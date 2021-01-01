Прогноз на январь-2021: самые опасные и удачные даты месяца

Астролог Влад Росс рассказал, чего ждать в январе 2021-го

Устав от необычайно сложного 2020-го, январь 2021-го многим покажется более легким периодом, и многие вздохнут свободнее. Однако месяц все равно обещает быть непростым. Лозунгом января будет квантовый скачок – резкий и иногда больно бьющий. Месяц не особо будет радовать приятными событиями – скорее, он станет продолжением 2020 года. Год Быка вступит во власть лишь в феврале 2021 года, когда Сатурн и Юпитер, которые вошли в знак Водолея, станут все больше и больше себя проявлять. А пока придется потерпеть.

Благодаря такому расположению Сатурна и Юпитера у многих будут рождаться смелые идеи и блистательные решения. Однако действовать в январе будет очень сложно, потому что Марс покинет знак Овна (знак войн, переворотов и сложных ситуаций) и войдет в знак Тельца. А Телец – неспешный знак Зодиака, потому и быстро двигаться в январе не стоит. Лучше продумывать каждый свой шаг прежде, чем предпринимать что-либо.

Кроме того, Марс обозначает агрессию и войну, а знак Телец связан с Украиной. Потому в январе возможны обострения на фронте, на Донбассе. Да и в целом, в стране повеет новым майданом. Те есть прохождение огнеопасного Марса по знаку, эгрегориально связанному с Украиной, может вызывать неожиданные вспышки военных действий и противостояние.

Январь 2021 года будет примечателен тем, что практически все аспекты Марса будут агрессивными и напряженными. Водолей и Телец будут "подсвечены" в этот период, причем очень ярко и разной энергетикой. В этом месяце знакам неподвижного креста (Водолею, Тельцу, Скорпиону и Льву) придется внезапно что-то решать, в результате чего возникнут конфликтные ситуации и неожиданные события. Вероятно, в какой-то момент им придется действовать импульсивно. При этом также может возникать ступор и нежелание двигаться вперед, особенно после Нового года, когда в Украине будет введен локдаун. Вот тогда-то и начнется полное торможение в делах, что проявится и в жизни нашей страны. Никакие импульсивные действия в январе не смогут дать хороший результат.

Так что скорость действий и активное движение в январе не приветствуется. Действовать придется размеренно и неспешно. Семь раз отмерь и один раз отрежь – таков лозунг января.

Важные астрологические события месяца

7 января Марс перейдет в знак Тельца. Потому период с 8 января и до конца месяца – наиболее подходящее время для локдауна. Однако могут вспыхивать конфликты, создаваться неожиданные ситуации и возникать финансовые вопросы. В это время можно обмануться и потерять деньги.

8 января Меркурий (символ коммерции, покупок, поездок) покинет знак Козерога и перейдет в Водолея. В этот период следует обзаводиться новыми друзьями, знакомиться с людьми, организовывать компании, особенно в соцсетях. В это время следует объединяться, выстраивать новые планы и проекты.

Также в январе Венера перейдет в знак Козерога, потому любовная и чувственная жизнь станет очень серьезной. После 8 января сложится отличное время для того, чтобы создать прочные отношения, которые перерастут в брак, семью. В это время будут складываться прекрасные партии. Звезды не будут способствовать кратким и легкомысленным связям вроде курортных романов, как было, пока Венера находилась в Стрельце. В это время можно смело предлагать руку и сердце.

Читайте такжеАстрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка13 января в 7 утра произойдет новолуние. Вблизи этой даты и непосредственно в этот день лучше всего задумывать проекты и выстраивать планы. Очень хорошее время для медитации и очищения.

14 января Уран станет директным, поэтому новшества, реформы и неожиданные новые дела лучше начинать после этой даты. Уран связан с реформами и быстрым восстановительным процессом, потому этот период следует использовать для чего-то нового, для реформирования и преображения.

