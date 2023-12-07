Будет штиль: астролог назвал 4 знака, которые легче всех переживут декабрь 2023

Тельцы смогут улучшить свое финансовое положение, у Рыб будут проблемы в личной жизни, а Весам стоит взять небольшую паузу и отдохнуть.

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Для кого декабрь 2023 будет нейтральным - гороскоп Влада Росса / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Астролог Влад Росс составил гороскоп на декабрь 2023 и рассказал, для кого из 12 знаков зодиакального круга последний месяц уходящего года будет нейтральным. Всего их четыре - это Телец, Рак, Весы и Рыбы.

Гороскоп на декабрь 2023 - Телец

Как рассказал астролог в интервью Главреду, в декабре 2023 года Тельцов могут посетить нежданные гости. Не стоит сопротивляться этому событию, ведь оно может привести к полезному и перспективному знакомству, особенно если это приятные гости, в том числе родственники.

"Если в профессиональной деятельности у Тельца возникла мысль о поиске нового призвания, рекомендуется сначала исследовать путь к новому, прежде чем покинуть работу. В любом случае декабрь 2023 года будет для Тельца более-менее ровным месяцем", - сказал Росс.

В декабре Тельцу следует контролировать свои порывы, вооружившись здравым смыслом – о нём очень важно будет помнить в этом месяце. Ведь Венера, которая управляет этим знаком зодиака, к сожалению, переходит в знак своего падения – в Скорпион.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Тельца: 7, 8, 14, 21, 22, 30, 31.

Неблагоприятные дни декабря для Тельца: 1, 2, 18, 25, 29.

Карьера. В декабре 2023 года в профессиональной деятельности у Тельца могут возникнуть некоторые неприятности, особенно когда Меркурий будет переходить в стационарное положение, то есть 10-15 декабря.

"Начальство может критиковать Тельца безо всякого повода, коллеги могут плести против него какие-то интриги, и тогда Телец действительно может совершать одну ошибку за другой. В какой-то момент ему даже захочется махнуть на всё рукой, написать заявление об увольнении, но делать этого не следует – в конце декабря ситуация станет просто превосходной. Так что в этом смысле декабрь пройдёт на контрасте: сложная ситуация в первой половине месяца, но невероятно классное завершение декабря", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Бизнесменам в декабре следует отказаться от рискованных сделок, особенно в середине месяца, поскольку они могут принести больше хлопот и головной боли, чем реальной выгоды.

Деньги. В декабре 2023 года у Тельца появятся возможности улучшить своё финансовое положение за счёт выгодных вложений или продажи недвижимости и имущества. Звёзды рекомендуют представителям знака воздержаться от дорогих покупок, поскольку, кроме больших затрат, они ничего не принесут.

Личная жизнь. В последнюю неделю декабря 2023-го одиноких Тельцов накроет буря эмоций. Им может открыться некая тайна, особенно измены.

Семейным Тельцам в этом месяце не помешает какая-то встряска. Следует устроить себе незабываемые праздничные дни, в которых не будет места телевизору, дивану, уборке, готовке. Это хорошее время, чтобы куда-то выехать, принять гостей или отправиться за город.

Здоровье. Тельцу в декабре следует уделять больше времени отдыху, чтобы накопленная усталость в прямом смысле не стала головной болью. 26 декабря будут крайне удачными косметологические процедуры, 29 декабря – массаж, 26 и 31 декабря – маникюр и педикюр. Телец станет лучше чувствовать потребности своего организма. Декабрь станет прекрасным временем, чтобы пересмотреть рацион питания и определить оптимальную продолжительность тренировок. Расслабляющие процедуры благоприятно скажутся на физическом и душевном состоянии Тельца, особенно перед Новым годом. В конце декабря важно прислушиваться к своему внутреннему голосу, поскольку интуиция Тельца в это время будет очень сильна.

Гороскоп на декабрь 2023 - Рак

"У Рака декабрь 2023 года будет довольно интересным месяцем. В целом, будет ни холодно, ни жарко. В декабре наступит время, чтобы на людей посмотреть и себя показать. Раку в это время нужно появляться в свете как можно чаще, хотя он всегда хочет спрятаться дома", - посоветовал астролог.

По словам Росса, в декабре Раку следует щедро делиться своими идеями, желаниями, ведь в этом месяце найдётся тот, кто поможет их осуществить. Раки традиционно умеют нравиться начальству, и в этом смысле декабрь не будет исключением. Потому в декабре следует воспользоваться этим качеством и произвести впечатление на руководство. В декабре Раку будет полезно сменить имидж, изменить причёску, сбросить лишние килограммы. Под эти чары могут очень легко попасть сослуживцы, потому всю подготовку для продвижения по служебной лестнице лучше проводить скрыто.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Рака: 8, 12, 17, 18, 21, 22.

