Гороскоп на октябрь 2025: один знак зодиака ждет месяц силы и позитивных перемен

Во второй месяц осени энергия будет сильной. Перед Водолеями откроются возможности. Нужно действовать и использовать момент.

Гороскоп на октябрь 2025 для Водолеев - прогноз Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Водолеев. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, октябрь — шикарный месяц, чтобы действовать: исполнять мечты, подписывать документы, продавать, покупать, жениться и выходить замуж, начинать бизнес, делать плановые операции, уколы красоты. Астролог советует делать все это в октябре, поскольку в ноябре будет ретроградный Меркурий. В целом, ноябрь может быть таким месяцем, когда что-то не будет идти так, как вы хотите, или вообще не получится, пишет Главред.

Чёрная Луна и Марс

Чёрная Луна сейчас в Скорпионе. У Водолеев это десятый дом гороскопа, сектор карьеры, достижений и статуса. Соединение Чёрной Луны с Марсом может вызывать у Водолеев раздражение, вспышки эмоций, конфликты или просто сильную реакцию на какие-то новости, проекты, сообщения от клиентов или начальства.

"Помните: Чёрная Луна — это не планета, а энергетическая точка на небе, пересечение орбит. Она может вызывать негативные реакции. Главное — не вестись на неё. Просто знайте, что это влияние, и реагируйте спокойно", - посоветовала Перл.

5 и 20 октября влияние Чёрной Луны будет особенно сильным. По возможности не планируйте ничего важного: ни встреч, ни переговоров.

Полнолуние 7 октября

Полнолуние будет действовать примерно с 4 по 10 октября. Оно происходит в третьем доме общения, контактов, новых знакомств и информации.

Это время, когда вы можете:

познакомиться с новыми людьми;

найти "своё племя" — единомышленников;

получить важные новости;

пройти экзамен, защитить диплом или начать учиться;

отправиться в короткую поездку.

Возможно, вы смените машину, получите права или будете подписывать документы.

Также могут быть новости от родственников, соседей, знакомых.

Иногда полнолуние завершает что-то. Например, вы можете поменять окружение, закончить обучение или уйти с прежней работы.

Отличное время, чтобы освоить новый навык, который потом можно будет монетизировать.

7 октября Меркурий входит в десятый дом гороскопа — туда, где сейчас Марс и Чёрная Луна. Это принесёт новые идеи и цели, связанные с карьерой и статусом. У Водолеев появится новая работа, проект, вдохновение, интересное знакомство или предложение.

14 октября — важный день, поскольку Венера входит в дом путешествий, образования и заграницы. А Венера — это любовь, гармония, деньги и удовольствие.

Что ждет Водолеев:

деньги или подарки из-за границы;

клиенты из других стран;

знакомство с иностранцем;

популярность в другой стране;

публикация книги, интервью, успешное получение визы или гражданства;

приятное путешествие или встреча с учителем.

В тот же день Плутон разворачивается в прямое движение в знаке Водолея. Это огромная сила. С 14 октября всё, что вы планировали, начнёт продвигаться вперёд. Вы почувствуете уверенность и решительность. Можно начинать новые проекты с 14 по 31 октября.

Новолуние 21 октября

Новолуние произойдёт в девятом доме. Это мощное новолуние, открывающее новый цикл мечтаний и расширения горизонтов.

Это время для обучения и преподавания; оформления документов, виз, юридических дел; начала дел с заграницей; публикаций, переводов, масштабирования.

С 21 по 31 октября — лучшее время месяца для любых начинаний.

С 23 октября по 27 января Нептун возвращается во второй дом денег и ресурсов, где находится Сатурн. Это время пересмотра финансовой ситуации. Возможно, придётся что-то продать, инвестировать, выплатить долги или изменить финансовую стратегию.

Вы можете пересматривать своё питание, физическую активность, привычки. Сатурн добавляет дисциплины, поэтому вы закладываете фундамент своей устойчивости.

Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы.

После января Нептун и Сатурн надолго уйдут в третий дом. Сатурн вернётся туда только через 29 лет, а Нептун — вообще не вернётся. Поэтому этот период до января используйте, чтобы выстроить финансовую и энергетическую стабильность.

В последнюю неделю октября Солнце переходит в десятый дом карьеры и достижений. Это время признания и успеха. Вас могут заметить, похвалить, пригласить на интервью, вы можете получить повышение или новую должность.

Солнце освещает ваш статус — возможны важные события: свадьба, рождение ребёнка, перемены в семье. Также это дом родителей, поэтому могут быть новости, связанные с ними.

