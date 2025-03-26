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Гороскоп на апрель 2025 для Тельцов: чего ждать в семье, финансах и на работе

Анна Ярославская
26 марта 2025, 05:20
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Во второй месяц весны Тельцы могут ощутить прилив энергии и улучшение настроения, что позволит им расцвести и реализовать свои планы.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на апрель 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на апрель 2025 для Тельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на апрель 2025: Овнам - мудрость, Тельцам - расставание, Близнецам - радость.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 7 апреля произойдет важное астрономическое событие — разворот Меркурия в прямое движение. Планета была ретроградной в течение трех недель, что могло вызывать различные проблемы, недоразумения и задержки, пишет Главред.

"Могли быть недоразумения с интернетом или с друзьями. Могли меняться планы. Например, вы забронировали отель, и вдруг никуда не едете, поэтому бронь нужно отменять, или у вас даты поменялись, или вы по ошибке что-то сделали не так", - сказала астролог.

По ее словам, в первую неделю апреля нельзя делать дорогие покупки и подписывать важные документы. С этим лучше подождать, советует астролог.

13 апреля Венера также разворачивается в прямое движение. Возможно вы возобновите отношения с кем-то из друзей или будете переоценивать, стоит ли поддерживать эти отношения дальше или нет.

Венера связана с финансами, поэтому Тельцы могут получить деньги, которые задерживались, премии или призы. Ваши заслуги получат признание.

Кроме того, когда Венера развернется в прямое движение, Тельцы могут ощутить прилив энергии и улучшение настроения, что позволит им расцвести и реализовать свои планы.

Полнолуние 13 апреля произойдет в шестом доме гороскопа, который связан с работой, образом жизни и здоровьем. Это событие может принести новую информацию или новости, касающиеся повседневной жизни, включая изменения в режиме работы или питания. Также полнолуние может высветить вопросы здоровья. Не исключено, что вам нужно будет обратиться к врачу или сдать анализы.

Кроме того, полнолуние может стать кульминацией каких-либо процессов. Вам нужно буде принимать решения, например, относительно увольнения сотрудников или изменения в рабочих условиях.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

17 апреля Меркурий входит в12-й дом гороскопа и пробудет там целый месяц.

"Это такой тихий, приватный сектор самопознания, какого-то размышления, завершения. Может, нужно что-то завершить с документами. Может быть, продавать что-то будете. Также Меркурии отвечает за поездки в изолированное место, например, в санаторий, на дачу, за границу", - свидетельствует гороскоп на месяц.

19 апреля Марс перейдет из третьего дома в четвертый дом семьи. Будут происходить различные события, связанные с вашим местом жительства и родственниками. Возможны переезды, поиск новой квартиры или дома, а также оформление документов, связанных с недвижимостью.

Кроме того, Марс может спровоцировать конфликты с членами семьи, поэтому важно быть внимательными в общении.

27 апреля будет новолуние в знаке Тельца.

"Это новые идеи, планы, намерения, а может и новый стиль. Потому что первый дом – это вы и то, как вы выглядите. Может, вы решите пойти на спорт. Начнутся новые отношения. Сильнее других почувствует это новолуние те Тельцы, которые родились с 24 по 30 апреля", - рассказала астролог.

Смотрите видео - Гороскоп на апрель 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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