Неблагоприятные дни декабря для Рака: 2, 3, 27, 29.

Карьера. В декабре 2023 года Рак будет часто задумываться над вопросами, связанными с чужими деньгами, инвестициями, а особенно долгами. Не нужно торопиться принимать ответственные решения, лучше отложить их до начала следующего года.

В начале декабря ситуация на работе станет довольно напряжённой. Раку придётся проявлять максимальную активность. Скорее всего, объём заданий заметно увеличится. Не исключены неожиданности и авралы. В коллективе возникнет нервозная обстановка, на фоне которой вероятны конфликты. Чтобы свести риск серьёзных неприятностей к минимуму, необходимо тщательно следить за исправностью разного рода инструментов и строго соблюдать правила техники безопасности, потому что есть риск получить травму на производстве.

Во второй половине декабря обаяние и чувство юмора Рака сослужит ему хорошую службу, особенно тем представителям знака, которые стремятся снискать расположение руководства, что в дальнейшем поможет продвижению по карьерной лестнице. Даже возможны служебные романы.

Деньги. Подведение финансовых итогов порадует Рака в декабре, но нужно контролировать свои расходы, особенно в последней декаде месяца. Финансовый оптимизм и желание порадовать близких новогодними подарками могут опустошить кошелёк Рака.

Личная жизнь. В декабре 2023 года семейных Раков ждёт не столько приятное времяпрепровождение, сколько совместные дела, заботы, которые будут продвигаться с переменным успехом. Рак может посвятить всего себя близким и родным.

В середине месяца представителей знака ждёт романтическое увлечение, которое окажется весьма непродолжительным. Но Венера в Скорпионе даст бум сексуальной активности, а Рак давно не получал таких чувств и эмоций в сексе.

В конце декабря на любовном горизонте могут собраться грозовые тучи. В этот период представители знака будут испытывать сильные глубокие переживания, но при этом они не смогут открыть своё сердце партнёру и получить его поддержку.

Здоровье. В декабре у Рака могут быть скачки артериального давления, неприятные ощущения в области сердца. Нужно стараться больше отдыхать и избегать физических нагрузок. Середина месяца – подходящее время для ухода за собой и сеансов массажа. Период с 19 декабря будет не самым удачным временем для проведения плановых операций. Однако этим периодом могут воспользоваться те, кто сомневается в поставленном диагнозе, с целью его уточнения и коррекции лечения. В конце месяца Раку не будут угрожать никакие заболевания, но следует быть внимательнее и в быту, и за рулём.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Гороскоп на декабрь 2023 - Весы

В декабре 2023 года планы Весов могут быть задержаны неожиданными обстоятельствами. Впрочем, это может обернуться в пользу Весов. Вместо того, чтобы стремиться получить всё и сразу, представители знака могут переосмыслить свои приоритеты, избавиться от ненужного и провести больше времени с близкими людьми.

В целом, месяц будет средним, и под знаком "плюс", и под знаком "минус". Весам лучше сосредоточиться на праздничной атмосфере. Притягивая к себе других людей, в середине месяца нужно быть осторожнее. Важно не давать пустых обещаний. Кроме того, Весы в декабре могут обнаружить новый интерес и даже страсть. Это может быть отличное время для начала занятия новым хобби или приобретения новых навыков. Можно смело расширять свои горизонты и развиваться. Весы могут получить удовлетворение и обрести уверенность в себе.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Весов: 1, 6, 8, 11, 23, 24, 27.

Неблагоприятные дни декабря для Весов: 13, 16, 18, 30.

Карьера. Составляя планы на декабрь 2023 года, Весам важно не переусердствовать с количеством пунктов в нём. Хоть месяц в целом и благоприятен для изменений в деятельности, но ожидать чего-либо масштабного не стоит. Решение многих вопросов станет протекать чуть медленнее, чем обычно. Некоторые предложения надолго задержатся на рассмотрении у руководства. Новые идеи, которые придут в голову Весам, особенно вблизи новолуния, 12-14 декабря, настроят коллег на скептический лад. Решения Весов будут важными для них самих, но будут отвергаться окружающими.

Возможно, Весам стоит взять небольшую паузу и отдохнуть.

Последняя декада декабря будет отмечена хорошими новостями, связанными с финансами. 23 декабря Весы могут рискнуть и попытать удачу, сделав инвестиции. Они могут блеснуть своими дипломатическими способностями в переговорах. Благоприятны будут разговоры о зарплате с руководством.

