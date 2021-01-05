УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе

5 января 2021, 01:06

Огненный знак предупредили об угрозе агрессии – возможны нападки.

Стрельцам светит успех в интимной сфере – Гороскоп на завтра – гороскоп на 6 января 2021 года
Стрельцам прогнозируется успех в интимной сфере / Reuters

В 23 лунный день – в среду, 6 января, знаку Зодиака Рыбы светит мощная поддержка, а Стрельцам – интимный успех.

Весам гороскоп на 6 января 2021 года посоветовал отказаться от кофе, пишет supercook.ru.

Львам и Овнам астропрогноз порекомендовал беречь себя, поскольку возможны травмы. Львам также грозят нападки.

Прогноз для воздушных знаков Зодиака на 23 лунный день

  • Гороскоп на 6 января 2021 года – Водолей

Постарайтесь остаться наедине со своими мыслями – пора навести порядок. Лучшие занятия – общение с семьей, чтение и самостоятельная работа.

  • Гороскоп на завтра – Близнецы

В этот день стоит накапливать и "переваривать" сведения. Отдайте вечернее время тем, кто вам близок.

  • Гороскоп на 6 января 2021 – Весы

Нельзя пить крепкий чай, алкоголь и кофе. Стоит посвятить время тренировке тела, водным процедурам и чтению.

Прогноз для огненных знаков Зодиака на 23 лунный день

  • Гороскоп на 6 января 2021 года – Лев

Избегайте темноты, новых знакомств и общения с теми, кого плохо знаете. Возможны нападки, есть угроза травм.

  • Гороскоп на завтра – Овен

Постарайтесь не быть в темноте и в толпе. Можно простудиться или травмироваться. Мужчинам посоветовали беречь себя – спорт и работа с опасными предметами могут навредить здоровью.

  • Гороскоп на 6 января 2021 – Стрелец

Можно куда-то отправиться и посвятить время общению. В личной жизни не противопоказан интим – все могут остаться довольны.

Прогноз для водных знаков Зодиака на 23 лунный день

  • Гороскоп на 6 января 2021 года – Рыбы

Высшие силы придут вам на помощь – усилятся лучшие стороны и аура. Можно принимать окончательные решения в важных вопросах. Вам неожиданно могут подкинуть деньжат.

  • Гороскоп на завтра – Рак

Лучше посидеть дома и отказаться от принятия важных решений. Не стоит что-то покупать и подписывать соглашения.

  • Гороскоп на 6 января 2021 – Скорпион

Возникшие проблемы не откладывайте в долгий ящик. Есть угроза серьезных неприятностей.

Прогноз для земных знаков Зодиака на 23 лунный день

  • Гороскоп на 6 января 2021 года – Дева

Вас могут обворовать или обмануть. Остерегайтесь толпы. Не идите на неоправданный риск.

  • Гороскоп на завтра – Телец

В вашей жизни могут появиться новые люди – возможно, вы получите новых друзей. Не рискуйте зря.

  • Гороскоп на 6 января 2021 – Козерог

Возможен негатив, чтобы сгладить острые углы, – "включите" свои высокоморальные качества и скромность. Возможны опасности и препятствия. Лучше побыть дома.

гороскоп на завтра гороскоп на завтра Лев гороскоп на завтра Рак гороскоп на завтра Овен Гороскоп на завтра Скорпион Гороскоп на завтра Телец
Сейчас вы просматриваете новость «Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Астрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год БыкаАстрологический прогноз на 2021 год: что принесет Год Быка Гороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеровГороскоп на 2021 год: Водолей заткнет за пояс всех, а Козерог пополнит ряды миллионеров Прогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год ВодолеяПрогноз на 2021 год: чего опасаться и каких прорывов ждать в год Водолея Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шагиПодробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Восточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечтыВосточный гороскоп на 2021 год: гребень успеха, неплохой куш и воплощение карьерной мечты
Следующий материал

