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Гороскоп для Водолея на сентябрь 2021: сорвет ли этот знак джек-пот месяца

1 сентября 2021, 15:15

Планеты окажут Водолею заметную протекцию во всех его делах.

Сентябрь 2021-го будет для Водолея плюс-минус нормальным месяцем
Астролог составил гороскоп на сентябрь 2021 для Водолея / sobakidendy-news.ru

Для Водолея сентябрь 2021 года будет средним месяцем, плюс-минус нормальным. Поводом для максимальной стабильности во всех жизненных сферах может послужить окончание длительной работы по достижению гармонии внутреннего состояния с реалиями внешнего мира. Вероятнее всего, эта деятельность Водолея увенчалась созданием обширной программы, включающей планы наступления по всем фронтам.

Если рассмотреть положение планет в гороскопе Водолея, то можно предположить наличие грандиозных замыслов, которые помогут Водолею после их реализации оставить далеко за спиной вероятных конкурентов. Поэтому открытие новых проектов, разного рода YouTube-каналов, блогов, новой группы в соцсети, написание картин и создание выставок будет удаваться.

В области деловых интересов у Водолея в сентябре будет заметная протекция небесных влияний. Рассматриваемый период предполагает содействие Водолею в реализации профессиональных планов, сборе информации и налаживании социальных контактов деловой направленности. Собственно говоря, давно и методично проводимые Водолеем переговоры, начатые еще в августе, а также верность партнерским принципам и станут залогом того, что Водолей сумеет удержаться от поспешных действий и погони за незначительными достижениями, а также вовремя вступить в игру, чтобы сорвать джек-пот сентября.

Призом для Водолея может стать новая должность, карьерное повышение, приглашение на новую более интересную работу или значительное материальное вознаграждение. Основное достижение этого периода будет состоять в том, что наконец остался позади трудный период внутренней консолидации резервов личности, и наступил этап реализации энергетического потенциала.

Проще говоря, Водолей долго готовился к тому, чтобы совершить какую-то работу, а теперь он приступил к ней, и это доставляет ему несказанное удовольствие.

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Что касается состояния финансов, то Водолей может рассчитывать на полную поддержку. Дар убеждения Водолея, преподнесенный звездами, успешно сработает и в этом направлении.

Единственное, на что следует обратить серьезное внимание – на расходную часть проектного бюджета. Главной задачей будет вписаться в бюджет. Расходную часть бюджета следует контролировать самым тщательным образом, поскольку профессиональная увлеченность сентября может заставить представителей знака сгоряча выйти далеко за рамки бюджета и нарушить поступательное движение перспективного ведения дел.

Личная жизнь Водолея в сентябре также будет носить двоякий характер. С одной стороны, вдохновенный вид на фоне профессиональных успехов сделает Водолея на редкость обаятельным и притягательным для противоположного пола, но с другой – в последней трети сентября возможны непростые события.

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Водолей может быть настолько занят на работе, что его жена или муж может уйти к любовнику (или любовнице). Венера в Скорпионе может вскрыть для Водолея всю подноготную измен. Так что при недостаточном внимании вторые половинки Водолея могут легко разрушить еще не укрепившиеся чувства, если роман начался совсем недавно.

Настоящей гармонии в сентябре Водолею будет сложно достичь, но возможно, особенно если пара была сформирована давно. Поэтому на ретроградном Меркурии Водолей может делать предложение и восстанавливать утраченную связь.

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