Личная жизнь. После полнолуния 13 декабря одинокие представители знака смогут завести сразу несколько интересных знакомств, одно из которых может привести к удачному роману. Посодействуют этому друзья Весов, особенно те, которые обеспокоены их одиночеством.

В середине месяца Весам стоит поберечь значимые для них отношения, постараться не давать волю ревности, особенно если они в паре давно, а также не провоцировать ревность у человека, которым они дорожат.

Начиная с 24 декабря, удача целиком будет на стороне Весов. Они сумеют укрепить отношения с любимым человеком и друзьями, а также найти приемлемый вариант для встречи Нового года.

Последняя декада месяца – прекрасное время для того, чтобы сходить в гости к родственникам. Благоприятно в это время делать предложение руки и сердца.

Здоровье. В декабре у Весов уязвимой будет дыхательная система, есть риск подхватить вирусную инфекцию. Чтобы этого не случилось, лучше избегать мест большого скопления людей, соблюдать правила личной гигиены, а также не стоит переохлаждаться. Важно сохранять благоразумие и не поддаваться эмоциональным брожениям. В декабре есть риск получить психическую травму.

Гороскоп на декабрь 2023 - Рыбы

Часть декабря 2023 года для Рыб пройдет под знаком "плюс", часть – под знаком "минус". Это будет удачное время, чтобы помириться с друзьями, навестить родственников. Заряд энергии, который Рыбы получат от близких людей, может вдохновить их на решительные дела и подвиги – и в личной сфере, и в деловой, и в финансовой. Но не следует быть слишком откровенными с окружающими, ведь Чёрная Луна в Деве, а это значит, что Рыб могут предать партнёры. В этом смысле месяц будет под угрожающим "минусом". Озвученные Рыбами переживания не только не будут услышаны и поняты, но и в скором будущем рискуют стать достоянием общественности, что не лучшим образом отразится на репутации.

Благоприятные дни декабря 2023 года для Рыб: 3, 4, 8, 9, 18, 19, 23.

Неблагоприятные дни декабря для Рыб: 6, 7, 13, 14, 17, 25.

Карьера. В профессиональной деятельности декабрь-2023 будет сложным месяцем для Рыб. Но справиться со сложностями получится, если не переливать из пустого в порожнее, не переходить с одной работы на другую – лучше оставаться на своём месте и ничего не менять. Потребуется завершить некоторые проекты, поставить новые профессиональные задачи. Коллеги будут часто просить Рыб о помощи, но в силу дефицита времени вряд ли удастся уделить им много внимания.

Декабрь – не самое удачное время, чтобы давать взаймы, иначе эти деньги уже никогда не вернут. Не стоит переживать из-за возможности осложнений с коллегами. Рыбы будут так сильно уставать, что мелкие неприятности будут приобретать масштабное значение. Потому так важно в декабре хорошо высыпаться и расслабляться, а также не переохлаждаться. Психологически сложный месяц для Рыб.

Благодаря Сатурну в Рыбах представители этого знака твердым шагом могут идти к цели, не обращать внимания на критику, слушать себя и не бояться совершить ошибок.

Деньги. В плане финансовых поступлений у Рыб в декабре-2023 намечается некий штиль, особых больших поступлений не будет, но и крупных потерь тоже.

Личная жизнь. В декабре 2023 года у Рыб в личной жизни может что-то не ладиться. Они станут избегать общества своего партнёра, да и сам он на некоторое время исчезнет из поля зрения. Исключение составят те пары, которые по разным причинам должны скрывать свои отношения от знакомых. Для романтических встреч больше всего подойдёт 30 декабря.

У семейных Рыб 27 декабря в доме часто будут появляться гости, друзья, единомышленники. 27-28 декабря – благоприятные дни для занятия домашними делами. Лучше всего, если Рыбам при этом никто не будет надоедать.

Вообще, декабрь 2023 года – это, в целом, благоприятное время для семейной жизни. Домашние заботы не отнимут у Рыб много времени, а с необходимыми делами они смогут справиться и получить при этом массу удовольствия.

Здоровье. Повышенное внимание к своему здоровью в декабре многим Рыбам поможет избежать многих недугов. Благоприятно закаливание. Стоит пересмотреть рацион, чтобы в нем было меньше жирной и солёной пищи. Полезной будет дыхательная гимнастика. Перед Новым годом стоит запланировать посещение парикмахерской, салона красоты – и праздничное настроение будет гарантировано.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Смотрите гороскоп на декабрь 2023 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

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