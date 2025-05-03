Гороскоп на май 2025: один знак зодиака ждет шикарный месяц

Перед Весами отроются новые финансовые возможности, будет возможность для инвестиций и финансовых сделок.

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Гороскоп на май 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

Какие перемены в финансовой сфере ожидаются у Весов

Как Сатурн повлияет на личную жизнь

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на май 2025 для Весов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро: какой знак зодиака рискует развестись в мае 2025.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 1 мая Венера меняет знак и входит в сектор отношений, брака и партнерства до 7 июня.

"Венера любит быть в седьмом доме, потому что она там дома и раскрывается вовсю. И это говорит о том, что май и первая неделя июня будут шикарными. Состоятся знакомства, коллаборации, переговоры. Это хорошее время для любви, свиданий, брака", - цитирует Главред Анжелу Перл.

Финансовый гороскоп для Весов на май 2025

4 мая Плутон разворачивается в ретроградное движение до 14 октября, что может повлечь за собой пересмотр финансовых вопросов и вопросов самооценки. Весы могут задуматься о своих финансовых ценностях. Может быть, вы получите деньги на детей или для детей. Не исключено получение подарков.

С 11 мая Меркурий также перейдет в сектор финансов, что принесет новости о деньгах, связанных с кредитами, налогами или наследством. Отроются новые финансовые возможности, будет возможность для инвестиций и финансовых сделок.

12 мая полнолуние также произойдет в доме денег. Полная Луна проявит реальную ситуацию в ваших финансах, на работе или в отношении источника дохода.

"Чёрная Луна с 27 марта находится в вашем секторе денег и пробудет там до 20 декабря, то есть девять месяцев. В прошлый раз она там была 9 лет назад, в 2016 году. Вспомните, что тогда было у вас в финансовой сфере. Черная луна символизирует страх и негативную реакцию. Не стоит бояться провокаций Чёрной Луны, найти решение можно всегда. Возможно, вы где-то потеряли деньги или, допустим, сделка не состоялась, или начнутся проблемы на работе. Это не так страшно. Всё ведёт к позитивным поворотам в нашей жизни", - сказала астролог.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Какое влияние окажет Сатурн

26 мая произойдет самое важное событие. Сатурн войдет в седьмой дом гороскопа.

"Сатурн либо даёт брак надолго и крепко, либо если отношения не очень, в них есть трещина, то Сатурн даёт расставание и развод. Так что у некоторых Весов начнутся очень серьёзные, крепкие отношения или кто-то вступит в брак, а у кого-то, наоборот закончатся отношения. Кто-то разведётся или расстанется, смотря какого человека вы выбрали до этого и как вы шли к этому", - сказала астролог.

Сатурн также символизирует взятие на себя ответственности — за партнеров, детей и совместные проекты. Сатурн может быть связан с важными обязательствами, такими как покупка недвижимости или долгосрочные деловые контракты.

Периоды, когда Сатурн меняет свое положение, могут также стать временем перемен в статусе или в понимании отношений. Эти аспекты подчеркивают, что влияние Сатурна важно учитывать при рассмотрении личной жизни и профессиональных связей.

Смотрите видео - Гороскоп на май 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл:

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