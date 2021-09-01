Гороскоп для Девы на сентябрь-2021: в каких сферах будет фартить, в каких ждать мелких пакостей

Астролог пообещал Деве один из самых успешных месяцев в жизни в сентябре 2021-го / Анастасия Олейникова для Главреда

Деву в сентябре 2021-го ждет удачный период. Возможно, это будет один из самых успешных месяцев в жизни Девы за последнее время. Обстоятельства, которые будут способствовать реализации запланированных Девой дел, будут, как по волшебству, складываться самым благоприятным образом.

Более того, в этот период Девы станут привлекательными и общительными, как никогда. Время благоприятно для обращения к пластическим хирургам, работы над эстетикой собственного тела. События сентября в этом плане не станут неожиданностью для Девы, поскольку она давно и последовательно готовила этот период для себя и теперь сможет плавно продвигаться и дальше, например, в диетологии или сбрасывании веса. Впрочем, иногда происходящее все-таки будет казаться Деве невероятным.

Дева получит шанс встретить свою любовь. Очень удачными будут служебные романы.

Дела будут идти легко и плавно. Отделы, которые находятся под руководством Девы, и принадлежащие Деве фирмы окажутся в первых строчках разнообразных рейтингов. Деву станут чаще замечать и публично хвалить. Не обойдется без зависти и мелких интриг, но, в целом, в профессиональной среде Дева будет пользоваться большим авторитетом.

Межличностные отношения будут слабым звеном в стройной ситуации сентября, потому Деве следует уделить побольше внимания этой сфере. Кризисной в этом плане может оказаться первая декада месяца. В частности, в это время вероятны недоразумения на работе. Не стоит доверять дела коллегам, потому что они, занятые собственными проблемами, могут упустить важные детали и разрушить хорошие замыслы Девы.

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Так что Деве лучше не отпрашиваться и не уходить в отпуск в первой декаде.

Также могут активизироваться давние недоброжелатели и устроить какую-то мелкую пакость. И если ситуацию запустить, это сможет существенно навредить репутации Девы и ее карьере.

Проблемы и недоразумения в отношениях с близким окружением Девы, членами семьи, любимыми и друзьями могут случиться лишь в первой декаде месяца, а дальше, начиная с 10 сентября, месяц пойдет, как по маслу – все у Девы будет замечательно и прекрасно. Более того, во второй половине месяца в области романтических чувств и отношений может произойти что-то очень волнующее и приятное. Нельзя исключать возможность судьбоносной встречи, которая подарит Деве приятное очарование.

Одинокие Девы в это время могут обрести спутника жизни. Отношения в семье примут на редкость сердечные формы трогательной и трепетной заботы друг о друге. Дева поймет, что жизнь налаживается – настолько хорошо все будет складываться.

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К концу месяца накопившийся позитив приведет к очередной перестройке. Дева будет вынуждена взваливать на себя дополнительный груз забот, однако эти хлопоты окажутся довольно приятными и гармонично впишутся в общий положительный баланс месяца.

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