Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе

Огненный знак предупредили об угрозе агрессии – возможны нападки.
В 23 лунный день – в среду, 6 января, знаку Зодиака Рыбы светит мощная поддержка, а Стрельцам – интимный успех.
Весам гороскоп на 6 января 2021 года посоветовал отказаться от кофе, пишет supercook.ru.
Львам и Овнам астропрогноз порекомендовал беречь себя, поскольку возможны травмы. Львам также грозят нападки.
Прогноз для воздушных знаков Зодиака на 23 лунный день
- Гороскоп на 6 января 2021 года – Водолей
Постарайтесь остаться наедине со своими мыслями – пора навести порядок. Лучшие занятия – общение с семьей, чтение и самостоятельная работа.
- Гороскоп на завтра – Близнецы
В этот день стоит накапливать и "переваривать" сведения. Отдайте вечернее время тем, кто вам близок.
- Гороскоп на 6 января 2021 – Весы
Нельзя пить крепкий чай, алкоголь и кофе. Стоит посвятить время тренировке тела, водным процедурам и чтению.
Прогноз для огненных знаков Зодиака на 23 лунный день
- Гороскоп на 6 января 2021 года – Лев
Избегайте темноты, новых знакомств и общения с теми, кого плохо знаете. Возможны нападки, есть угроза травм.
- Гороскоп на завтра – Овен
Постарайтесь не быть в темноте и в толпе. Можно простудиться или травмироваться. Мужчинам посоветовали беречь себя – спорт и работа с опасными предметами могут навредить здоровью.
- Гороскоп на 6 января 2021 – Стрелец
Можно куда-то отправиться и посвятить время общению. В личной жизни не противопоказан интим – все могут остаться довольны.
Прогноз для водных знаков Зодиака на 23 лунный день
- Гороскоп на 6 января 2021 года – Рыбы
Высшие силы придут вам на помощь – усилятся лучшие стороны и аура. Можно принимать окончательные решения в важных вопросах. Вам неожиданно могут подкинуть деньжат.
- Гороскоп на завтра – Рак
Лучше посидеть дома и отказаться от принятия важных решений. Не стоит что-то покупать и подписывать соглашения.
- Гороскоп на 6 января 2021 – Скорпион
Возникшие проблемы не откладывайте в долгий ящик. Есть угроза серьезных неприятностей.
Прогноз для земных знаков Зодиака на 23 лунный день
- Гороскоп на 6 января 2021 года – Дева
Вас могут обворовать или обмануть. Остерегайтесь толпы. Не идите на неоправданный риск.
- Гороскоп на завтра – Телец
В вашей жизни могут появиться новые люди – возможно, вы получите новых друзей. Не рискуйте зря.
- Гороскоп на 6 января 2021 – Козерог
Возможен негатив, чтобы сгладить острые углы, – "включите" свои высокоморальные качества и скромность. Возможны опасности и препятствия. Лучше побыть дома.