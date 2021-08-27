Гороскоп на сентябрь 2021: что можно и нельзя делать в этом месяце

Астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь 2021 года / ua.depositphotos.com

Прощаясь с летом, не стоит грустить, поскольку впереди – в сентябре 2021 года – нас ждет нечто интересное и захватывающее. При этом практически всегда будет возможность узнать и получить то, чего вы хотите. Планеты в сентябре будут помогать понять, что нас ждёт, а также подскажут, когда стоит предпринять те или иные действия, когда – немного подождать и найти более удачный момент.

Сентябрь 2021-го пройдет под знаком Девы: беззаботная летняя пора и отдых отойдут на второй план, а на первом месте в этом месяце будет работа. Дева – это знак работы, учебы, анализа, четких действий и возвращения к привычному рабочему графику.

Солнце и Марс в первой половине сентября расположатся напротив Нептуна, создавая ощущение неопределенности, а порой и самообмана. Кому-то в это время будет сложно определиться со своими желаниями, кто-то поставит цели не совсем правильно. Потому в первой половине месяца будет важно оценивать реальность объективно и не строить иллюзий в отношении различных актуальных для вас вопросов.

Также не рекомендую в это время обращаться к докторам, поскольку им легко будет ошибиться и поставить неверный диагноз. Также следует держаться подальше от воды – велика опасность утопления в первой декаде сентября. Помимо этого, противопоказано злоупотреблять алкоголем.

Реклама

В первой декаде сентября также не стоит ввязываться в сомнительные предприятия и вкладывать деньги в обманчивые бизнес-структуры. Не стоит доверять подозрительно заманчивым предложениям, особенно телефонным звонкам, во время которых вам сообщают, что вы якобы что-то выиграли.

Меркурий – планета коммерции – бо́льшую часть месяца будет гармоничен и будет двигаться по знаку Весы. Поэтому среди прочего в первую половину месяца курс биткоина будет только расти.

Но после 20 сентября Меркурий начнет менять движение: 22-27 сентября он станет стационарным, а с 27-го – ретроградным. С этого времени начнется жесткое падение ценных бумаг и курса электронных валют.

Первые две декады месяца, до 20 сентября, в связи с директным движением Меркурия будет сохраняться время общения и повышенного стремления к коммуникации. Прекрасно в это время ездить на курорты, заводить новые знакомства, любить друг друга, разрабатывать новые планы, в том числе быстрого обогащения. В это время люди в меньшей мере будут категоричными и требовательными, легче будут приходить к соглашению. Поэтому, если у вас есть цель убедить кого-то в чем-то, то, вполне возможно, вы это сделаете до 20 сентября.

Читайте также"Взрыв успеха" и вступление в НАТО: астролог рассказал, что ждет Украину в ближайшие 10 лет

24-27 сентября, когда Меркурий будет статичным, сложится худшее время для путешествий. В дороге будут возможны самые разнообразные препятствия: внезапно остановится ваш поезд посреди дороги, не вылетит самолет из Борисполя, случится опоздание на важную встречу… В это время не стоит начинать никаких важных дел, особенно связанных с торговлей и транспортом. Лучше в эти дни не оформлять документы и не делать крупные покупки, особенно не приобретать технику и гаджеты.

27-30 числа будет благоприятный момент для того, чтобы восстановиться в вузе, который вы раньше забросили, возобновить учебу, вернуться на курсы по изучению иностранного языка и т.д.

Когда Меркурий будет ретроградным (27 сентября-18 октября) резко упадет гривна. Потому шанс купить относительно дешево доллар будет сохраняться только в первой декаде сентября.

В конце месяца могут возобновиться старые связи и вернуться бывшие супруги. Это время благоприятно для примирения с кем-либо. Однако возможны сложности во взаимопонимании с друзьями, а с деловыми партнерами – разрывы. Также есть риск столкнуться с необъективностью. При этом конец месяца станет прекрасным временем, чтобы вернуться к старым нераскрытым темам и пересмотреть свои представления о чем-то.

Самое интересное, что нас ожидает в сентябре – вхождение Марса, планеты войны и активных действий, в знак своего ослабления, то есть в Весы. По сути, Марс войдет в знак мира и согласия, а потому не стоит ожидать никакого обострения, в том числе на Донбассе. Если будет какая-то война, то дипломатическая, и она ни в коем случае не перерастет в "горячие" ситуации.

Читайте такжеТоп-4 знака Зодиака с самым ужасным характером: от каких знаков лучше держаться подальше

Новолуние нас ожидает 7 сентября в 3:52. В это время стоит зажечь свечи во имя лучшей жизни и проецировать будущее, строить планы, обдумывать проекты. Это новолуние принесет терпение, желание все разложить по полочкам, а также обратить внимание на те детали, которые раньше ускользали от вашего внимания, но были важными и значимыми для развития событий.

В этот лунный месяц, который продлится до 6 октября, можно провести инвентаризацию вещей и мыслей, навести порядок на рабочем месте, выбросить все лишнее, что может забирать у вас энергию, заменить мебель на работе или даже просто стол переставить.

Напряженный аспект Нептуна к точке новолуния может указывать на то, что в этом месяце следует проявлять осторожность. На поверхность может подняться все то недоброжелательное, что раньше было скрыто. Например, ваш близкий друг неожиданно может оказаться тайным врагом. Обман и тайны в это время станут достоянием общественности, в том числе могут всплыть неожиданные сведения о наших политиках – мы узнаем, где и кто украл деньги. В зоне риска мэры больших городов, особенно глава самого крупного города в Украине. Кого-то могут даже снять с поста либо сделать ничего не решающей марионеткой.

Венера будет в дисгармонии с Плутоном в карте новолуния. Это значит, что этот период не будет слишком удачным для налаживания партнерских отношений. Накал страстей может быть очень высоким. Важно будет сдерживать себя вблизи 7 сентября.

К тому же, уже совсем скоро – 11 сентября – Венера окажется в знаке Скорпиона. А Венера в таком положении дает огромное сексуальное влечение, хочется всех "любить" и изменять супругам. Гормоны будут бурлить! Вторая и третья декады сентября – самое время заняться секс-туризмом и отправиться во Франкфурт-на-Майне или Амстердам.

Деловая активность

В сентябре 2021 года будет множество рисков, поэтому следует быть максимально осторожными в плане деловых партнерств. Марс будет продолжать движение по знаку Девы до середины месяца, а потом перейдет в Весы. В это время следует уделять особое внимание работе: деталям, ответственности и порядку.

Также этот период благоприятен для поиска работы, особенно первая половина месяца будет блестящей, чтобы найти подходящий вариант. Хорошее время для составления планов и детального прописывания будущих шагов в бизнесе.

Влад Росс / УНИАН

7-15 сентября – лучшее время для бизнес-проектов. Потому устраивайте летучки, собрания и совещания с коллегами – это наилучшее время для подобных дел.

2 сентября Марс создаст напряженный аспект с Нептуном. Это значит, что первые дни сентября не подойдут для принятия важных решений и активных действий. В этот период гораздо легче будет наделать множество новых больших ошибок, чем найти старые и исправить. Этот аспект будет оказывать влияние 1-3 сентября.

15 сентября Марс перейдет в Весы, и начнется период заключения деловых партнерств. Весы – это знак достижения компромиссов и мира. Потому не исключено, что мы будем наблюдать, как после поездки Зеленского в США у нас начнутся активные переговоры о прекращении военных действий на востоке Украины, ведь Весы – это знак договоренностей, а Марс – планета военных действий. Потому точно никакой войны в этот период не будет.

Это не слишком удачное время для активных напористых действий. Однако неплохо в это время договариваться о сотрудничестве, начинать совместные деловые проекты и действовать через третьих лиц. В этот период можно рассчитывать на партнеров и собрать надежную команду для реализации новых целей и проектов.

Стоит подумать о делегировании ряда задач, на которые у вас не хватает времени. Благоприятно нанимать послов, репетиторов и адвокатов.

Бизнес, открытый в этот период, будет зависеть от квалификации сотрудников, в особенности от партнерских отношений и взаимоотношений в коллективе.

Во второй половине месяца следует начинать совместную деятельность либо отправляться на поиски деловых партнеров, если у вас их нет. Неплохое время для запуска рекламы и использования новых маркетинговых стратегий будет с 15 по 23 сентября.

Деньги

В делах, связанных с деньгами, очень будут мешать эмоции – из-за этого возможны некоторые финансовые потери, особенно в конце сентября.

Этот месяц не очень подойдет для финансовых рисков и инвестиций. Ценные бумаги могут внезапно взлететь в цене, а затем так же внезапно упасть в конце месяца. Потому лучше не оформлять кредитов и не занимать денег. Напряженные аспекты Венеры могут тормозить свободный поток финансов и препятствовать ему. Потому следует с большой осторожностью подходить к решению денежных вопросов.

Во второй половине месяца Венера будет находиться в знаке своего изгнания – в Скорпионе. В это время чувства и эмоции будут зашкаливать, часто перерастая в накал страстей. В это время будет легко задеть людей за живое и играть на их чувствах.

Не очень удачными будут решения в области личных финансов, есть опасность денежных потерь. Сложнее будет копить на что-то, легче тратить. Советую в этот период быть весьма осознанными, следить за расходами, контролировать эмоции и чувства.

Читайте такжеАстролог рассказал, какие города в России и Украине к 2050 году уйдут на дно

5-7 сентября остро встанут вопросы, связанные с алиментами, страховками и кредитами. Есть опасность оказаться вовлеченным в чужой кризис. Финансовые операции в эти дни буду чреваты для вас неприятными последствиями, из-за чего позже придется познакомиться с коллекторами. Лучше не занимать денег в этот период, потому что вернуть их будет крайне сложно. Также высок риск кражи денег.

Из удачных транзитов Венеры в этом месяце можно выделить её аспект к Юпитеру – 7-8 сентября. Это может несколько сгладить кризисные моменты.

17 сентября крайне неудачный день для решения любых финансовых вопросов. 16-18 числа могут быть большие препятствия и проблемы. Прибыль поступит в меньшем объеме, чем вы ожидали, либо вообще возникнут проблемы с выплатами. Не стоит на эти дни планировать какие-то серьезные дела или операции, связанные с финансовыми рисками. Потому точно не стоит в эти дни подписывать договор о покупке недвижимости или автомобиля, поскольку это обернется для вас неудачей.

23 сентября Венера сделает довольно напряженный аспект к Урану, что будет создавать неожиданные события. Поэтому 22-24 сентября вы можете ужаснуться из-за непредвиденных ситуаций. Эти дни крайне неудачны для любых финансовых рисков.

29 сентября Венера будет формировать благоприятный аспект с Нептуном, поэтому 28-30 числа будут очень удачными. 30 сентября – благоприятный день для благотворительности.

Любовь и отношения

Венера в этом месяце будет делать целый ряд напряженных аспектов, а потому эмоции и чувства будут зашкаливать. Перепады настроения будут случаться часто. Всё будет бурлить, будут ссоры и разногласия.

До 10 сентября, пока Венера будет в Весах, сохранится благоприятная ситуация, когда чувства и взаимоотношения будут более спокойными и уравновешенными. Люди, которые вступят в брак до 10 сентября, создадут гармоничный союз.

Вторая и третья декада месяца при Венере в Скорпионе прежде всего будут отмечены потребностью в ярких эмоциях и сексе. Есть риск поддаться искушениям, пойти на поводу у чувств, совершить ошибки и даже заразиться венерическими заболеваниями. Поэтому предохраняйтесь во второй и третьей декаде месяца.