Апофеоз этого месяца – жесткий квадрат Юпитера к Урану 18 января. Это говорит о том, что ситуация в любых делах может перевернуться с ног на голову, в том числе возможно свержение власти в некоторых странах. Очень вероятны серьезные перемены и потрясения в ближайшей к нам стране под знаком Водолея – в России. Там может резко измениться повестка дня, а также могут быть введены против РФ "санкции из ада". В этот период неожиданно может начать решаться вопрос Донбасса, в частности, неожиданно могут быть пересмотрены Минские договоренности.

28 января в 21:16 произойдет полнолуние. 27-29 января будут самыми критическими днями для здоровья. В это время будет наибольшее количество вызовов скорой помощи. Именно в это время, как никогда, будет высок риск подхватить коронавирус. Вблизи полнолуния лучше не проводить каких-либо празднеств.

В целом, месяц пройдет под жестким аспектом Юпитера и Урана, поэтому во многом будет проявляться дисгармония. Неожиданности, которые случатся в январе, повлияют на большие массы людей и большие территории.

Кроме того, вероятны непредвиденные ситуации, связанные с электричеством: существенно подорожает электроэнергия, короткие замыкания во второй половине месяца (лишний раз проверьте дома проводку). Желательно не покупать в этом месяце какую-либо компьютерную технику, телевизоры, магнитофоны, ноутбуки, смартфоны и т.д. вблизи 18 января, то есть 13-23 января, потому что вся эта техника грозит скоро сломаться.

Также аспект Юпитера и Урана может указывать на конфликт между сообществами и организациями. Так, например, американцы, по моим прогнозам, полностью изменят политику по отношению к России и обложат ее санкциями. То же самое может случиться и с Китаем.

Деловая активность и бизнес

Из-за аспекта Юпитера и Урана в январе возможны проблемы в финансовой сфере и крупные потери. Те, кто под конец года накупили биткоинов, могут быть разочарованы – биткоин может неожиданно рухнуть в январе. Советую попридержать деньги и не рисковать на протяжении месяца на фондовых рынках. Например, если компания Илона Маска за последние месяцы существенно укрепилась, то в январе она может сдать. Так что вблизи этого аспекта будет опасно вкладывать деньги, потому что непредвиденные обстоятельства могут затронуть и ваши вложения. В том числе это касается и недвижимости.

Не стоит в это время начинать крупных дел, особенно если они связаны с решением юридических вопросов. Не втягивайтесь в судебные разбирательства, так как дело в итоге может развернуться против вас самих. Не следует заниматься изданием книг, трудов. Также это худшее время, чтобы начать какую-то преподавательскую деятельность. Лучше не торопиться.

На протяжении всего месяца любые деловые вопросы следует решать крайне осторожно и только после тщательного обдумывания.

Январь вообще не особо подойдет для решения деловых вопросов. Так будет не в последнюю очередь из-за того, что Марс, планета, связанная с деловой активностью, перейдет в рассудительный зодиакальный знак Тельца и будет создавать напряженные аспекты к другим планетам. Потому в бизнесе дела будут идти не очень хорошо.

Любое дело, начатое после 7 января, будет развиваться медленно и неспешно. Однако этот период прекрасно подойдет для тех, кто хочет создать бизнес не на один день, а на долгие годы, чтобы он развивался постепенно, шаг за шагом.

Затрат при этом будет довольно много, однако и результат окажется качественным. И будет этот результат лет через десять. Если вы делаете упор на качество, то это отличное время для вас: начинайте дело, открывайте предприятие, завод, начинаете производить продукцию. Особенно успешным будет все, связанное с пищевой промышленностью.

Напряженные аспекты будут 7-9 января. В эти дни будут проблемы с получением информации. Можно сглупить, обмануться. Могут быть утеряны важные документы. Могут быть неверно составлены бумаги, отчеты. Это худшее время для деловых переговоров, командировок и важных поездок. Сложно будет достичь взаимопонимания и договориться с деловыми партнерами. В итоге, переговоры могут привести к жарким спорам, ссорам и дискуссиям.

Читайте такжеГороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеровЕще один негативный период – 11-13 января. Энергетика этих дней не будет располагать к быстрым и удачным решениям вопросов, в том числе и деловых. Работа, связанная с физическим трудом, может привести к проблемам со здоровьем.

