Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов: финансовый шторм и любовный роман

Главные темы ноября — ваше отношение к себе, отношение других к вам и деньги, рассказала Анжела Перл.

Гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов - прогноз Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 5 ноября произойдут сразу три события. Во-первых, Марс меняет знак и входит в восьмой дом гороскопа. Это финансовый сектор, а также сфера кризисных, непредвиденных событий, того, чего мы не планируем. Марс — это действие, поэтому, возможно, нужно будет принимать решения в каких-то непредвиденных ситуациях. Например, это может быть финансовая ситуация: оформление кредитов, оплата налогов, налоговая проверка (если у вас свой бизнес), раздел имущества, суд, вопросы наследства, инвестиций. Если у вас совместный бизнес, может быть его разделение или ваш выход из него. Возникнет масса финансовых вопросов, которые нужно решать. Это могут быть чужие деньги или доходы вашего мужа/жены.

"Может, вам нужно донести документы для оформления выплат? Или податься на стипендию, грант? Или отстаивать свои финансовые интересы? Всё может пойти не так, как вы планируете", - цитирует Главред Анжелу Перл.

В этот же день, 5 ноября, Марс будет напротив Урана (180 градусов). Уран находится в вашем втором доме доходов, денег, ценностей. А Уран – это планета сюрпризов, неожиданных поворотов. Получается, и Марс в восьмом доме неожиданностей, и Уран — сама планета сюрпризов, и обе они в финансовых домах гороскопа Тельцов. Поэтому какая-то финансовая ситуация вас ожидает в районе 5 ноября (плюс-минус три дня, со 2 по 8 число).

Полнолуние в ноябре: чего ждать Тельцам

Кроме того, 5 ноября - полнолуние в знаке Тельца. Это может означать, что что-то завершится, проявится, кульминация события, которое началось полгода назад (тогда было новолуние в Тельце). Если вы что-то начинали, сейчас получите урожай — доход, прибыль, примете решение.

Сильнее других почувствует это полнолуние те, у кого асцендент в 10-16 градусе Тельца, или день рождения с 1 по 8 мая.

Полнолуние высвечивает что-то. А так как оно пройдет в первом доме гороскопа, то оно покажет, как вы себя показываете миру. Это также будет связано с вашими отношениями (личными, рабочими), потому что первый дом находится на оси "Я и другие": "Я и мой партнер", "Я и мои клиенты", "Я и мой бизнес-партнер". Какие отношения проявятся, как вы себя покажете — это вы увидите 5 ноября.

7 ноября Венера (управляет Тельцом) входит в седьмой дом отношений до 30 ноября. Это хорошие новости, любовь, приятные знакомства, свидания, договорённости.

Венера поможет договориться с кем-то, подписать контракт (хотя с 9 ноября ретро-Меркурий, так что подписывать лучше после 29-го числа). Очень здорово торговаться и получить выгодную цену, уговорить кого-то. Это ещё деньги от других людей, от клиентов. И, конечно, Венера принесет любовь, роман, брак.

9 ноября Уран возвращается в знак Тельца до 27 апреля (почти на полгода). Эта планета была у вас в секторе денег, давала нестабильность, но и новые возможности, уникальность, сюрпризы. Это последний раз в вашей жизни Уран возвращается в ваш знак, в первый дом гороскопа. Какой-то цикл жизни закончится. Это последние шесть месяцев, когда что-то может быть связано с отношениями, браком, партнером, вашими планами.

Уран вернётся, чтобы вы точно определились, что вы дальше хотите делать. С 27 апреля Уран войдет в ваш сектор ценностей, денег, заработков на много лет (до 2033 года). Вероятно, вы поменяете работу, профессию, доходы изменятся, но эти события будут происходить после 27 апреля.

Ретроградный Меркурий 2025

Тоже 9 ноября, Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 29 ноября. Есть риск потерять деньги или стать жертвой воровства. Будьте осторожны с финансовыми документами. Может, вы будете менять банк, перефинансировать что-то, делать возврат налогов. С 9 по 29 ноября Меркурий обратит ваше внимание на это.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Ретроградный Юпитер 2025

11 ноября Юпитер разворачивается в ретроградное движение. Юпитер — планета удачи, и он пойдет назад в вашем третьем доме, который отвечает за родственников, транспорт, коммуникации, обучение. Ретроградным Юпитер будет до 11 марта.

Может быть встреча с родственниками, которых давно не видели. Повезет вашим сестрам и братьям. Ретроградная планета — это пересмотр или то, что вы делаете снова. Может, вы снова свяжетесь с кем-то, снова пойдете учиться, будете менять автомобиль, снова поедете в место, где давно хотели побывать.

Ретроградный Юпитер может давать фазу ожидания. Например, вы оформляете документы на переезд, ПМЖ, гражданство — здесь может быть период ожидания до 11 марта.

Хотя Юпитер в результате даёт подарки судьбы, но пока он идёт обратно, вас ждет пауза: вы переоформляете что-то, досылаете документы, переделываете, подтверждаете дипломы. Вам даётся время на это.

20 ноября - новолуние в седьмом доме отношений. Новолуние от слова "новый": новые коллаборации, новости о ком-то, новый друг, новые бизнес-отношения, предложение контракта (лучше подписывать после 29 ноября).

Сатурн готовит сюрприз: детали

28 ноября Сатурн, который находится в вашем 11-м доме (будущее, прибыль, результаты за прошлые дела, друзья, окружение), разворачивается в прямое движение. Планета была ретроградной с 26 июля.

Сатурн — планета работы, дисциплины, статуса. В 11 доме он оставляет только самое лучшее, что работает в жизни, убирая ненужное. Подумайте, что у вас застопорилось с 26 июля?

Сатурн заканчивает дела, связанные с коллективами, частью которых вы являетесь (или которые возглавляете). 15 февраля 2026 года он выйдет из 11-го дома и поселится на три года в 12-м доме (это сектор, который отвечеат за завершение, исцеление, познание себя).

"Много чего будет происходить. Но, дорогие тельцы, в основном это темы ценностей, денег, заработков, работы, финансового баланса, который ноябрь вам покажет. А также всё, что связано с отношениями. Ведь наше отношение с другими — это зеркало того, как мы относимся к себе. Смотрите на отношения с этой точки зрения: как познать себя и улучшить отношения с собой", - резюмировала Анжела Перл.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

