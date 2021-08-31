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Гороскоп для Весов на сентябрь-2021: работа над ошибками и обнуление

Влад Росс

Астролог

31 августа 2021, 13:00

В личной жизни в сентябре Весы наткнутся на препятствия.

По словам астролога, Весов ждет неудачный период в сентябре 2021
Астролог составил подробный гороскоп на сентябрь 2021 года для Весов / ua.depositphotos.com

Для представителей знака Зодиака Весы сентябрь-2021 станет вступлением в очередной виток жизненной спирали, причем довольно негативной. Потому первый месяц осени будет весьма неудачным.

Однако состояние колебания и нестабильности преобразуется в четко направленное действие. И Весы наконец-то примут решение – сразу многое прояснится, что еще совсем недавно казалось недоступным. Утраченное доверие к себе и своим возможностям можно восстановить на новом уровне, но сделать это будет довольно сложно.

В сентябре 2021-го Весы еще будут ощущать груз забот, сохранившихся от предыдущих месяцев. Примерно до середины сентября представители этого знака будут заняты тем, что будут рассматривать результаты прошлых свершений и проводить ревизию собственной личности.

Именно это занятие сформирует новые тенденции в жизни Весов. Теперь иначе будут выглядеть окружающие люди, а дела будут начаты сначала, с нуля. И после обнуления все начнется на другом, более качественном уровне.

Правда, произойдет это только в том случае, если Весы проявят в отношении себя беспристрастность. Это задача сложная, но весьма результативная. Весам придется проявить в данном вопросе принципиальность, в противном случае их будущее окажется под угрозой.

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В области деловых интересов Весы будут испытывать в сентябре все то же ощущение старта. Начавшиеся преобразования постепенно получат необычайный размах. Весы с недоверием и внутренним восторгом почувствуют появление новых перспектив. По мере того, как сами Весы будут обретать уверенность в своих силах, все более несомненным будет постепенный успех тех действий, которые они станут предпринимать.

При этом Весы могу взвалить на свои плечи непосильный груз ответственности, что весьма чревато для них, в частности, проблемами со здоровьем, которые приведут представителей знака в больницу.

Ближе к концу сентября не только сами Весы, но и люди из их окружения заметят, что Весам невероятно нравится то дело, ради которого они прилагают усилия. Постепенно будет расти уверенность Весов в собственной способности довести это дело до конца.

Благоприятное влияние сентября проявится в полной мере, если Весы усилят свою концентрацию и внимание. Особенно на занятиях, которые приведут к продолжительному периоду успехов в будущем. После такого сложного месяца конец 2021 года у Весов может оказаться весьма процветающим.

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В личной жизни Весы наткнутся на препятствия. Всю первую декаду сентября многие представители знака будут искать причину происходящего, основываясь на опыте своего прошлого. Возможны разрывы отношений, разводы, дипломатические кризисы и разрушение отношений с партнерами по бизнесу, потому следует быть весьма осторожными в высказываниях. В ход пойдет повторный анализ допущенных ошибок.

Смысл препятствий в жизни Весов в сентябре будет заключаться в том, что представители знака вступят в качественно новую фазу межличностных отношений, которые потребуют не анализа прошлого, а наработки нового опыта. Впрочем, работа над ошибками никогда никому не мешала, но не следует в сентябре зацикливаться только на этом.

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