УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению

Влад Росс

Астролог

1 сентября 2021, 16:40

Изобилия в сентябре ожидать не следует, но приближение спокойного периода Рыбы прочувствуют в полной мере.

Астролог спрогнозировал, каким будет сентябрь-2021 для Рыб
Астролог Влад Росс составил подробный гороскоп для Рыб на сентябрь-2021 / ua.depositphotos.com

Рыбам в сентябре-2021 будет ни холодно, ни жарко. Их ждет спокойный месяц. Рыбы наконец смогут перевести дыхание, поскольку мир перестанет быть враждебным и позволит им обрести душевный покой, возможный только при наличии признаков внешнего благополучия. Рыбы достаточно потрудились для этого, и благоприятное расположение светил лишь станет законным вознаграждением за неустанную работу, произведенную в конце лета.

Впрочем, полного изобилия в сентябре ожидать не следует, но приближение спокойного периода Рыбы прочувствуют в полной мере.

В этом месяце они будут испытывать нетерпение, и традиционная чувствительность начнет буквально подталкивать их к действиям. Однако высшую активность в сентябре пока проявлять рано. Рыбам следует внимательно посмотреть вокруг себя и направить свои усилия на те области, которые в этом нуждаются.

Если взять во внимание сферу социальных контактов, то это как раз та область, которая ожидает живейшего участия Рыб. Собственно, ничего удивительного в этом нет, потому что Рыбы претерпели личностный переворот и сентябрь поможет им в полной мере проявить вновь возникшие качества. Месяц преподнесет такие ситуации, в которых Рыбы смогут проявить к людям расположение, искренность и доверие. Рыбы будут великолепны в своем новом блеске, и окружающие это оценят. В том числе оценят и те, с кем в летние месяцы отношения пришли в упадок.

В сфере романтики и романтических интересов Рыбы выступят просто генератором эмоций, особенно заметно это станет в районе полнолуния 21 сентября и вообще во второй половине месяца, когда Венера перейдет в знак Скорпиона.

Реклама

Партнеры Рыб ощутят такой прилив и поток теплоты, нежности, секса и романтики, что ответная реакция не заставит себя долго ждать. Самым приятным для них окажется то, что Рыбы охотно возьмут на себя ведущую роль. Несмотря на то, что Рыбы пассивны по своей природе, всю полноту ответственности за семью или за неформальный союз они возьмут на себя. Самим Рыбам эта роль в тягость не будет, хоть раньше они и были ведомыми.

Что касается сферы деловых интересов и материальных накоплений, то это как раз те области, в которых Рыбам в сентябре следует проявить максимум сдержанности. Особых катаклизмов в сентябре не ожидается, но лучше не вкладываться ни в ценные бумаги, ни в бизнес.

Читайте такжеГороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Если Рыбы организуют что-то своими собственными титаническими усилиями, тогда вложения допустимы. А в чьи-то бумаги и интересы – не стоит.

Это период, когда следует довериться естественному течению событий и наслаждаться наступившей стабильностью, плыть по течению, а не против него.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

viber
астролог Влад Росс астрологический прогноз Рыбы гороскоп на сентябрь гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака гороскоп 2021
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентябряПервый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября Скончался знаменитый советский актерСкончался знаменитый советский актер В истории Украины не было и не будет такого события, как ИловайскВ истории Украины не было и не будет такого события, как Иловайск Певица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формамиПевица Lida Lee без лифчика и в огромных сапогах поразила соблазнительными формами Гороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьемГороскоп на 1 сентября для всех знаков Зодиака: вещие сны или проблемы со здоровьем

Последние новости

18:05

Гороскоп на сентябрь-2021 для всех знаков: Рака ждет звездный час, а Овну будет несладко

17:47

"Вышла купить смесь": в Кировоградской области авто на скорости раздавило маму троих детей Видео

17:44

МакSим с дочкой засветилась на первое сентября в школе

17:43

Депутат Трухин заявляет, что максимально способствовал полиции при регистрации ДТП

17:22

Резкое похолодание и дожди накроют Украину в первую неделю сентября: где ждать непогоды

Реклама
17:19

На Кипре туристка из России забралась в древний саркофаг и намертво застряла

17:04

Подарок студентам: в Украине вырастут стипендии Видео

16:41

Рекордный рост мировых цен на сырье позволяет украинским компаниям инвестировать в модернизацию

