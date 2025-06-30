Гороскоп на июль 2025 для Дев: развод, новая любовь и переезд

Вы узнаете:
- Какие перемены произойдут в личной жизни Дев
- Какое влияние на карьеру окажет Уран
- Чего стоит избегать Девам в период ретроградного Меркурия
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2025 для Дев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июля Нептун, который находится в седьмом доме гороскопа, останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 10 декабря. А это значит, что что-то, связанное с вашим мужем/женой, любимым человеком и в принципе с партнерством будет пересматриваться.
"Возможно вы захотите вернуться обратно или будете вести переговоры? Это будет происходить как минимум до 20 октября, потому что потом Нептун пойдёт ещё дальше - в сектор работы и режима жизни. Возможно вы будете менять либо работу, либо режим жизни", - цитирует Главред Анжелу Перл.
5 июля Венера входит в десятый дом гороскопа, который отвечает за деньги и любовь. Не исключено, что на рабочем месте вспыхнет любовь, начнется роман с коллегой или с боссом. Также Девы получат хорошие новости, касающиеся карьеры, работы, денег. Вам повысят зарплату и выдадут премию.
7-8 июля Уран меняет знак и входит в сектор карьеры, работы и профессии.
"Уран ещё никогда не был у вас в этой в этой точке гороскопа, потому что он бывает там раз в 84 года. Уран может принести вам новую любовь. Статус может меняться. Произойдет то, чего вы не ожидали даже от себя. Например, развод. Причем это произойдет спонтанно, неожиданно, потому что Уран - планета сюрпризов. Может наступить неожиданная беременность. Или вы решите сменить профессию, уйти с работы, уволиться. Может произойти переезд на новое место жительства", - рассказала астролог.
Поскольку Уран символизирует свободу и освобождение, вы можете решить не работать или избавиться от своего бизнеса продать его или закрыть.
"Уран восемь лет будет влиять на ваш сектор карьеры, и это ещё говорит о том, что вы можете заняться чем-то новым, тем, что вы раньше не делали", - добавила Перл.
10 июля - полнолуние в секторе детей и любви. Нужно будет принимать решения по поводу детей. Полная Луна высветит какую-то ситуацию. Девы могут отправиться в отпуск, поскольку пятый дом - это сектор удовольствий.
18 июля Меркурий остановится и будет двигаться в ретроградном направлении до 11 августа в 12-доме гороскопа. Это сектор завершения, чего-то очень приватного и личного. Возможно вы будете держать в тайне какую-то ситуацию.
"Вы с чем-то заканчиваете? Готовитесь к чему-то новому? Это больше время самопознания и разговора с собой. Может быть, нужно даже восстанавливать какие-то документы из прошлого. Может быть, нужно что-то переделывать. Не исключены поездки куда-то далеко. Вы можете менять билеты, отели. Может быть возобновление отношений с кем-то из прошлого или с теми, кого вы давно не видели или кто живёт очень далеко", - рассказала астролог.
Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия
- Избегайте приобретения крупных и дорогих вещей, таких как квартиры, машины, телефоны и компьютеры, если это не является абсолютной необходимостью.
- Будьте осторожны с заключением новых сделок и подписанием контрактов. Часто они могут привести к недопониманию или несоответствию ожиданиям.
- При планировании поездок лучше выбирать гибкие варианты, так как они могут стать неудачными или незначительными во время ретро Меркурия.
- Не рекомендуется обновлять гаджеты или системы, так как это может привести к сбоям и ошибкам.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Новолуние 24 июля может принести различные перемены и новые начинания. В частности, оно может открывать новые возможности, знакомить с новыми людьми или возобновлять старые связи.
Новолуние в 12 доме гороскопа может привести к открытию какой-то тайны или к знакомству с кем-то, кто находится далеко. Также это время может быть связано с завершением старых циклов и подготовкой к чему-то новому.
Может быть, вы начнете заниматься самопознанием, эзотерикой. У вас состоится поездка. Появится новый врач или психолог.
Юпитер в 11-м доме гороскопа принесет Девам новое окружение. Новые друзья войдут в вашу жизнь. Может состояться романтическое знакомство. Будет много свиданий и каких-то встреч. В жизни появятся новые люди. Например, вы решите создать новую команду, найдете единомышленников.
Смотрите видео - Гороскоп на июль 2025 для Дев - прогноз Анжелы Перл:
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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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