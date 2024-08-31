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Гороскоп на сентябрь 2024 для Весов: повышение на работе и перемены в семье

Анна Ярославская
31 августа 2024, 09:21
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В сентябре Весам стоит обратить внимание на свое здоровье, посоветовала Анжела Перл.
Гороскоп, Анжела Перл
Весы - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Весов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 сентября Плутон - планета, которая приносит большие изменения, возвращается в четвертый дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за все, что связано с местом жительства, с недвижимостью, с членами семьи.

"Со 2 сентября по 20 ноября Плутон в последний раз в этой жизни войдет в этот сектор вашего гороскопа и уже никогда больше не будет там. Что-то еще нужно изменить. Это как последний штрих. Может быть, вы все же переедете, купите новую квартиру или продадите ту недвижимость, которую давно не могли продать. Перемены могут произойти и в жизни членов вашей семьи. Например, дочь выйдет замуж, у сына родится ребенок, что-то поменяется в жизни сестры или брата. И вы будете вовлечены в этот процесс", - прогнозирует астролог.

Что принесет Весам новолуние 3 сентября 2024

Новолуние 3 сентября пройдет в 12 доме гороскопа Весов. Эта новая Луна говорит о том, что, возможно, вам нужно взять отпуск или отдых, или перерыв какой-то.

Вы можете заинтересоваться практиками медитации, йоги или другими эзотерическими учениями, что поможет вам лучше понять себя.

Это удачное время для поездок в изолированные места или за границу, что даст возможность отвлечься от повседневной рутины.

Возможно, вам стоит обратить внимание на свое здоровье, пройти медицинские обследования или сдать анализы.

Также новолуние даст возможность получить кармические уроки, которые могут проявиться через взаимодействия с близкими.

5 сентября Марс входит в ваш 10-й дом карьеры, достижений, целей в жизни.

"Марс — это планета активности, действий. Она показывает, куда вы будете прилагать свои усилия, свою энергию. И, похоже, что вы будете или строить свой бизнес, или много работы будет в какой-то компании, или вы что-то возглавите, или у вас повышение", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Весам

Лунное затмение, которое произойдет 18 сентября, окажет влияние на Весы, так как оно будет находиться в их шестом доме гороскопа.

Возможно, вы столкнетесь с переменами на рабочем месте, такими как смена начальника, появление нового коллеги или даже решение сменить работу.

Это время может быть связано с новыми медицинскими обследованиями или сменой врача. Также возможно, что вы получите положительные результаты по здоровью.

Затмение может побудить вас отказаться от вредных привычек, таких как курение или алкоголь.

Важно следить за своими мыслями, так как они могут материализоваться. Это хорошее время для практик визуализации и медитации.

Возможно, у вас появится новый питомец или вы начнете заботиться о животных.

Детальный гороскоп для Весов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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