Главный счастливчик месяца: гороскоп для Рака на сентябрь 2021 года

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Рака на сентябрь-2021 и предсказал ему невероятно счастливый период / ua.depositphotos.com

Главным счастливчиком сентября 2021 года станет Рак. Представителей этого знака Зодиака в начале осени ждет звездный час – невероятно успешный период, когда будут исполняться все желания Рака.

В сентябре Рак испытает невероятный душевный подъем, находясь на пике своих физических и интеллектуальных возможностей. Этот невероятный период будет греть Рака памятью о себе долгие годы. А Рак, как известно, очень любит ностальгировать…

Единственное, что может огорчить Рака в сентябре – некоторая неготовность к подаркам небес. Рак может растратить свои "три желания" на какие-нибудь пустяки. Потому представителям этого знака я бы рекомендовал перечитать "Сказку о рыбаке и рыбке".

Учитывая то, как долго Рак ждал этого счастливого периода и как тщательно готовился к нему, вероятными осложнениями можно пренебречь.

В области деловых интересов представителей этого знака Зодиака ждет режим наивысшего благоприятствования. Сам Рак будет полностью готов воспользоваться этим временем.

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Рак в сентябре будет отличаться волевыми качествами, а также высокой степенью независимости от людей и обстоятельств. Рак заставит свое окружение недоумевать и любоваться им, а также охотно предоставлять ему свои ресурсы в распоряжение.

Раку в этом месяца можно особо не усердствовать на работе – все и так само будет складываться. В это время Рак может сделать невероятно много – ему легко будет удаваться спешить, не торопясь. Впрочем, все знают, как торопится Рак – шаг вперед и два назад, знак Зодиака, который вечно пятится.

Некое внутреннее беспокойство все же будет преследовать Рака на протяжении всего описываемого периода. Это беспокойство будет связано с отношением окружающих к нему: это отношение покажется Раку непривычным. Иными словами, ощущение собственного могущества, которое будет сохраняться у Рака в сентябре, кому-то из представителей знака покажется весьма неуютным.

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Впрочем, следует отметить, что некоторые реальные основания для беспокойства у Рака все-таки будут, потому что разобраться в связях с другими людьми занятый Рак так и не сумеет. В частности, могут возникнуть неожиданные судебные разбирательства.

В любом случае, понимание происходящего придет только во второй половине месяца, когда наступит некий перелом. События этого временного промежутка потрясут своей непредсказуемостью и ознаменуют начало новой эры в социальной и личной жизни Рака.

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