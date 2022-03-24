Гороскоп на апрель 2022 для Скорпионов: риск травмы, вынужденный переезд и крутой вираж судьбы

Апрель 2022 принесет Скорпионам перемены в отношениях, говорит гороскоп / Коллаж pixaby

Астролог из Австралии Анжела Перл составила подробный гороскоп на апрель 2022 года для Скорпионов.

1 апреля 2022 - новолуние в шестом доме гороскопа, который отвечает за работу. В первую первую, очередь это ежедневная рутина, которая будет нарушена какой-то новостью, например, о реорганизации, нововведениях, новом графике на работе, возможно появятся новые коллеги. Новолуние хорошо для получения новой работы, но может быть и увольнение, рассказала астролог на своем Youtube-канале.

Шестой дом - это еще и сектор здоровья. Некоторые Скорпионы могут заняться лечением зубов, пройти обследование, новолуние может указать вам на какую-то проблему по здоровью.

Уран весь апрель будет идти по вашему седьмому дому отношений и партнерства с другими людьми. Уран - это планета перемен и принесет некоторым Скорпионам расставание, развод, новое знакомство или отношения, в бизнесе - новое партнерство, по работе - новый контракт. Эта планета любит приносить неожиданности. Сильнее других почувствуют перемены в отношениях Скорпионы, которые родились с 5 по 7 ноября.

Читайте такжеКогда закончится война и нажмет ли Путин на ядерную кнопку: гороскоп для Украины 20225 апреля - напряжённый день из-за соединения Марса и Сатурна. Впрочем, влияние двух планет будет ощущаться в течение всей первой недели апреля. Скорпионам нужно быть острожными, чтобы не получить травму. Есть риск подвернуть ногу, порезаться, обжечься. Может возникнуть конфликт с домочадцами или родителями. Не исключены проблемы с недвижимостью, домом. Некоторые Скорпионы будут вынуждены переехать. Сильнее других аспект Марса с Сатурном почувствуют представители знака, которые родились с 14 по 16 ноября.

6 апреля Скорпионы получат хорошую новость, которая будет касаться детей или бизнеса. Ожидается поступление денег.

С 9 по 12 апреля у многих Скорпионов наступит романтическое время, конфетно-букетный период в отношениях.

У представителей творческих профессий будет радостная новость или победа, говорит гороскоп для Скорпионов.

Кроме того, 12 апреля Меркурий принесет вам важную новость, переговоры, звонок.

Как отразится Черная Луна на Скорпионах

"15 апреля вы начнёте чувствовать Чёрную Луну, которая меняет знак и входит в ваш девятый дом гороскопа на ближайшие девять месяцев. Чёрная луна - это то, на что мы негативно реагируем, что нас раздражает. Она обычно питается нашей негативной энергией, поэтому самый главный совет - не реагировать и не направлять свою энергию на Чёрную Луну", - посоветовала астролог.

Девятый дом - это все, что связано с заграницей и международными делами: путешествие, загранпаспорт, гражданство другой страны, визы. Черная Луна принесет препятствия в этих вопросах.

Полнолуние 16 апреля 2022 - чего ждать Скорпионам

16 апреля 2022 - полнолуние в двенадцатом доме гороскопа. Скорпионы смогут от чего-то избавиться, освободиться, разобраться с чем-то и прийти к завершению. Полнолуние принесет кульминацию и ясность ситуации. Особенно это будет касаться вопросов эмиграции.

21 апреля Солнце добавит больше энергии в сектор отношений и партнёрства.

29 апреля Плутон - планета-управитель Скорпиона - останавливается и медленно идет в обратном направлении до 8 октября. На полгода замедлятся процессы, связанные с родственниками, соседями, транспортом. Кроме того, отложится запланированная поездка. Если вы будете переезжать, то скорее всего это будет происходить с какими-то препятствиями.

Солнечное затмение в апреле 2022

30 апреля - солнечное затмение. Сильнее других его почувствуют Скорпионы, которые родились с 1 по 6 ноября.

Может произойти какая-то ситуация (хорошая или плохая), связанная с другими людьми - мужем, женой, партнерами. В частности, это могут быть новые отношения, подписание контракта, сделка.

До 16 мая продлится коридор затмений в знаке Скорпиона. Это будет очень важный период, который принесет изменения в жизни и в отношении к себе. Астролог советует не принимать решений в этот период, поскольку они могут быть очень эмоциональными.

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