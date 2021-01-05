Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе

Стрельцам прогнозируется успех в интимной сфере / Reuters

В 23 лунный день – в среду, 6 января, знаку Зодиака Рыбы светит мощная поддержка, а Стрельцам – интимный успех.

Весам гороскоп на 6 января 2021 года посоветовал отказаться от кофе, пишет supercook.ru.

Львам и Овнам астропрогноз порекомендовал беречь себя, поскольку возможны травмы. Львам также грозят нападки.

Прогноз для воздушных знаков Зодиака на 23 лунный день

Гороскоп на 6 января 2021 года – Водолей

Постарайтесь остаться наедине со своими мыслями – пора навести порядок. Лучшие занятия – общение с семьей, чтение и самостоятельная работа.

Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день стоит накапливать и "переваривать" сведения. Отдайте вечернее время тем, кто вам близок.

Гороскоп на 6 января 2021 – Весы

Нельзя пить крепкий чай, алкоголь и кофе. Стоит посвятить время тренировке тела, водным процедурам и чтению.

Прогноз для огненных знаков Зодиака на 23 лунный день

Гороскоп на 6 января 2021 года – Лев

Избегайте темноты, новых знакомств и общения с теми, кого плохо знаете. Возможны нападки, есть угроза травм.

Гороскоп на завтра – Овен

Постарайтесь не быть в темноте и в толпе. Можно простудиться или травмироваться. Мужчинам посоветовали беречь себя – спорт и работа с опасными предметами могут навредить здоровью.

Гороскоп на 6 января 2021 – Стрелец

Можно куда-то отправиться и посвятить время общению. В личной жизни не противопоказан интим – все могут остаться довольны.

Прогноз для водных знаков Зодиака на 23 лунный день

Гороскоп на 6 января 2021 года – Рыбы

Высшие силы придут вам на помощь – усилятся лучшие стороны и аура. Можно принимать окончательные решения в важных вопросах. Вам неожиданно могут подкинуть деньжат.

Гороскоп на завтра – Рак

Лучше посидеть дома и отказаться от принятия важных решений. Не стоит что-то покупать и подписывать соглашения.

Гороскоп на 6 января 2021 – Скорпион

Возникшие проблемы не откладывайте в долгий ящик. Есть угроза серьезных неприятностей.

Прогноз для земных знаков Зодиака на 23 лунный день

Гороскоп на 6 января 2021 года – Дева

Вас могут обворовать или обмануть. Остерегайтесь толпы. Не идите на неоправданный риск.

Гороскоп на завтра – Телец

В вашей жизни могут появиться новые люди – возможно, вы получите новых друзей. Не рискуйте зря.

Гороскоп на 6 января 2021 – Козерог

Возможен негатив, чтобы сгладить острые углы, – "включите" свои высокоморальные качества и скромность. Возможны опасности и препятствия. Лучше побыть дома.