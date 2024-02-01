Гороскоп на февраль 2024: Раки начнут зарабатывать большие деньги

В этом году наступит время завершения и перемен. Раки начнут успешный бизнес, получат наследство. Не исключены кризисные ситуации.

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Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Раков / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на февраль 2024 для Раков.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 20 января Плутон - планета огромных перемен - меняет знак.

"Когда планета меняет знак, да еще и такая мощная, то закладывается такое событие, которое мы обычно чувствуем. Плутон символизирует землетрясение. Так что я не удивлюсь, если в мире в этом году будет много землетрясений. Плутон вышел из дома Рака и вошел в восьмой дом - это сектор отношений, брака, партнеров", - сказала астролог.

Плутон - планета, обладающая большой силой. Возможно у вас был начальник, с которым сложно было справиться, так как он на вас давил. Возможно, в вашей жизни был партнер, муж, человек с сильным влиянием и деньгами.

"В 2024 году наступит время завершения и перемен. Что-то трансформируется. У очень многих Раков появится возможность в ближайшие 20 лет заработать, и уже в этом году вы сможете получить большие деньги", - прогнозирует Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Раки начнут успешный бизнес, получат наследство. Не исключены кризисные ситуации, которые могут поменять ваше отношение к жизни и к себе. Вы сможете излечить психологические травмы раз и навсегда.

6 февраля Меркурий соединяется с Плутоном и принесет Ракам информацию, знакомство, встречу, получение финансовых документов. Возможны переговоры с банковскими работниками, со страховой, с господдержкой. Ракам стоит остерегаться мошенников.

9 февраля - новолуние. У Раков появится новый источник дохода, клиент, инвестиционный проект.

14 февраля астролог советует проявить осторожность, так как существует риск аварий.

Период с 17 и до 29 февраля удачен для романтики, любви и свиданий.

24 февраля - полнолуние. Оно принесет Ракам новость о родственниках. Состоится короткая поездка недалеко и ненадолго.

Подробный гороскоп для Раков на февраль 2024 от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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