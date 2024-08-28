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Гороскоп на сентябрь 2024 для Тельцов: хорошие новости, знакомства и романтика

Анна Ярославская
28 августа 2024, 05:19
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Сентябрь будет активным и полным возможностей для Тельцов, особенно в сферах образования, любви и партнерства.
Гороскоп, Анжела Перл
Телец - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Тельцов. Представителей этого знака зодиака ждут значительные изменения и новые возможности.

Если вам интересны Таро-прогнозы на первый месяц осени, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, самые главные астрологические события сентября:

  • разворот Плутона 2 сентября, что может привести к изменениям в убеждениях и менталитете. Это время для переосмысления своих ценностей и смены учителей или образовательных учреждений;
  • новолуние 3 сентября, которое принесет радость, новые увлечения или даже романтические отношения;
  • 24 сентября Венера войдет в седьмой дом, что создаст благоприятные условия для партнерства и сотрудничества, будут подписаны важные контракты;
  • 27 сентября Меркурий войдет в шестой дом - внимание Тельцов будет сосредоточено на повседневных делах и здоровье;
  • лунное затмение 18 сентября может выявить истинные отношения с друзьями и окружением.

Какое влияние окажет Плутон на Тельцов в сентябре 2024 года

2 сентября Плутон вернется в девятый дом гороскопа. Эта планета может привести к переосмыслению ваших убеждений и ценностей. Вы можете разувериться в старых учителях и найти новых, которые будут вдохновлять вас.

Может возникнуть желание учиться за границей или изучать иностранные языки и культуры.

Если вы планировали эмиграцию, она может осуществиться до 20 ноября.

Плутон может помочь Тельцам в решении затянувшихся юридических дел или вопросов.

Новолуние в сентябре - какие перемены ждут Тельцов

Новолуние 3 сентября 2024 года произойдет в пятом доме, который отвечает за радость, любовь к себе, отдых и творчество. Это время может стать началом новых хобби или увлечений, которые принесут радость и удовлетворение.

Если вы свободны, возможно, начнется новый роман или конфетно-букетный период с вашим возлюбленным.

Возможны приятные новости, касающиеся детей, такие как беременность или рождение ребенка. Тельцы могут организовать детский праздник или стать крестным родителем.

Лунное затмение 18 сентября 2024 года

Лунное затмение произойдет в 11 доме гороскопа, который отвечает за социум и дружеские связи.

Затмение может выявить, кто из ваших друзей действительно близок, а кто - нет. Это время для анализа людей из вашего окружения. Возможно, вы станете свидетелем значительных событий в жизни ваших друзей. Это может быть свадьба или рождения детей. Тельцов ждут новые знакомства.

Ваш социальный статус может измениться, возможно, вы решите выйти из какой-то группы или, наоборот, присоединиться к новой команде.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный гороскоп для Тельцов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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