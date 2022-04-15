Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине

Владимир Путин / Reuters

Военные неудачи практически загнали в ловушку президента РФ Владимира Путина, заявила украинская таролог Елена Бюн.

Она прогнозирует, что тюрьма для него не за горами, он находится в одиночестве и у него идет разрыв отношений с окружением.

"Прямо говоря: все его планы и мечты терпят крах. Но несмотря на это, "бункерный" хочет все равно быть выше всех, поэтому и начал репрессии во властной верхушке. Ищут виновных, неблагонадежных и причины, которые привели к провалу армии России в Украине", - отметила таролог.

Она утверждает, что глава Кремля любит черную магию, и именно сейчас для него выполняют специальные ритуалы.

"В то же время в РФ надеются на подпольную помощь и смену власти в Украине. Почему? Потому что карты мне говорят, что во многих городах активизировались поклонники "русского мира", которые за свои деяния тайно получают кровавые рубли. Таким образом, Кремль сейчас начнет этих изменников еще больше стимулировать средствами и заманивать хорошими должностями в будущем, чтобы искали единомышленников. И при наступлении такие люди сдавали бы города. Пока у них такой вариант… Поэтому не ведитесь на фейки", - добавила Елена Бюн.

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Напомним, ранее астролог Дмитрий Уранус спрогнозировал, что в ближайшей перспективе ход боевых действий в Украине будет характеризоваться усложнением на линии Харьков – Гуляйполе, по которой идут города Чугуев, Барвенково, Блюзнюки и Лозовая.