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Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех

3 февраля 2021, 10:00

У земного знака Зодиака возможен успех в сексуальном плане, однако есть угроза разочарования в любви.

Два знака Зодиака могут столкнуться с обманом в любовной сфере – Гороскоп на завтра 4 февраля 2021 года для всех
Два зодиакальных представителя могут столкнуться с обманом в любовной сфере / УНИАН

Гороскоп на 4 февраля 2021 года – это четверг и 23 лунный день, радужный для знака Зодиака Весы, в частности у его представителей может усилиться аура.

Близнецам и Львам грозит любовный обман, говорится на supercook.ru.

Козерогам сулят сексуальный успех, однако есть угроза амурного разочарования.

К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии воздух

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Водолей

Если хотите получить большое удовольствие – поменяйте "картинку". Можете пополнить круг деловых знакомств. Возможно, новые люди смогут сыграть в вашей жизни важную роль.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

Не стоит искать любовные приключения – вас могут разочаровать или обмануть. Возможно, с близкими возникнут нешуточные проблемы.

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 – Весы

Любовные приключения противопоказаны. Ваша аура может стать значительно сильнее, замыслы могут воплотиться в жизнь. Откажитесь от глобальных задач и риска.

К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии огонь

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Стрелец

Наступило время выжидать. Возможны нешуточные проблемы с близкими. В работе обстоятельства могут сработать против вас.

  • Гороскоп на завтра – Лев

Вы можете порвать отношения из-за ревности или обиды. Если хотите избежать денежного минуса – проявляйте осмотрительность во время оформления бумаг и покупок.

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 – Овен

Возможны ложные обещания. Чтобы избежать разочарований, "включайте" осмотрительность при покупках и оформлении бумаг.

К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии земля

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Дева

Вам могут протянуть руку помощи те, кого вы не считали сторонниками. Для решения рабочих задач понадобится креативность и немало сил.

  • Гороскоп на завтра – Козерог

Не стоит верить тому, что обещают. Отложите начало грандиозных дел. "Включайте" осторожность. Мужчин предупредили об угрозе любовного разочарования.

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 – Телец

Можно отправляться в дальнюю дорогу. Советы можно выслушать – но делайте так, как считаете нужным. Из-за того, что планы нереальны, кошелек может "похудеть".

К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии вода

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Рыбы

Посвятите время близким, с которыми давно не виделись. Можно заняться домашними делами. Не стоит искать интимные связи.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь не допускать серьезных проколов. Можно что-то предложить руководству. Придется большую часть сил отдать работе.

  • Гороскоп на 4 февраля 2021 – Скорпион

Постарайтесь правильно питаться. Есть угроза простуды. После обеда лучше побыть дома и уделить внимание здоровью.

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