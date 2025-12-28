Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями: счастье уже скоро

Накануне нового года три знака зодиака ощущают прилив вдохновения.

Эти знаки зодиака ворвутся в новый год победителями / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Тригон (гармоничный аспект) Луны и Меркурия 28 декабря 2025 года помогает разобраться в истинных эмоциональных мотивах поступков и вскрывает давние обиды, которые незаметно влияли на решения. Этот аспект подталкивает к нестандартным, но практичным шагам, способным дать реальные результаты в повседневной жизни. Об этом пишет Главред со ссылкой на на Your Tango.

Накануне нового года три знака зодиака ощущают прилив вдохновения. Идей много, и они не поверхностные, а перспективные. Ключ к происходящему – расширение мышления, позволяющее увидеть больше возможностей, чем раньше.

Даже если реализация откладывается, процесс уже запущен. Воображение работает на полную мощность, настроение улучшается, а внутренняя энергия растёт. День словно включает внутреннее солнце.

Близнецы

Тригон (гармоничный аспект) Луны и Меркурия проясняет причину ваших сомнений перед важным разговором. 28 декабря приходит ясность: вы точно понимаете, какие слова и действия ускорят развитие ситуации.

Сейчас приоритет – внутренний покой, и его можно вернуть только через честный диалог с тем, кто владеет нужной информацией. Гордость отходит на второй план, когда становится ясно, что результат важнее эмоций.

Следуйте за идеей, которая кажется рискованной. Именно так зарождаются крупные достижения. Доверьтесь интуиции – вас слышат, и с этого момента события начинают складываться в вашу пользу.

Лев

Давнее разочарование долго сдерживало ваш творческий импульс, но вы близки к освобождению. Тригон Луны и Меркурия помогает понять, откуда взялся этот внутренний блок и почему он держал вас так долго.

Как только приходит осознание, поток идей возобновляется. Прошлое напоминает о себе не для боли, а как доказательство вашего роста и пройденного пути.

28 декабря ориентируйтесь на то, что ведёт к свободе, а не к привычной рутине. Если идея приносит облегчение и вдохновение – вы на верном направлении. Это прозрение мягко, но уверенно выводит вас к более гармоничному будущему.

Скорпион

Этот астрологический аспект возвращает к вопросу, который вы пытались решить в одиночку. Сейчас становится ясно: пришло время изменить подход. Тригон Луны и Меркурия подсказывает неожиданное решение старой проблемы – и всё встаёт на свои места.

Суть транзита в обновлении взгляда. Иногда помощь со стороны – не слабость, а ключ к освобождению ума и раскрытию потенциала.

28 декабря вы окончательно выходите из состояния застоя, бросая вызов собственным ограничениям. Это запускает мощный творческий процесс. Идеи появляются одна за другой и продолжают вдохновлять вас в течение всего года. Начало нового года обещает быть сильным.

