Гороскоп на сентябрь 2023: перед Скорпионами откроются возможности и придет помощь

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Скорпион.

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Что ждет Скорпионов в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Скорпион.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 сентября Венера разворачивается в прямое движение в 10 доме гороскопа. Эта планета отвечает за любовь, деньги и красоту, а находится она в секторе карьеры, работы и финансов.

"Возможно пока Венера была ретроградной, у вас что-то не складывалось с клиентами, доплатами, получением денег. Может бизнес не приносил столько денег, сколько вам хотелось бы или вы не продвигались дела в нужном направлении, или вам приходилось доказывать свою репутацию. После 4 сентября ситуация наладится. Ждите хороших новостей", - сказала специалист.

Кроме того, 4 сентября Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 31 декабря в секторе отношений, брака, партнеров и сделок.

"Юпитер может давать второй шанс, если вы его упустили в прошлый раз, так как это планета подарков, удачи и везения. Юпитер будет вам что-то или показывать, или открывать дверь возможностей, или приносить кого-то из прошлого, тех людей, которые могут вам в чем-то помочь. Возможно вы пересмотрите свое решение по поводу брака или развода. Может, вы хотели разводиться, а сейчас передумаете. Или человек, которого вы давно знали или раньше с ним встречались, вдруг объявится и сделает вам предложение", - говорит гороскоп на сентябрь.

15 сентября - новолуние в 11-м доме гороскопа. Новая Луна дает новую энергию и новые идеи. В этом же секторе Меркурий разворачивается в прямое движение. Скорпионам уже можно будет покупать технику, машину, подписывать документы, принимать важные решения. Все это уже можно делать после 15-го, а лучше после 18-го сентября. Кроме того, у Скорпионов может состояться встреча с человеком, который станет вашим другом.

"С 24 сентября вы будете тратить много энергии на завершение какого-то дела, на раскрытие тайн. Возможно состоятся встречи, которые вы не хотите афишировать. Также Скорпионы смогут освободиться от всего ненужного - и от вещей, и от людей", - сказала Анжела Перл.

29 сентября - полнолуние в шестом доме гороскопа. Это сектор работы и ежедневной рутины. Полнолуние высветит какие-то проблемы со здоровьем, вы захотите поменять питание или режим. Если вы работаете в коллективе, то возможно получите новость, связанную с работой.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Скорпион на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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