Лучше в это время не обращаться к начальству с идеями и просьбами, а также ни в коем случае не следует идти наперекор начальству, иначе вы рискуете быть уволены. Также в эти дни категорически противопоказано переходить с одной работы на другую.

18-23 января – еще один сложный период, когда будет высока вероятность резких импульсивных событий и перемен. Именно в это время могут произойти катастрофы и неожиданные ситуации, связанные с огнем, пожарами. Какие-то предприятия могут взорваться, есть угроза техногенных катастроф.

Главное – не допускать ошибок в этот период. Нужно тщательно обдумывать повестку дня и свои действия. В эти дни будет сложно удерживать контроль над ситуацией, потому лучше исключите их, когда будете планировать начало новых проектов.

Деньги и покупки

Венера в январе перейдет в Козерог, что будет означать медленный, но верный рост финансового благополучия и поступление денег. В финансовой сфере все будет гармонично, хотя в деловой – малоудачный период.

Потому все важные дела лучше перенесите на февраль. Хотя решение деловых вопросов в этом месяце может быть вполне успешным, особенно для Козерогов. Лучше всего действовать медленно и верно, не делать резких движений, тщательно продумывать каждый шаг.

Я бы рекомендовал во второй половине января покупать одежду и обувь для длительного использования. Базовый гардероб можно будет пополнить. Как раз начнутся скидки на зимнюю одежду... В это время могут быть куплены по-настоящему хорошие и качественные вещи, которые верой и правдой будут служить вам долго. Не экономьте и покупайте все нужное вам, когда Венера будет в Козероге, то есть после 8 января.

Чтобы получить деньги в январе, стоит отключить смекалку и интуицию, действовать четко по плану или согласно инструкциям. А вот импульсивные траты могут привести к серьезным последствиям. Поэтому при покупке чего-либо важного тысячу раз продумайте.

В конце месяца могут возникнуть вопросы, связанные с совместными финансами, долгами, кредитами, наследством, алиментами или налогами. Насколько успешно будут решаться все эти вопросы, будет зависеть исключительно от вас.

Однако предпринимать что-либо новое и важное, связанное с деньгами, вблизи полнолуния 28 января не стоит. Тем более, к тому времени развернется и станет ретроградным Меркурий.

Любовь и отношения

В любовной сфере и в отношениях в январе проявится большая серьезность намерений. Венера в Козероге будет ровно до 1 февраля, поэтому если кто-то хочет жить в браке до "золотой свадьбы", следует жениться или выходить замуж именно в это время. Такой брак будет заключен на много лет вперед и будет прочным.

Венера в январе создаст несколько благоприятных аспектов с другими планетами. Один из них – 9 января, потому 8-10 января усилится притяжение полов друг к другу, и можно будет установить романтическую связь, которая перерастет в серьёзные отношения. В эти дни может появиться "принц на белом коне" или спутница жизни. Период благоприятен для свиданий. Следует встречаться, знакомиться, признаваться в любви. Не исключено, что в этот период деловые отношения могут перерасти в романтические.

Сюрпризы, подарки, презентации

14 января, на Старый Новый год, будет хороший тригон планет, а потому этот день обещает быть радостным. Я бы всем порекомендовал отмечать в 2021-ом Старый Новый год весело и с размахом.

Вблизи этой даты многих будет ждать приятный сюрприз. Рекомендуется также делать сюрпризы своим близким и родным 14 числа. Вблизи этого аспекта будут заряженные на удачу дни, которые могут принести нечто неординарное. Так что делайте сюрпризы любимым и родным – это только укрепит ваши отношения.

Читайте такжеПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяПрекрасным этот аспект будет и для творческих людей. Для них последняя декада января станет отличным временем, особенно вблизи 23 января, когда Венера сделает секстиль к Нептуну. Это также хороший аспект для завязывания любовных отношений и знакомств, потому что новые знакомства в этот период могут принести сильные большие чувства, приятные переживания, которые найдут творческое воплощение.

