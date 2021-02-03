Гороскоп для всех на 4 февраля: любовный обман и сексуальный успех

У земного знака Зодиака возможен успех в сексуальном плане, однако есть угроза разочарования в любви.
Гороскоп на 4 февраля 2021 года – это четверг и 23 лунный день, радужный для знака Зодиака Весы, в частности у его представителей может усилиться аура.
Близнецам и Львам грозит любовный обман, говорится на supercook.ru.
Козерогам сулят сексуальный успех, однако есть угроза амурного разочарования.
К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии воздух
- Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Водолей
Если хотите получить большое удовольствие – поменяйте "картинку". Можете пополнить круг деловых знакомств. Возможно, новые люди смогут сыграть в вашей жизни важную роль.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
Не стоит искать любовные приключения – вас могут разочаровать или обмануть. Возможно, с близкими возникнут нешуточные проблемы.
- Гороскоп на 4 февраля 2021 – Весы
Любовные приключения противопоказаны. Ваша аура может стать значительно сильнее, замыслы могут воплотиться в жизнь. Откажитесь от глобальных задач и риска.
К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии огонь
- Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Стрелец
Наступило время выжидать. Возможны нешуточные проблемы с близкими. В работе обстоятельства могут сработать против вас.
- Гороскоп на завтра – Лев
Вы можете порвать отношения из-за ревности или обиды. Если хотите избежать денежного минуса – проявляйте осмотрительность во время оформления бумаг и покупок.
- Гороскоп на 4 февраля 2021 – Овен
Возможны ложные обещания. Чтобы избежать разочарований, "включайте" осмотрительность при покупках и оформлении бумаг.
К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии земля
- Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Дева
Вам могут протянуть руку помощи те, кого вы не считали сторонниками. Для решения рабочих задач понадобится креативность и немало сил.
- Гороскоп на завтра – Козерог
Не стоит верить тому, что обещают. Отложите начало грандиозных дел. "Включайте" осторожность. Мужчин предупредили об угрозе любовного разочарования.
- Гороскоп на 4 февраля 2021 – Телец
Можно отправляться в дальнюю дорогу. Советы можно выслушать – но делайте так, как считаете нужным. Из-за того, что планы нереальны, кошелек может "похудеть".
К чему в 23 лунный день готовиться представителям стихии вода
- Гороскоп на 4 февраля 2021 года – Рыбы
Посвятите время близким, с которыми давно не виделись. Можно заняться домашними делами. Не стоит искать интимные связи.
- Гороскоп на завтра – Рак
Постарайтесь не допускать серьезных проколов. Можно что-то предложить руководству. Придется большую часть сил отдать работе.
- Гороскоп на 4 февраля 2021 – Скорпион
Постарайтесь правильно питаться. Есть угроза простуды. После обеда лучше побыть дома и уделить внимание здоровью.