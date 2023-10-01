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Гороскоп на октябрь 2023 для Скорпионов: человек из прошлого, поездка и тайна

Анна Ярославская
1 октября 2023, 04:54
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Скорпион.
гороскоп для Скорпионов
Гороскоп Скорпион - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Скорпионов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, во второй месяц осени будут два затмения: одно из них солнечное - 14 октября, второе - лунное, 28 октября. В период с 14 по 28 число нежелательно принимать жизненно важные решения, особенно если вы в них не уверены.

6 октября Меркурий войдет в 12 дом гороскопа. Возможна встреча, переговоры. Вернется человек из прошлого. Вероятно вы примете решение что-то завершить. Придет информация, которая намекнет, чего ждать от затмения 14 октября.

10 октября Плутон, планета трансформации и перемен, подтолкнет Скорпионов к переменам в третьем доме семьи. Решатся вопросы, связанные с родственниками или образованием. Будет прогресс в сферах медийности, обучения, курсов и транспорта. Вы или ваш близкий человек вернется из поездки. Плутон поможет решить сложности с переездом. Онлайн-бизнес будет продуктивным.

Также 10 октября Венера входит в 11 дом друзей. Скорпионы возьмут на себя новые обязанности. Вы можете начать собственный бизнес. Вероятна встреча с друзьями, вечеринки, работа в новой компании или коллективе. Будет много коммуникаций.

13 октября Марс входит в знак Скорпиона, что сигнализирует об увеличении активности и лидерства. Вы будете заниматься спортом. Возможно агрессивное поведение, есть риск конфликтов. Марс сделает вас "магнитом" для других людей и придаст смелости. Скорпионы решатся заявить о себе.

14 октября - солнечное затмение в 12 доме гороскопа. До 29 октября Анжела Перл не советует принимать серьезных решений, ведь их нельзя будет изменить или отменить в течение многих лет. Вы избавитесь от ненужных людей и вещей. Возможна поездка или миграция. Откроются тайны.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 октября Скорпионы окажутся в центре внимания и будут "сиять". Вы получите то, чего хотите.

28 октября - лунное затмение в секторе любви, партнерства и отношений. Прояснится тема брака или развода. Представители знака смогут заключить новый контракт.

Сильнее всего влияние затмения почувствуют те Скорпионы, которые родились с 25 по 31 октября.

Смотрите видео - Гороскоп Стрелец на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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