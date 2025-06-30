Гороскоп на июль 2025 для Дев: развод, новая любовь и переезд

Самое важное событие июля - транзит Урана. Эта планета еще никогда не была в этой точке гороскопа.

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Гороскоп на июль 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие перемены произойдут в личной жизни Дев

Какое влияние на карьеру окажет Уран

Чего стоит избегать Девам в период ретроградного Меркурия

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июля Нептун, который находится в седьмом доме гороскопа, останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. А это значит, что что-то, связанное с вашим мужем/женой, любимым человеком и в принципе с партнерством будет пересматриваться.

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"Возможно вы захотите вернуться обратно или будете вести переговоры? Это будет происходить как минимум до 20 октября, потому что потом Нептун пойдёт ещё дальше - в сектор работы и режима жизни. Возможно вы будете менять либо работу, либо режим жизни", - цитирует Главред Анжелу Перл.

5 июля Венера входит в десятый дом гороскопа, который отвечает за деньги и любовь. Не исключено, что на рабочем месте вспыхнет любовь, начнется роман с коллегой или с боссом. Также Девы получат хорошие новости, касающиеся карьеры, работы, денег. Вам повысят зарплату и выдадут премию.

7-8 июля Уран меняет знак и входит в сектор карьеры, работы и профессии.

"Уран ещё никогда не был у вас в этой в этой точке гороскопа, потому что он бывает там раз в 84 года. Уран может принести вам новую любовь. Статус может меняться. Произойдет то, чего вы не ожидали даже от себя. Например, развод. Причем это произойдет спонтанно, неожиданно, потому что Уран - планета сюрпризов. Может наступить неожиданная беременность. Или вы решите сменить профессию, уйти с работы, уволиться. Может произойти переезд на новое место жительства", - рассказала астролог.

Поскольку Уран символизирует свободу и освобождение, вы можете решить не работать или избавиться от своего бизнеса продать его или закрыть.

"Уран восемь лет будет влиять на ваш сектор карьеры, и это ещё говорит о том, что вы можете заняться чем-то новым, тем, что вы раньше не делали", - добавила Перл.

10 июля - полнолуние в секторе детей и любви. Нужно будет принимать решения по поводу детей. Полная Луна высветит какую-то ситуацию. Девы могут отправиться в отпуск, поскольку пятый дом - это сектор удовольствий.

18 июля Меркурий остановится и будет двигаться в ретроградном направлении до 11 августа в 12-доме гороскопа. Это сектор завершения, чего-то очень приватного и личного. Возможно вы будете держать в тайне какую-то ситуацию.

"Вы с чем-то заканчиваете? Готовитесь к чему-то новому? Это больше время самопознания и разговора с собой. Может быть, нужно даже восстанавливать какие-то документы из прошлого. Может быть, нужно что-то переделывать. Не исключены поездки куда-то далеко. Вы можете менять билеты, отели. Может быть возобновление отношений с кем-то из прошлого или с теми, кого вы давно не видели или кто живёт очень далеко", - рассказала астролог.

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Избегайте приобретения крупных и дорогих вещей, таких как квартиры, машины, телефоны и компьютеры, если это не является абсолютной необходимостью.

Будьте осторожны с заключением новых сделок и подписанием контрактов. Часто они могут привести к недопониманию или несоответствию ожиданиям.

При планировании поездок лучше выбирать гибкие варианты, так как они могут стать неудачными или незначительными во время ретро Меркурия.

Не рекомендуется обновлять гаджеты или системы, так как это может привести к сбоям и ошибкам.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Новолуние 24 июля может принести различные перемены и новые начинания. В частности, оно может открывать новые возможности, знакомить с новыми людьми или возобновлять старые связи.

Новолуние в 12 доме гороскопа может привести к открытию какой-то тайны или к знакомству с кем-то, кто находится далеко. Также это время может быть связано с завершением старых циклов и подготовкой к чему-то новому.

Может быть, вы начнете заниматься самопознанием, эзотерикой. У вас состоится поездка. Появится новый врач или психолог.

Юпитер в 11-м доме гороскопа принесет Девам новое окружение. Новые друзья войдут в вашу жизнь. Может состояться романтическое знакомство. Будет много свиданий и каких-то встреч. В жизни появятся новые люди. Например, вы решите создать новую команду, найдете единомышленников.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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