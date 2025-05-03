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Гороскоп на май 2025 для Скорпионов: какие опасности несет Черная Луна

Анна Ярославская
3 мая 2025, 08:32обновлено 3 мая, 09:17
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С 27 марта Чёрная Луна идёт по знаку Скорпиона. Анжела Перл рассказала, чем это грозит.
Анжела Перл, Черная Луна
Гороскоп на май 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какие основные астрологические события повлияют на Скорпионов в мае
  • Как ретроградное движение Плутона может повлиять на семейные и жилищные вопросы
  • Какие перемены Сатурн принесет в сфере работы и здоровья

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Скорпионов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: Скорпионов ждут деньги и перемены.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 мая Венера вошла в шестой дом гороскопа до 7 июня. В это время Скорпионы могут ждать улучшений в сфере работы, в дружеских отношениях с коллегами и в финансах. Венера способствует решению проблем на рабочем месте, а также может привести к новым знакомствам или коллегам.

Также Венера принесет улучшение состояния здоровья и хорошее настроение.

Астролог советует не переборщить со сладостями, пишет Главред.

4 мая Плутон - планета Скорпионов - разворачивается в ретроградное движение в четвертом доме гороскопа. Это сектор семьи, недвижимости, места, в котором вы живёте. Возможно, вы должны переехать, но Плутон тормозит переезд до октября. Все, что касается домашних дел, например, ремонта, займет полгода.

"Плутон любит разрушать. В семье произойдут перемены. Он может поменять отношения с кем-то из членов семьи. Перемены могут произойти в жизни одного из родителей, особенно мамы", - сказала Перл.

11 мая Меркурий также будет находиться в седьмом доме гороскопа, что создаст благоприятные условия для общения, переговоров, подписания документов и контрактов.

Полная луна в знаке Скорпиона ожидается 12 мая, и это мощное событие может сделать вас центром внимания. Возможно, у вас будет какое-то достижение или признание на работе. Вам важно быть открытым для новых возможностей.
Скорпионы, которые родились с 12 по 18 ноября, почувствуют полнолуние сильнее других.

"Полнолуние - это зеркало. Вы будете понимать, как вы к себе относитесь, на что вы соглашаетесь, какое решение принимаете, кого вы выбираете или что вы выбираете. Сейчас Чёрная Луна идёт по вашему знаку, она там уже с 27 марта и останется там до 20 декабря. В прошлый раз она была в вашем знаке в 2016 году, 9 лет назад. Вспомните, что было 9 лет назад с вами и вашими отношениями с коллегами, друзьями. Обычно Черная Луна символизирует страх. И когда мы принимаем решение, основываясь на страхе, то Чёрная Луна, даёт негативную реакцию. Помните, что Чёрная Луна может вас провоцировать, но на самом деле всё может быть не так страшно. И может быть вы не знаете правду, а потом выяснится, что всё было не так. Поэтому не стоит эмоционировать, слишком негативно реагировать, блокировать и отрезать людей", - посоветовала астролог.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 26 мая Сатурн принесет важные изменения в сфере работы и здоровья. Он будет находиться в шестом доме гороскопа Скорпионов в течение трёх лет. Работа станет более интенсивной, появятся новые обязанности. При этом важно помнить о необходимости поддерживать баланс и не перегружать себя, так как это может привести к выгоранию.

Что касается здоровья, Сатурн требует серьезного отношения к своему состоянию. Это может побудить вас изменить режим питания и физической активности, а также обратить внимание на регулярные занятия спортом и заботу о себе. Многие Скорпионы начнут строго соблюдать режим.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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