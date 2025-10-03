Укр
Гороскоп на октябрь для Козерогов: когда покупать жильё, а когда избегать ссор

Анна Ярославская
3 октября 2025, 12:09
26
Октябрь обещает быть хорошим месяцем. Можно планировать все важные дела, рассказала Анжела Перл.
Анжела Перл, гороскоп
Гороскоп на октябрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как на Козерогов повлияет Черная Луна
  • Чего ждать в любви, финансах и на работе

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2025 для Козерогов. Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака на второй месяц осени, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Козерогам - перемены, Водолеям - хорошие новости, Рыбам - деньги.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре включается очень важная ось 4-го и 10-го домов. С одной стороны — это корни, дом и семья, а с другой — высоты, к которым вы стремитесь.

видео дня

Октябрь обещает быть хорошим месяцем, потому что у нас нет ретроградного Меркурия (он будет только в ноябре). Поэтому все важные дела лучше планировать именно сейчас: сделки с недвижимостью или машиной, подписание документов, контракты, плановые операции или даже косметологические процедуры. Всё это смело делайте в октябре. В ноябре такие дела будут проходить сложнее, пишет Главред.

Астролог советует проявить осторожность 5 и 20 октября, поскольку включается Чёрная Луна в 11-м доме гороскопа (этот сектор отвечает за друзей, сообщества, соцсети). В эти дни возможны конфликты, неприятные ситуации или негативные реакции на чьи-то слова.

"Постарайтесь не назначать собрания, встречи с друзьями или важные активности в социальных сетях. Не реагируйте на провокации — это просто влияние Чёрной Луны", - предупредила Перл.

7 октября — полнолуние в четвертом доме гороскопа, которое подсветит темы дома, семьи, недвижимости. Это может быть покупка или продажа жилья, ремонт, оформление документов на ПМЖ, гражданство, прописку. Возможно вы будете решать семейные вопросы или даже вопросы наследства. Не исключены новости о новых членах семьи благодаря браку, рождению ребёнка. А может, наоборот, кто-то съедет из дома. Например, взрослые дети начнут жить отдельно.

14 октября Венера принесет Козерогам успех в проекте, признание руководства, премия или предложение новой должности. Даже если вы не работаете, это может быть проявление в публичной сфере: интервью, фотосессия, внимание со стороны. Также вас ждут приятные события на работе или в личной жизни, например предложение руки и сердца.

14 октября Плутон в секторе финансов разворачивается в прямое движение. Ваши денежные вопросы наконец-то сдвинутся с места: будет прибавка к зарплате, новый источник дохода, инвестиции, удачные сделки. Но Плутон — это всегда большие суммы, поэтому будьте внимательны, куда вкладываете.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

21 октября — новолуние в десятом доме. У Козерогов появятся новые цели и планы, новая работа, должность или проект. Возможна смена статуса, открытие бизнеса или новое направление в карьере. Отличное время для постановки целей на ближайшие полгода.

С 23 октября вы вернётесь к учёбе, начнёте новые курсы или поменяете окружение.

Последняя неделя октября будет активной и яркой: встречи, праздники, приглашения, концерты, конференции или просто сборы друзей.

Смотрите видео - Гороскоп на октябрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп гороскоп Козерог гороскоп на октябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
