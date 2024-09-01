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Гороскоп на сентябрь 2024 для Скорпионов: важные знакомства, влюблённость и вдохновение

Анна Ярославская
1 сентября 2024, 05:35
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В сентябре в жизни Скорпионов возможны новые знакомства или изменения в существующих отношениях из-за переезда или других обстоятельств.
Гороскоп, Анжела Перл
Скорпион - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Скорпионов. В первый месяц осени Плутон окажет значительное влияние на представителей этого знака зодиака. Еще одно важное астрологическое событие - лунное затмение.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 сентября Плутон - планета, которая управляет знаком Скорпиона - возвращается в ваш третий дом гороскопа. Больше он никогда в жизни туда не вернется.

"Со 2 сентября по 20 ноября Скорпион еще делает шаг назад. О чем это говорит? Плутон — это всегда перемены, трансформация, отказ от чего-то, перемены в сфере общения, коммуникации. Третий дом — это те люди, с которыми вы общаетесь, контактируете, Может быть, будут какие-то новые важные знакомства. Круг общения поменяется, например, из-за переезда, заключения брака. Возможно вы разведетесь и не будете общаться с бывшими родственниками", - сказала астролог.

Возможно вы пойдете учиться и у вас будут единомышленники или смените работу и будут новые коллеги.

Что принесет новолуние 3 сентября Скорпионам

Новолуние окажет положительное влияние на Скорпионов, так как будет находиться в 11 доме гороскопа.

Скорпионы могут ожидать новых знакомств и расширения круга общения. Это может быть связано с участием в группах, командах или социальных мероприятиях.

Не исключены новые начинания в бизнесе, особенно в сфере онлайн-работы или социальных сетей.

Кроме того, Скорпионы могут взять на себя инициативу в организации каких-либо событий или мероприятий, что поможет укрепить связи с другими людьми.

5 сентября Марс войдет в девятый дом гороскопа Скорпионов и останется там до 5 ноября. Эта планета принесет поездки за границу или новые возможности, связанные с иммиграцией и переездом.

Это время будет благоприятным для обучения. Вы начнете изучать что-то новое или даже будете преподавать. Возможны знакомства с людьми из других стран, что может привести к новым деловым или личным отношениям.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Скорпионам

18 сентября лунное затмение в пятом доме гороскопа. Это сектор радости и праздника.

Лунное затмение может принести Скорпионам влюблённость, творчество, вдохновение и мечтательность.

Скорпионы могут получить предложение руки и сердца или произойдут другие важные шаги в отношениях.

Возможны новости о беременности или рождении ребенка. Если вы занимаетесь творчеством, это затмение может стать началом успешного проекта или выставки.

23 сентября Солнце входит в 12-й дом гороскопа. Возможно вы поедете в ретрит, санаторий, больницу или начнете увлекаться эзотерикой.

Детальный гороскоп для Скорпионов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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