Вблизи 17 и 23 сентября будет сложно выражать свои чувства, а также доносить их до ваших партнеров. Не исключены скандалы, особенно 21-24 сентября. Эти дни удачные для знакомств, завязывания новых отношений.

30 сентября, в праздник Веры, Надежды, Любви, всем советую венчаться, потому что Нептун – это планета церкви, религии, а Венера – планета любви. Также 30 сентября на ретроградном Меркурии все те, кто развелся, но хочет восстановить брак, получат прекрасную возможность сделать это.

Влад Росс / УНИАН

Поездки и путешествия

Для поездок и путешествий будут удачными первые три недели месяца, за исключением 1-3 сентября. До 20 сентября, пока Меркурий не станет стационарным, а затем и ретроградным, будет сохраняться хорошее время для поездок. Меркурий, отвечающий за перемещение и документы, будет идти по знаку Весы – это значит, что в это время следует отправляться в деловые поездки. Хорошее время для гастролей, обучения, тренингов повышения квалификации и переговоров. Для отдыха это время также подойдёт, особенно если у вас будет возможность много общаться в поездке, встречаться со старыми знакомыми либо знакомиться с новыми людьми.

Благоприятные дни для поездок:

к водоему – 18-20 сентября;

в дома отдыха и санатории – 1-3 и 19-20 сентября;

в горы – 14-18 сентября;

близкие поездки, например, на дачу – 21-23 сентября;

на концерты, в театры и знаменитые города – 3-6 и 11-15 сентября;

на тренинги, семинары, конференции и прочие мероприятия, где можно получить знания – 8-9, 12-13 и 17-18 сентября;

деловые поездки – 7, 14-16 сентября.

Самые неблагоприятные дни для поездок – 10-11, 22, 24-30 сентября.

Здоровье и опасности месяца

В сентябре важно исключить любые риски, связанные с водой, химическими веществами и топливом.

Сентябрь станет одним из тех месяцев года, когда следует уделить внимание своему здоровью. В это время неплохо будет съездить в Трускавец или в другую здравницу на воды, чтобы подлечить желудок, почки и печень.

Также в этом месяце следует задуматься о переходе на правильное питание и начать вести здоровый образ жизни. Смело избавляйтесь от мучного в рационе, от пиццы и макарон, при этом переходите на овощи и фрукты. Прекрасное время, чтобы привести в порядок свое тело и начать худеть. В период новолуния стоит спланировать, в каких спортивных секциях вы будете заниматься, куда вы запишитесь, а также стоит представить, как накопленные калории будут сжигаться, а тело совершенствоваться.

В сентябре для здоровья будет крайне важно следить за эмоциями и контролировать чувства, потому что эмоциональное напряжение может вылиться в разные неприятности.

Кроме того, на эмоциях вы можете совершить какую-то мелкую ошибку, но она будет способна привести к масштабным последствиям. Например, вы можете общаться с человеком на повышенных тонах, а он обидится из-за ерунды, закатит скандал на ровном месте, испытает ревность или зависть, что приведет к полному расторжению отношений.

Неумение вовремя остановиться и принять взвешенное решение может расстроить ваши отношения с окружающими. Вы рискуете принять неправильное решение о своих деньгах и вложениях в ценные бумаги. Будьте начеку и контролируйте свои эмоции.

В первой половине месяца возможны опасности, связанные с водой. Также следует опасаться ожогов – обжечься можно будет и горячим паром, и химическими веществами. Например, какая-то ревнивица может облить вас кислотой. Также в это время кого-то из лидеров ближайших к Украине стран могут отравить.

В 20-х числах сентября следует быть внимательными с документами, перемещениями, договоренностям, торговлей, поскольку Меркурий становится статичным. Многие дела, касающиеся этих сфер, будут тормозиться. Вы можете допустить досадную ошибку и не получить того результата, который хотите. Могут быть поломки транспорта и задержки в дороге. Покупки могут оказаться совершенно неудачными. Также могут теряться посылки.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.