мнению, украинцы смогут снять не раньше лета.

"Думаю, в магазин или в метро можно будет заходить без маски уже в июне", – уточнил Росс.

При этом астролог подчеркнул, что особенно сложная ситуация будет в марте, когда Меркурий будет находиться в Рыбах.

"В этот период нас будет штормить, и зараза будет активно распространяться", – предостерег Влад Росс.

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