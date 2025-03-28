Главные транжиры среди знаков зодиака: кто тратит больше, чем зарабатывает

Астрологи назвали основных финансовых транжир среди знаков зодиака.

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Главные импульсивные покупатели среди зодиакального круга / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что объясняют звезды:

Кто из знаков зодиака хуже всего управляет деньгами

Ради чего Весы расстаются с деньгами

Некоторые знаки зодиака имеют склонность к необдуманным тратам и не умеют экономить деньги. Им трудно контролировать свои финансы, поскольку они больше сосредоточены на сиюминутных желаниях, чем на долгосрочных целях, пишет Главред со ссылкой на Collective World.

Овен

Овны не любят надолго задерживаться на мелочах, в том числе и в вопросах денег. Они легко тратят средства на эмоциональные покупки, даже если эти вещи им не нужны. Действовать для них важнее, чем анализировать финансовые решения.

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Лев

Львы стремятся демонстрировать свой статус и успех, поэтому их траты часто направлены на роскошные вещи. Они редко задумываются о финансовой выгоде в будущем - главное, чтобы покупка приносила им восторг и привлекала внимание.

Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Весы

Весы ценят гармонию, в том числе и в финансах, но их желание производить впечатление на окружающих заставляет их тратить больше, чем нужно. Они могут легко расстаться с деньгами ради модной одежды, дорогих аксессуаров или ужина в престижном заведении.

Стрелец

Стрельцы - авантюристы, которые уверены, что деньги всегда найдутся. Они готовы потратить последнюю копейку на путешествия, приключения и новые впечатления, не слишком заботясь о будущем.

Рыбы

Рыбы живут в мире грез и не всегда рационально распоряжаются финансами. Они часто покупают вещи, которые дарят им комфорт и эмоции, не задумываясь, насколько это необходимо для их жизни в долгосрочной перспективе.

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