Последние новости

01:06
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе
00:58
Запретили выходить на улицу: Британия закрывается на жесткий карантин Видео
00:58
Мисс Вселенная похвалилась сексуальными ножками на горячем фото
00:30
Матрица, Дюна, Веном и Джеймс Бонд - назвали самые ожидаемые фильмы 2021
00:19
Опасный туман: киевлян предупредили о непогоде Видео
Реклама
00:19
Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции Видео
00:16
В России актера Ланового экстренно госпитализировали с COVID
04 января, понедельник
23:56
Украинская разведка раскрыла личные данные боевиков "ЛДНР" Фото
23:48
Станет только хуже: инфекционист дала мрачный прогноз из-за коронавируса Видео
23:14
Ученые раскрыли секрет новой "зеленой" Средиземноморской диеты Видео
22:57
В семье королевы Елизавета II случилось горе Видео
22:41
В Американской торговой палате раскритиковали локдаун в Украине Видео
22:23
Смерть после вакцины: медик внезапно скончалась после прививки от COVID-19 Видео
22:14
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
22:07
Мощные землетрясения в Хорватии: Украина предоставит помощь Видео
21:53
Названа особенность дыхания, которая указывает на рак кишечника и метастазы Видео
21:41
В Крыму стремительно сокращаются запасы пресной воды Видео
21:38
Завалит снегом: синоптик дал подробный прогноз погоды на весну в Украине Видео
21:34
Украина заявила о планах провести Олимпиаду в 2030-м или 2032 году
21:27
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
Реклама
21:16
Коронавирус в Украине 4 января – за сутки выявили более 4 тысяч случаев заражения Видео
20:55
Загадочная смерть украинки в Турции: появилась новая версия о гибели девушки Видео
20:43
Социолог пояснил, как COVID-19 сказался на отношении ко власти Видео
20:38
Зверобой: преимущества для здоровья и факторы риска Видео
20:32
Супрун уехала из Украины – СМИ
20:20
Модные ошибки, которые неимоверно полнят женщин Видео
20:14
Заболеваемость коронавирусом в Украине резко возрастет: в Минздраве назвали сроки Видео
20:06
Ревматизм: симптомы, типы и факторы риска Видео
19:59
Победительница Топ-модели показала комплекс упражнений для красивых ножек Видео
19:45
Обнародованы новые тарифы на доставку газа в Украине
19:37
Омбудсмен показал, как бизнесу переходить на украинский язык Видео
19:33
Локдаун в Украине: Кабмин срочно собирается на заседание Видео
19:19
Спасение от коронавируса: в мире увеличился спрос на один из фруктов
19:10
"Можно снимать кино": Соня Плакидюк рассказала о борьбе за оливье в аэропорте
18:58
Статистика коронавируса в Украине: врач назвал тревожный момент Видео
18:38
В кафе Чернигова ветеран АТО отказалась обслуживать сепаратистку Видео
18:37
Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки Видео
18:30
Украина решила закупать электричество у Беларуси
18:11
В Сети показали легендарное выступление молодого Чапкиса Видео
18:08
Опасное ЧП в Антарктиде: рядом с украинской станцией откололся огромный ледник Фото Видео
Реклама
18:01
Календарь магнитных бурь на январь 2021: как сильно прижмет на Рождество и Крещение Видео
18:00
Некоторым киевлянам повысили тарифы на воду - кому и на сколько Видео
17:35
Комаровский поведал, что делать при отравлении у ребенка
17:33
В ЕС назвали побочные эффекты вакцины от коронавируса Видео
17:31
Локдаун уже близко: стало известно, как будут наказывать нарушителей карантина Видео
17:26
Названа дата старта в Украине пробного ВНО Видео
17:25
Два сериала по Звездным войнам получат рейтинг 18+
16:48
"Могла произойти беда": певец раскрыл подробности новогоднего празднования Видео
16:39
Морозы до -15: синоптики сообщили о серьезном похолодании Видео
16:36
Стало известно, что нельзя будет купить в магазинах во время локдауна
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять