Астролог спрогнозировал спад эпидемии коронавируса в Украине

После января эпидемия коронавируса в Украине пойдет на спад, сказал астролог / Reuters

Астролог Влад Росс спрогнозировал, что в Украине эпидемия коронавируса COVID-19 достигнет плато в январе 2021 года, а потом пойдет на спад.

В нашей стране в апреле установится более-менее благоприятная эпидемическая ситуация, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, не исключено, что в апреле-мае можно будет начать ослаблять масочный режим.

"…Украина достигнет плато (эпидемии коронавируса – Ред.) в январе следующего года, и дальше эпидемия будет идти на спад", – поделился прогнозом собеседник.

Ранее Влад Росс говорил, что в декабре 2020 года пандемия COVID-19 достигнет пика.

Астролог предупредил, что на протяжении декабря коронавирус унесет больше всего жизней. Также эксперт сказал, что в Украине локдаун неизбежен.

Справка. Пандемия COVID-19 была объявлена в марте 2020 года. Украина с 11 марта ввела карантин. Карантин в Украине предусматривает соблюдение ряда мер, в частности масочного режима.