16:40

Гороскоп для Рыб на сентябрь-2021: в каких сферах следует быть активными, в каких – плыть по течению Видео

16:34

Суши на здоровье: как сделать любимую еду полезной и от чего нужно отказаться Видео

16:29

В строительство нового цеха на Мариупольском меткомбинате Метинвест инвестирует более $1 млрд

16:21

Самый вкусный и полезный завтрак с авокадо за 5 минут: невероятный рецепт Видео

16:00

Гороскоп на 2 сентября для всех знаков Зодиака: неожиданные перемены, личное счастье и разочарование Видео

15:57

Ученые рассказали, почему в Украине умирает все больше людей

15:55

Встреча Зеленского и Байдена: в Белом доме рассказали о договоренностях с Украиной Видео

15:15

Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца Видео

15:08

"Большая стройка" завершила капремонт дороги Яворов-Грушев к польской границе

15:05

Как вычислить посредников-обманщиков во время поисков работы заграницей: советы експертов

14:59

Инфекционист рассказала, какая из вакцин от COVID-19 эффективнее Видео

14:58

После запуска "Северного потока-2" НАТО должно гарантировать вступление Украины, – посол в Германии Видео

Реклама
14:53

"Защита от колебания цен": малому и среднему бизнесу предложили зафиксировать тариф на электричество до конца 2021 года

14:50

Металлургов предупредили о необходимости инвестировать в "зеленое" производство

14:49

"Перепутал войны": в России школьник ткнул Путина лицом в историческую ошибку Видео

14:35

Эксперты рассказали, к чему готовиться украинцам, стремящимся на заработки

14:20

К концу года металлурги столкнутся с неизбежным падением цен – эксперты

14:19

По всему миру металлургические компании показали рекордные прибыли

14:05

Украинцы, застрявшие в Афганистане, записали видеообращение к Зеленскому с просьбой эвакуировать их Видео

14:00

Гороскоп для Весов на сентябрь-2021: работа над ошибками и обнуление Видео

13:45

Анита Луценко впервые показала мужа и дала его Instagram

13:33

Как выглядеть моложе после 50 лет: простые советы, которые замедлят старение

13:25

Что начинается в организме, когда вы едите острую еду Видео

12:48

Убил солдата за пост в инстаграме: в Донецкой области осудили бывшего майора ВСУ

12:46

Лунный календарь на сентябрь 2021: знак свыше, несчастья и самый удачный день

12:46

"Лупил из-за коровы": на Львовщине в селе староста жестоко избил палкой 73-летнюю старушку - СМИ Видео

12:45

"Ощущение смерти было": Моргенштерн описал, как чуть не умер от передозировки наркотиками

12:40

Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника Видео

12:13

Что происходит с вашим телом, когда вы начинаете приседать Видео

12:09

Санта Димопулос попрощалась с летом откровенным фото

12:09

Елена Зеленская в элегантном и стильном наряде вышла в свет в США

12:08

Тяга к знаниям: бежавшую на занятия 17-летнюю студентку в центре Киева сбила машина

Реклама
12:06

Эксперты объяснили, как рост цен на металлопродукцию повлиял на её производство

11:51

"Не сможет содержать ГТС": в Минэнерго объяснили, чем для Украины опасна работа Северного потока-2 Видео

11:31

Первый день осени 2021: как красиво поздравить с первым днем сентября

11:24

Встреча Зеленского и Байдена: президент Украины назвал первый вопрос, с которого начнет саммит Видео

11:20

Пополнит ряды лузеров: о чем предупреждает Скорпиона гороскоп на сентябрь-2021 Видео

11:05

В Киеве мужчина сделал из одной квартиры семь маленьких и продает их по 57 тысяч долларов Видео

11:02

Названо точное время встречи Зеленского и Байдена в США Видео

10:57

В Киеве родители "потеряли" коляску с малышом на эскалаторе: жуткий инцидент попал на видео Видео

10:50

Холостячка Ксения Мишина поздравила сына на 1 сентября и показала яркое фото с "линейки"

10:47

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2021: лучшие дни для новой прически, маникюра, процедур красоты

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять