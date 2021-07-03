Гороскоп на сегодня 3 июля 2021 всех знаков Зодиака: денежные запреты и ослабление ауры

Овнам нужно придерживаться двух запретов, связанных с деньгами, отмечается в гороскопе / flickr.com/[email protected]

Гороскоп на субботу, 3 июля 2021 года (22-23 лунный день), предупредил, что у знаков Зодиака Близнецы и Стрелец аура может стать более слабой.

В этот же день Овнам звезды посоветовали придерживаться двух денежных запретов, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе говорится, что Овнам не стоит покупать что-то дорогое, и им противопоказаны крупные денежные вложения.

Прогноз на субботу для представителей водной стихии – Раков (22.06 – 22.07), Рыб (19.02 – 20.03) и Скорпионов (24.10 – 22.11)

Гороскоп на сегодня – Скорпион

Будьте готовы к тому, что суббота будет энергетически мощной. Если энергии будет слишком много – грозят разрушения. Возможна несдержанность, грозят конфликты с теми, кто рядом.

Реклама

Если в отношениях с партнерами вы наделены независимостью – не злоупотребляйте ею. От ваших партнеров будет зависеть успешность дел. Обстоятельства – это то, от чего будет зависеть ваше эмоциональное состояние и личная жизнь.

Гороскоп на 3 июля 2021 года – Рыбы

Готовьтесь к тому, что львиную часть времени придется потратить на то, чтобы что-то организовать. Возможно, нужно будет создать материальную базу или наладить связи. Некоторые смогут расправиться с такими делами без напряга.

Не стоит вестись на легкий заработок. Остерегайтесь "бесплатного сыра". Что-то может серьезно повлиять на ваше здоровье и на ваши дела.

Гороскоп на 3 июля 2021 – Рак

Подготовьтесь к тому, что что-то может нешуточно повлиять на ваши дела и на ваше здоровье. Начеку нужно быть чиновникам: если беретесь за какое-то дело, учтите все мелочи. Единственная сфера, в которой не грозят преграды, – это здоровье.Читайте такжеГороскоп на 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку

Прогноз на субботу для представителей земной стихии – Дев (23.08 – 22.09), Тельцов (21.04 – 20.05) и Козерогов (22.12 – 20.01)

Реальный гороскоп на сегодня для Тельца

Если хотите дать старт какому-то важному делу – суббота для этого подходит. Можете сделать так, что информация принесет вам выгоду. Постарайтесь избегать рабочих проколов. Вам не нужны замечания со стороны коллег и руководства.

Жизненных сил будет очень много, и вам будет непросто разобраться, что же на самом деле происходит вокруг. "Выключите" гордыню. Не стоит делать выводы слишком быстро. Если у вас есть с кем-то общие цели – двигайтесь к ним.

Гороскоп на 3 июля 2021 года – Козерог

Можете заняться чем-то рискованным. Если будете заниматься торговлей – вам светит успех. Вы можете отправиться в путешествие или просто куда-то поехать. Можно встретиться с людьми, которые вам интересны.

Отношения, которые разрушились, могут возобновиться. Могут завязаться новые романтические взаимоотношения.

Если хотите в ближайшее время добиться цели, которую поставили, – "включайте" голову во время планирования дел.

Гороскоп на 3 июля 2021 – Дева

Ждите благоприятной и ровной субботы. Если хотите в ближайшее время достичь цели, которую установила, с умом планируйте то, что хотите сделать. Можете отправиться в путешествия, командировки или просто куда-то поехать. Если вы медик, юрист или активист – можете рассчитывать на удачный день.

Прогноз на субботу для представителей огненной стихии – Львов (23.07 – 22.08), Овнов (21.03 – 20.04) и Стрельцов (23.11 – 21.12)

Гороскоп на сегодня для Стрельца

Вас может тянуть к соблазнам и наслаждениям. Ваша аура может стать более слабой. Вам грозит депрессивное состояние. Постарайтесь не проколоться на любовном и рабочем фронтах.

У вас будет крайне мало жизненных сил. Общаться с начальством и партнерами будет непросто. Если возьметесь за какое-то дело, будьте готовы к тому, что вам будет непросто, и необходимого результата все равно может не быть.

Гороскоп на 3 июля 2021 года – Овен

Может быть куча неожиданностей. Не рассчитывайте на ровную субботу. Не покупайте что-то крупное и не вкладывайте серьезные суммы. Планеты будут не на вашей стороне, поэтому возможны денежные потери.

Если хотите избежать неприятностей – с умом распределяйте силы и планируйте дела.

Можно путешествовать или куда-то поехать в рабочих целях. Удача светит медикам, юристам и активистам.

Направьте внимание на членов вашей семьи. Если хотите, чтобы атмосфера была уютной, теплой и доверительной – "включите" тактичность и терпеливость.

Гороскоп на 3 июля 2021 – Лев

Можно активно поработать, самовыразиться или заняться творчеством. Вы можете придерживаться правил, продиктованных обществом. Вам будут присущи дружелюбность и уравновешенность. Можете заняться любым делом – вам во всем светит успех. Если чем-то занимаетесь – опирайтесь на союзников.

Благодаря рациональности можно добиться высоких результатов. Отличный день для любви и приключений на амурном фронте. Чувства могут обновиться. Вы снова можете почувствовать себя влюбленными.

Прогноз на субботу для представителей воздушной стихии – Близнецов (21.05 – 23.06), Водолеев (21.01 – 18.02) и Весов (24.09 – 23.10)

Точный гороскоп на сегодня – Близнецы

Ваша аура может стать более слабой, вам светит депрессивное состояние. Вас может тянуть к соблазнам. Возможно, захочется наслаждений.

Стоит проявлять осмотрительность. Постарайтесь не проколоться на рабочем и любовном фронтах. У вас может быть очень мало жизненных сил. Возможно, непросто буде понять, что на самом деле происходит вокруг вас.

Гороскоп на 3 июля 2021 года – Весы

Ждите напряженной субботы. Вашему здоровью может грозить опасность. Из-за неприятной новости может нарушиться благоприятная семейная атмосфера и ваше душевное равновесие.

Мужчины могут провести послеобеденное время где-то не дома. Женщинам астропрогноз посоветовал не быть слишком упорными во время отстаивания своей позиции и не проявлять чрезмерно независимость на словах.

Гороскоп на 3 июля 2021 – Водолей

Ждите того, что вы станете менее активны в творческой и деловой сферах. Если в субботу столкнетесь с каким-то негативом – держите его подальше от сердца.

Не нужно самим себя наказывать – это не изменит ситуацию. Вам грозит легкое депрессивное состояние. Не стоит углубляться в себя. Обратите внимание на проблемы тех, кто вас окружает. Все познается в сравнении.

Что на субботу спрогнозировала астролог Юлия Погорельченко

Эксперт сказала Главреду, что день будет неэффективным и двузначным.

Собеседница посоветовала посвятить утро любой активной деятельности, во время которой не нужна сосредоточенность. По ее словам, отлично "зайдут" спорт или уборка.

Читайте такжеНоволуние в июле 2021: точное время и лучшие занятия"…Вторая половина дня будет в энергиях Тельца, захочется расслабиться, вкусно покушать, можно посвятить вечер посещению СПА, встрече с приятными людьми", – добавила астролог.

Если хотите узнать реально точный гороскоп, закажите у Юлии Погорельченко персональный астропрогноз, перейдя по ссылке.