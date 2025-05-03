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Гороскоп на май 2025 для Стрельцов: выигрыш, любовь и новые возможности

Анна Ярославская
3 мая 2025, 12:22
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В жизнь Стрельцов войдут новые люди. Возможно, представители этого знака зодиака встретят свою любовь.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на май 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое значение имеет новолуние 27 мая для Стрельцов
  • Что прогнозируется для Стрельцов в связи с переходом Венеры и Сатурна в сектор любви

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Стрельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на май 2025: таролог сказала, на кого деньги польются рекой.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, с 1 мая по 7 июня Венера войдёт в пятый дом гороскопа Стрельцов. Этот сектор удовольствия, радости, детей, любви и творчества.

"Венера - хорошая планета любви, гармонии и денег. Она входит в сектор радости и удовольствий, в результате может состояться знакомство. Если вы свободны, вы встретите новую любовь, начнется роман, будут свидания. Может быть, это поездка в отпуск на отдых. Не исключен даже выигрыш в лотерею или победа в каком-то конкурсе", - цитирует Главред Анжелу Перл.

4 мая Плутон входит в третий дом гороскопа и разворачивается в ретроградное движение до 14 октября. Плутон в гороскопе Стрельцов отвечает за 12-й дом. Это сектор окончания и завершения, одиночества и изоляции.

Вы как будто будете заканчивать какие-то дела. Или вы уедете на это время. Возможно к вам приедет родственник. В этот период может поменяться круг общения.

11 мая Меркурий входит в шестой дом гороскопа. Это сектор работы, ежедневных обязанностей, рутины.

"По Меркурию могут быть какие-то нововведения, новшества, у вас появится помощник, ассистент. Может, вы будете сдавать анализы, искать врача. Не исключен ремонт в доме", - рассказала астролог.

12 мая - полнолуние в 12-м доме гороскопа. Вам нужно будет что-то завершить, закончить, поставить точку на чем-то. Поскольку в этом же секторе до 20 декабря находится Черная Луна, то эмоциональные отголоски вы будете чувствовать до конца года.

"Чёрная луна может вызвать страх, негативные эмоции или реакцию. Самое главное - не поддаваться на провокации. Просто помните, что это она вас провоцирует на то, чтобы вы вели себя неуравновешенно или чтобы вы обижались, проявляли ревность, мстительность. В последний раз такое положение Луны было 9 лет назад, в 2016 году. Может быть, тогда что-то началось, например, рабочие отношения. Таким образом, в этом году может завершиться то, что в 2016 году началось", - рассказала астролог.

26 мая Сатурн войдет пятый дом гороскопа Стрельцов и откроет множество новых возможностей в сферах творчества и любви.

В частности, вы можете начать более серьезные отношения или взять на себя ответственность за детей, если они у вас есть.

Ваша любовь к жизни и интерес к творчеству могут возрасти. Сатурн стимулирует к созданию чего-то нового и конструктивного, возможно, даже к открытию своего бизнеса.Этот период может также означать, что вы станете более ответственными, особенно если в вашей жизни появляются дети. Например, возможно, что вы будете активно участвовать в их воспитании. Переход Сатурна может завершить один жизненный цикл, связанный с вашей семьей или местом жительства, и начнет новый, связанный с любовью и творчеством.Таким образом, Сатурн может стать временем для значительных перемен и возможностей, особенно в сферах, касающихся любви и творчества.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Новолуние 27 мая будет иметь большое значение для Стрельцов, так как оно произойдет в седьмом доме гороскопа, который отвечает за партнерство и отношения. Это время может принести новые знакомства или дать шанс перезагрузить старые. Возможны новые договоренности, подписания контрактов или даже изменения в статусе отношений, такие как развод или новое начало в уже существующей связи.

Стрельцы могут ожидать позитивных изменений в личной жизни, так как это новолуние обладает хорошей энергетикой. Оно открывает двери для улучшения отношений. В жизнь Стрельцов войдут новые люди.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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