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Гороскоп на июль 2025 для Львов: появится шанс, о котором вы даже не мечтали

Анна Ярославская
29 июня 2025, 02:30
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Июль - не очень хороший месяц для начинаний, потому что много планет движутся назад, предупредила астролог.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на июль 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на июль 2025 для Львов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на июль 2025: Ракам - конфликт, Львам - новый путь, Девам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 июля Нептун останавливается и разворачивается в девятом доме гороскопа в ретроградное движение 10 декабря.

"Вас ждёт новая философия, новый менталитет, встречи с другими национальностями, творчество. Ваша жизнь настолько масштабируется и расширится. Вам нужно впустить это в свою жизнь. И если вы этого хотите, то вы можете стать популярными, известными", - цитирует Главред Анжелу Перл.

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Нептун будет оказывать влияние, корректируя планы, связанные с поездками и образованием. Ожидается, что некоторые планы могут быть отложены или пересмотрены. Он займет 8 дом с конца октября до конца года, что также будет означать влияние на финансовые дела.

5 июля Венера входит в 11-й дом до конца месяца и принесет приятное общение в социуме. Вас позовут на дни рождения, свадьбу, на концерт, конференцию, семинар. Возможно это будет просто поездка с подругами.

Некоторые Львы встретят свою любовь или ваши друзья познакомят вас с кем-то.

Венера может помочь вам найти покровителя. Также эта планета принесет финансовую прибыль или подарок.

"8 июля случится событие просто мирового масштаба - Уран поменяет знак. Семь лет эта планета была в вашем 10-м доме карьеры работы, и у многих Львов поменялась работа, профессия, статус. Уран входит в ваш 11-й дом гороскопа и открывает такие возможности, о которых вы даже не думали", - сказала астролог.

Уран — это планета, которая символизирует неожиданные изменения и сюрпризы. Чего от него ждать Львам:

  • откроются новые возможности для общения и коллаборации, также получится привлечь людей с различными интересами;
  • произойдут кардинальные перемены в работе или статусе человека;
  • появятся новые идеи или подходы в работе, а также в личных проектах.

Сатурн будет ретроградным с 13 июля и до 28 ноября. Эта планета повлияет на финансовую сферу Львов, когда 2 сентября Сатурн войдет в восьмой дом, связанный с финансами. Это может привести к пересмотру финансовых дел, кредитов или инвестиций.

В целом, Львы будут более глубоко понимать финансовую стратегию, а также осознают необходимость адаптации к новым обстоятельствам.

Вас ждет встреча с человеком, которого вы давно не видели, разговоры с бывшим мужем или женой, бывшими поклонниками. К вам вернутся старые клиенты.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Возможно, вы переоцените отношения с людьми или пересмотрите соглашение/контракт. При этом не стоит подписывать документы, контракты. Нежелательно делать большие покупки, например, покупать дом, квартиру, машину. Переговоры могут тянуться.

Астролог предупредила, что, в целом, июль - не очень хороший месяц для начинаний, потому что много планет движутся назад, а не вперёд.

Смотрите видео - Гороскоп на июль 2025 для Львов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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