Это благоприятное время, чтобы презентовать свой альбом, картину, представить что-то красивое и яркое миру.

Сюрприз от Венеры

28 января Венера соединится с Плутоном. Такой аспект считается не особо удачным: он говорит о сильных зашкаливающий в чувствах. Наибольшее количество изнасилований может происходить именно в это время – в конце января, поэтому в темное время суток в эти дни лучше выходить из дома. Вблизи этого аспекта возможны встречи с людьми, но едва ли они станут счастливыми и легкими. Напротив, будут вспыхивать споры, людей будет тянуть на крайности. Это – эмоционально неустойчивое время. Могут быть даже драки из-за ревности.

Если ваши отношения уже изжили себя, то это будет подходящий момент, чтобы разорвать мешающие вам узы.

Кроме того, этот аспект будет иметь место за несколько часов до полнолуния. Поэтому вблизи 26 и 28 января не следует заводить новые знакомства, вступать в споры и конфликты с партнерами, принимать важные решения в сфере отношений и личной жизни.

Поездки

Поездки и путешествия в январе также будут не очень удачными.

Во-первых, Марс, планета, которая связана с движением и транспортом, будет находиться в замедленном Тельце и создавать множество напряженных аспектов. Потому аварийность на дорогах в январе резко возрастет. Будет очень много пробок и препятствий, даже несмотря на локдаун.

Во-вторых, Юпитер, связанный с путешествиями за рубеж также не особо гармоничен. Потому январь – не лучшее время, чтобы проведать горы или море.

В-третьих, Меркурий войдет в знак Водолея 8 января и создаст весьма напряженный аспект с Марсом, Ураном и Сатурном. Это сулит огромные сложности в дороге, неприятные и неожиданные ситуации в пути, поломки транспорта, проблемы с документами и кражу имущества.

В-четвертых, с 27 января и до конца месяца Меркурий будет статичен, переходя в ретроградное движение. Поэтому подписания каких-либо бумаг категорически противопоказано в это время, как и поездки. Это – наиболее неблагоприятный период для поездок, поскольку статичность будет останавливать движение, задерживать рейсы, заставлять транспорт ломаться, создавать неразбериху с документами и багажом. Поэтому лучше перенесите поездку с января.

Тем не менее, для поездок есть благоприятные дни в январе. Например, 16, 17и 26 января можно отправляться на море. Поездки, связанные с лечением отдыхом и санаториями, также стоит начинать в эти дни. Для поездок в горы благоприятны 11, 24 и 25 число. Поездки с целью получения знаний, посещения конференций, тренингов и семинаров наиболее благоприятными будут 5, 14, 24 и 25 января.

В супер-важные деловые поездки отправляйтесь сразу после Нового года – 3-4 января.

Самые неблагоприятные дни для поездок, когда категорически не советую отправляться в дорогу: 8-10, 12-13, 20-23, 27-30 января.

Здоровье

Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем в январе, стоит соблюдать меры предосторожности и безопасности, ни в коем случае не рисковать, заботиться о своём здоровье, как никогда. В этом смысле локдаун в январе будет замечательным периодом для всех. Постарайтесь избегать мест большого скопления людей и не рискуйте своим здоровьем, а также соблюдайте меры безопасности на производстве.

Со здоровьем возможны проблемы: 7-9, 12-13 и 19-23 января.

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В январе рекомендуется: составлять планы на год; заниматься текущими вопросами, решать проблемы, но без импульсивности и нервозности; решать финансовые вопросы; говорить с партнерами о серьезности намерений – и в деловых отношениях, и в браке. Благоприятно заводить новые отношения, если для вас важна стабильность и долговечность связи.

В январе нельзя: переходить на новую работу, начинать новые важные дела и проекты; планировать можно, но приступать к реализации планов нельзя; принимать важные судебные решения, особенно в плане деловой активности; отправляться в поездки; идти на крупные риски. Категорически запрещено возбуждать уголовные дела, подавать иски, решать юридические споры – они могут затянуться на годы и десятилетия.

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