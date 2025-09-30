Укр
Будет много кризиса: астролог назвала две опасные даты в октябре 2025

Мария Тупик
30 сентября 2025, 09:06
Что ждет Украину в октябре 2025 и какие даты самые опасные, рассказала Главреду астролог.
Война в Украине - прогноз на октябрь
Война в Украине - прогноз на октябрь / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, ГСЧС

Гороскоп на октябрь для Украины и какие даты в опасности рассказала в интервью Главреду астролог Ангелина Вакулина.

По прогнозу астролога, весь октябрь 2025 для Украины будет очень тяжелым.

"В октябре 2025 года общая картина для Украины очень напряженная. Очень сложно выделить спокойные дни для нашей страны", - отметила Вакулина.

Кризисные даты на октябрь 2025

"Самые кризисные даты с возможными резкими событиями по всей Украине - 2 и 17 октября. Но, весь месяц будет опасным. Хочу отметить, весь октябрь очень-очень напряженный и опасный. Месяц будет очень громким и беспокойным, особенно ночью для людей", - добавила астролог.

Какие города Украины в опасности

"В опасности вся Украины в октябре. Основные города для врага - Киев, Днепр, Одесса, Харьков. Харьков - это рынки, промзоны, вокзалы. Киев - центр города может быть в опасности. Западные регионы также могут оказаться под ударом врага. Весь октябрь очень напряженный. Нужно быть очень внимательно к тревогам", - отметила астролог.

О персоне: Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

