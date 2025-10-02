Гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов: звёзды готовят награду и успех

В октябре Венера принесет Стрельцам прибыль и яркие события, рассказала Анжела Перл.

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Стрельцов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Весам - деньги, Скорпионам - прорыв, Стрельцам - удача.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре произойдет важное соединение Марса и Чёрной Луны в 12-м доме гороскопа. Это сектор прошлого, тайн и самопознания. Могут всплыть старые ситуации или переживания, а также появится возможность глубже разобраться в себе, пишет Главред.

По словам астролога, 12-й дом – это ещё и очищение. Причем речь идет не только о детоксе и походах в сауну, но и о внутреннем освобождении. Вы можете вспомнить что-то, прожить эмоцию, заплакать – и отпустить навсегда. Иногда 12-й дом связан и с медицинскими темами, например, с операциями. Но особенно будьте осторожны 5-го и 20–22 октября – в эти дни лучше избегать любых плановых вмешательств, татуировок и других подобных процедур.

5 октября – полнолуние в пятом доме гороскопа. Оно прояснит важные вопросы и даст ответы. Пятый дом связан с любовью, романтикой, свиданиями, творчеством и детьми. С 4 по 10 октября у вас может состояться свидание, поход в театр или концерт, завершение творческого проекта. Если детей у вас нет – это может касаться домашних любимцев или хобби.

С 7 октября Меркурий входит в двенадцатый дом гороскопа. Стрельцы получат информацию из прошлого, неожиданные письма, звонки, старые документы. Может появиться человек, с которым вы давно не общались.

С 14 октября Венера принесет Стрельцам деньги или награду за уже сделанную работу, новые знакомства через друзей, яркие события – свадьба, день рождения.

Новолуние 21 октября даст старт чему-то новову: проекту, мечте, планам. Если вы хотите что-то начать – делайте это в период с 21 по 28 октября, пока Луна растёт, посоветовала астролог.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

14 октября Плутон разворачивается и активизирует сферу общения, новых знакомств, обучения, поездок, а также темы братьев, сестёр или транспорта.

С 23 октября Нептун возвращается в четвертый дом гороскопа (семья, жильё, недвижимость). До конца января вы сможете завершить важные дела, связанные с местом проживания, переездами, продажей или покупкой жилья, документами для ПМЖ или гражданства.

Последняя неделя октября буде временем уединения, внутренних практик, медитаций, отдыха в изолированных местах или общения с людьми издалека.

"Порадуйте себя и стройте новые мечты – звезда, к которой вы захотите идти, появится в конце октября", - сказала Анжела Перл.

