Гороскоп на февраль 2024: Козероги разбогатеют и выйдут на новый уровень

Тема финансов будет привлекать внимание Козерогов в течение почти всего месяца - до 20 февраля, рассказала Анжела Перл.

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Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Козерогов / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон - планета трансформации и больших перемен - наконец вышла после 15 лет из знака Козерога. Это очень хорошая новость. Плутон поменял знак и вошел во второй дом гороскопа.Это сектор, который отвечает за доходы, деньги, финансы, работу, финансовые обязательства.

"У многих Козерогов будут очень хорошие шансы разбогатеть. Но когда Плутон переходит через границу двух знаков, он как будто активизируется еще сильнее и может принести какие-то события в вашу жизнь. В этом году они будут связаны, в принципе, с любой сферой жизни, потому что Плутон выходит из первого дома" - рассказала специалист.

У Козерогов появится новый источник дохода, новая работа. Вы будете востребованы. Финансовые возможности увеличатся.

6 февраля Меркурий также входит во второй дом денег. Тема финансов будет привлекать внимание Козерогов в течение почти всего месяца - до 20 февраля.

"Сначала Меркурий принесет разговор или информацию относительно дохода, финансов, зарплаты", - сказала Перл.

9 февраля - новолуние в секторе денег. У Козерогов появится новая работа, идеи в бизнесе, может быть вы выходите из декретного отпуска. В это время хорошо инвестировать или искать подработку.

14 февраля Марс заставит Козерогов тратить деньги.

17 февраля Венера принесет Козерогам прибыль, проект, клиента. Вы начнете регулярно зарабатывать.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

20 февраля Козероги встретят мудрого человека, которого воспримут как своего учителя.

24 февраля - полнолуние в девятом доме гороскопа, который связан со всем иностранным.

"Поэтому здесь вы можете получить визу, пойти на собеседование на гражданство или на ПМЖ, договориться о встрече с кем то. Возможно будет собеседование на работу в иностранной компании. Может быть, знакомство с иностранцем или перевод документов на другие языки, юридические дела и документы также идут по девятому дому. Или же вы будете сдавать экзамен. Не исключены путешествия, поездки в другие страны", - рассказала астролог.

Подробный гороскоп для Козерогов на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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