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Гороскоп на сентябрь-2021 для Козерога: придется проявить виртуозность фокусника

Влад Росс

Астролог

1 сентября 2021, 12:40

Козерог в сентябре должен бережно относиться к другим людям, иначе рискует нарваться на чей-то хук.

Астролог Влад Росс составил гороскоп для Козерога на сентябрь-2021
Гороскоп на сентябрь-2021 говорит, что Козерогу будет сложно в одиночку реализовать задуманное, а потому придется бережно относиться к своей команде

Сентябрь-2021 у Козерога пройдет относительно нормально. Энергетический потенциал представителей знака будет стабилен, а перспективы будут радовать устойчивостью.

Козерог принадлежит к числу тех немногих счастливчиков, чей момент позитива случился гораздо раньше, чем наступил сентябрь, и именно это обстоятельство дает возможность Козерогу вести свою линию по развитию успеха, не отвлекаясь на начальный этап.

Напрягающим моментом сентября для Козерога станет собственный успех. Поскольку ситуация у представителей этого знака Зодиака вполне прозрачна, а планы давным-давно продуманы, Козерог готов немедленно и решительно действовать. Но, к сожалению, в одиночку совершить задуманное будет невозможно – будут некоторые сомнения и недоразумения.

Если Козерог окажется достаточно дальновидным, чтобы включиться в стратегические построения, то помехи (в виде инертности других людей, например) не создадут больших проблем. Их удастся компенсировать неожиданными решениями и экономией усилий.

Тем не менее, в сфере деловых интересов претворение в жизнь даже не самых грандиозных проектов может начаться лишь к концу сентября. Только к этому сроку Козерог сможет добиться консолидации материальных и человеческих ресурсов, да и то ценой невероятных усилий. Утешает то, что параллельно, дабы не терять времени, некоторые представители знака умудрятся подготовить еще один или два-три новых проекта.

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Впрочем, главным направлением сентябрьского наступления у Козерога станет создание сплоченной и преданной команды, достижение договоренностей об объединении личных и инвестиционных капиталов, а также производственных площадей.

Правда, есть астрологическая оговорка: эта работа окажется успешной только в том случае, если Козерог будет действовать достаточно честно и не будет скрывать ни вероятных трудностей, ни истинных прогнозов на прибыль.

Что касается социальных отношений, то Козерог в сентябре все еще будет пребывать в шатком положении. А причиной тому послужат члены семьи, близкие и друзья. Временами будет возникать ощущение, что все они поступают назло, пренебрегая договором о временном перемирии и действуя вразрез требованиям здравого смысла. Потому Козерогу придется потрудиться еще и в этом направлении, чтобы с виртуозностью фокусника устранить любые поводы для обид и недовольства своего ближайшего окружения.

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Проявлять досаду и проводить воспитательные акции в сентябре точно не стоит, поскольку для того, чтобы сконцентрировать в руках власть и значительные материальные ресурсы, Козерогу потребуется крайне бережное отношение к другим. Кроме того, Козерог так рискует нарваться на чей-то хук.

Семейные проблемы могут послужить спусковым крючком для провала грандиозных проектов, что нарушит планы не только Козерога, но и доверившихся ему партнеров.

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