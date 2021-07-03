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Гороскоп на 5 июля 2021 всех знаков Зодиака: назван главный счастливчик и ключевой неудачник

3 июля 2021, 16:21

Жизнь одного из огненных знаков может быть в опасности.

В астропрогнозе отмечается, что главным счастливчиком понедельника будет Овен
Главным счастливчиком понедельника будет Овен, отмечается в гороскопе / Reuters

Гороскоп на понедельник, 5 июля 2021 года (25 лунный день), самый положительный для знака Зодиака Овен. Неудачником для может быть еще один представитель огненной стихии – Стрелец.

Овнам спрогнозирована удача в разных сферах жизни, сообщает supercook.ru.

По его данным, Стрельцам грозят ДТП, травмы и сердечные приступы.

Чего в понедельник ожидать водным знакам – Ракам (22.06 – 22.07), Рыбам (19.02 – 20.03) и Скорпионам (24.10 – 22.11)

Точный гороскоп на завтра: Рак

Ждите того, что настроение снизится. Вы можете быть скованны в эмоциональном плане. Из-за денежных вопросов могут возникнуть недоразумения с друзьями. Если хотите что-то сказать или сделать какой-то поступок – будьте осторожны.

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Ваше неприятное предчувствие может воплотиться в жизнь.

Гороскоп на 5 июля 2021 года – Скорпион

Можете работать, полагаясь на интуицию, однако нужно трезво мыслить и правильно действовать. Ждите серьезного возрастания уровня жизненных сил. Вы сможете легко понять, что происходит.

Если будете чрезмерно довольны собой – нарветесь на ухудшение отношений с теми, кто рядом. Ваша гордыня должна быть укрощена. Действуйте так, чтобы продолжалось движение к общей намеченной цели.

Гороскоп на 5 июля 2021 – Рыбы

Ожидайте того, что день будет двойственным. Возможны противоречия. Ваше настроение может меняться: вы сначала можете быть чрезмерно оптимистичны, а потом – очень меланхоличны, благодушны и уступчивы, а позже – упрямы и раздражительны.

Если хотите что-то сделать или сказать – проявляйте осторожность. Из-за ревности ждите недоразумения или конфликта с человеком, который вам близок.

Вы можете предчувствовать что-то неприятное. Негативные сновидения могут быть вещими.

Чего в понедельник ожидать земным знакам – Козерогам (22.12 – 20.01), Тельцам (21.04 – 20.05) и Девам (23.08 – 22.09)

Гороскоп на завтра для Тельца

Готовьтесь окунуться в события. Возможно, в вас будут нуждаться все. Вы не сможете уделить внимание всем, поэтому стоит выбрать приоритетные задачи. Если вы неправильно оцените ситуацию, озвучите опрометчивое обещание или будете перегружены в деловой сфере – ждите осложнений.

В вечернее время стоит побыть вне дома – сходите в гости. Вам светит встреча, которая будет интересной и запоминающейся.

Стоит прислушиваться к тому, что шепчет интуиция. Из-за денежных вопросов грозят недоразумения с друзьями.

Гороскоп на 5 июля 2021 года – Козерог

Новости или события могут позитивно повлиять на то, чем вы занимаетесь. Перспективные планы могут серьезно повлиять на вашу работу – может измениться уровень и стиль. Вам могут предложить поучаствовать в каком-то проекте, который способен принести неплохую прибыль.

На рабочую сферу может повлиять личная жизнь. Отношения с партнером могут измениться.

Гороскоп на 5 июля 2021 – Дева

Подведите черту под давними делами, соглашениями и замыслами. Не стоит рассчитывать на удачное общение с новыми партнерами. Прислушивайтесь к родным и старым друзьям – их советы могут быть ценными. Возможно, новое соглашение будет удачным.

Чего в понедельник ожидать воздушным знакам – Весам (24.09 – 23.10), Водолеям (21.01 – 18.02) и Близнецам (21.05 – 23.06)

Реальный гороскоп на завтра для Водолея

Можете рассчитывать на покой и гармонию. Чувства и мысли могут находиться в равновесии. Если хотите разобраться с делами – находитесь в спокойной атмосфере. Не бойтесь самых запутанных ситуаций – вы с ними сможете справиться.

Самым положительным будет послеобеденное время. Посвятите время играм с детьми или друзьями или спокойному отдыху с членами семьи.

Гороскоп на 5 июля 2021 года – Весы

Посвятите время личным делам, сделайте что-то, чтобы ваше здоровье стало более крепким. Можете что-то изменить в быту – купить мебель или начать ремонт.

Если вы одиноки – можете рассчитывать на знакомства, которые вас заинтересуют. Не рассчитывайте на то, что новые люди надолго войдут в вашу жизнь. Возникшим соблазнам нужно противостоять.

Гороскоп на 5 июля 2021 – Близнецы

Подведите черту под давними соглашениями, замыслами и делами. Не рассчитывайте на то, что общение с новыми партнерами будет удачным. Стоит прислушиваться к словам родных и друзей – они могут посоветовать что-то ценное.

Известия или события могут нешуточно повлиять на здоровье или дела. Особую внимательность необходимо проявить людям, которые трудятся в какой-то творческой сфере.

Чего в понедельник ожидать огненным знакам – Стрельцам (23.11 – 21.12), Овнам (21.03 – 20.04) и Львам (23.07 – 22.08)

Гороскоп на завтра для Стрельца

Вам грозят опасности – могут произойти ДТП, вы можете травмировать. Есть даже угроза сердечного приступа. Не стоит пытаться серьезно рвануть вперед в деловой сфере – ситуация не будет помогать достижению успеха. Можете подвести итоги старых соглашений, дел и планов.

Если хотите удачного общения с новыми партнерами – сделайте это в другой день. Вы можете получить ценный совет от родных или друзей.

Гороскоп на 5 июля 2021 года – Лев

Готовьтесь к тому, что день может быть критическим. Вас могут окружить проблемы и разные дела. Возможно, придется "включить" максимальную работоспособность и активность.

Не рассчитывайте на отдых. Возможно, день придется посвятить обременительным обязанностям. Будьте готовы к тому, что придется столкнуться с заботами и с суетой.

В вечернее время вам светит приятная встреча с друзьями или членами семьи.

Гороскоп на 5 июля 2021 – Овен

Вам на разных фронтах светит удача. Может сложиться ситуация, которая позволит "взлететь" в материальной сфере. Не переставайте быть инициативными.

Если вам предложат помощь надежные люди – не отказывайтесь. Можно подвести итоги давних контрактов, дел или замыслов.

На вашу деловую сферу может позитивно повлиять известие или событие.

Астропрогноз для представителей всех стихий от эксперта

Астролог Юлия Погорельченко сообщила Главреду, что день будет отличным и продуктивным. По ее словам, с понедельник возможна стабилизация ситуаций.

"…Удачно решение любых финансовых вопросов, заниматься недвижимостью. Хорошие аспекты для работы с психологом, творчества, медитаций и отдыха на природе…", – добавила собеседница.

Эксперт отметила, что наступит хороший момент для саморекламы в каком-то непривычном для вас формате.

"…Гармоничный аспект Солнца и Урана позволит найти новые пути решения вопросов, неординарно посмотреть на ситуацию, раскрыть необычные способности…", – спрогнозировала астролог.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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