Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев: переезды, сюрпризы и финансовое облегчение

Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре и Меркурий ретроградный, и Уран бушует, поэтому событий будет много, пишет Главред.

5 ноября Марс входит в одиннадцатый дом гороскопа – это друзья, окружение, социальная жизнь, дни рождения, свадьбы, организации, ивенты. Может, вас пригласят куда-то, вы с друзьями поедете в путешествие, будете встречаться с подругами.

Соцсети - это тоже одиннадцатый дом. Если у вас есть Инстаграм, Ютуб-канал или ТикТок, вы будете больше энергии тратить на соцсети, больше фокусироваться на этом. Также Водолеи предпримут шаги, чтобы мечты исполнились.

Марс может давать конфликты с друзьями и подругами - стоит проявить осторожность.

В этот же день Марс будет в аспекте к Урану. Уран — это всегда сюрприз, неожиданность, то, что мы не планируем. Может, кто-то из друзей скажет: "Полетели вместе с нами на выходные", и вы полетите. Может, появится какая-то идея: "Давайте организуем что-то". Не исключена даже неожиданная прибыль или результат. Но результат будет не тот, который вы ждали - это работает как в плюс, так и в минус.

5 ноября - полнолуние в четвёртом доме гороскопа. Четвёртый дом – это семья, недвижимость, дом, квартира, люди, с кем вы живёте, место жительства. Полнолуние что-то высветит или завершит процесс.

Может, вы получите документы (ПМЖ, гражданство). Может, будете оформлять покупку или продажу дома, квартиры. Четвёртый дом — ещё и родители. Вы получите новость, касающаюся ваших родителей, особенно мамы. Может, вы будете менять фамилию.

Приедут гости. Кто-то съедет и начнёт жить отдельно (например, сын или дочь). Может, кто-то поедет учиться в другой город. А может, наоборот, новый член семьи появится (например, дочь выходит замуж, а зять будет с вами жить).

7 ноября Венера входит в десятый дом гороскопа (сектор достижений, карьеры, работы). Венера – это хорошие новости. Может, новый начальник (хороший, женщина, скорее всего). Может, финансовое повышение, увеличение зарплаты. Венера — это деньги, а 10 дом — улучшение; может, большой заказ от клиентов на хорошую сумму.

9 ноября Уран возвращается в ваш четвёртый дом до 27 апреля 2026 года. Уран приносит сюрпризы, неожиданные повороты, меняет ситуацию в семье, недвижимости, месте жительства. Очень вероятен переезд. Если вы собирались, но ещё не переехали, то в эти шесть месяцев точно переедете.

Уран — планета свободы и освобождения. Если вы где-то должны были быть, Уран вас освободит. Если хотели переехать, продать недвижимость, но не могли — продадите в ближайшие шесть месяцев. Уран открывает границы — может, вы решите эмигрировать.

После 27 апреля, Уран снова войдёт в пятый дом гороскопа уже на много лет (лет на семь). После апреля вы больше будете фокусироваться на вопросах любви, детей.

Ретроградный Меркурий

9 ноября Меркурий разворачивается в ретроградное движение до 29 ноября в 11-м доме гороскопа.

Вернутся друзья, которых давно не видели. Может, вы что-то будете переделывать в своём сайте в интернете, пересматривать планы на будущее. С вами свяжется кто-то из бывших поклонников/поклонниц.

Астролог советует: не покупайте недвижимость, автомобили, что-то дорогое, когда Меркурий ретроградный. Не делайте плановые операции. Вне плана — можно, потому что Уран сильный в ноябре, поэтому есть риск внеплановых ситуаций. Что-то серьёзное не планируйте на ноябрь и не подписывайте важные документы. Ждите до конца месяца.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер (планета удачи и везения) разворачивается в ретроградное движение до 11 марта в вашем шестом доме гороскопа. Юпитер (даже ретроградный) всё равно даёт возможности.

Шестой дом – это работа, режим ежедневной жизни, обязательства, баланс между работой и отдыхом, самочувствие, здоровье. Юпитер обратит ваше внимание на здоровье. Нужно улучшить питание, заняться спортом. Может, это касается ваших животных или ваших подопечных.

Может, вы будете менять няню, помощницу по дому, ассистентов, улучшать качество коллектива.

20 ноября - новолуние в 10-м доме гороскопа (сектор карьеры, работы, достижений, целей). Вам нужно решать вопросы и балансировать, всё приводить в гармонию. Поэтому, скорее всего, нужно будет возвращаться к старым вопросам, чтобы их решить, доделать.

Солнце с Луной в 10-м доме (самом высоком доме гороскопа) могут вас высветить, поставить на пьедестал. Это может быть повышение в карьере. Может, вы будете читать лекцию, выступать с речью, представлять компанию.

Какие-то новости могут удивить. Может, вам нужно переехать из-за работы, вас переведут в другой офис, у вас будет много командировок.

Может, вы, наоборот, решите поменять работу или уйти с работы из-за домашней ситуации. Водолеям нужно подстраиваться под новые планы.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение. Он был ретроградный во втором доме денег с 26 июля и мог уменьшать ваши доходы. Может, вы не работали это время, было меньше клиентов, или, наоборот, больше растрат, финансовых обязательств.

Если какая-то финансовая ситуация началась с 26 июля (или рабочая, связанная с деньгами), то она закончится 28 ноября. Сатурн пойдёт вперёд, пауза финансовая закончится. Может, вы рассчитывались по кредитным картам, долгам. Или это было ожидание какой-то суммы — скорее всего, сумма придёт после 28 ноября.

Сатурн скоро покинет этот сектор денег, и с деньгами станет намного легче. Покинет он его 15 февраля, когда войдёт в ваш третий дом гороскопа, и там уже будет больше актуальной тема общения, родственников.

После Нового года у Водолеев либо появится новая работа, либо новая профессия, либо вы по-другому начнёте зарабатывать, либо будет больше клиентов.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл:

