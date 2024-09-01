Гороскоп на сентябрь 2024 для Водолеев: мистические события и вещие сны

В первый месяц осени Водолеи могут получить новости о наследстве или изменить свои финансовые обязательства.

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Водолей - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Водолеев.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 сентября Плутон, который находится в знаке Водолея, начнет свое ретроградное движение и вернется в 12-й дом гороскопа. Это событие будет иметь значительное влияние, так как 12-й дом связан с завершением, освобождением и самопознанием.

Плутон будет находиться в этом доме гороскопа до 20 ноября, что даст возможность завершить старые дела и освободиться от ненужного. Это время может быть связано с внутренними осознаниями, интересом к эзотерике и даже возможными изменениями в жизни, такими как иммиграция или смена профессии.

Возможно в жизни Водолеев произойдут мистические события. Вы будете видеть вещие сны или знаки из невидимых источников, которые могут указать на ваше предназначение.

Некоторые Водолеи могут переехать или сменить профессию.

Что принесет Водолеям новолуние

3 сентября - новолуние в восьмом доме гороскопа. В целом, все внимание Водолеев будет направлено на сферу финансов, а также на самооценку.

Восьмой дом связан с чужими деньгами, кредитами, налогами и наследством. Вы можете получить новости о наследстве или изменить свои финансовые обязательства. Появятся новые возможности для инвестиций или перефинансирования существующих долгов. Некоторые Рыбы начнут работать с психологом.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Водолеям

Лунное затмение произойдет во втором доме гороскопа, связанном с финансами и доходами. Высветятся слабые стороны в ваших финансовых делах. Затмение заставит вас пересмотреть источники дохода и способы их получения. Возможно появление новых источников дохода или креативных проектов, которые могут принести финансовую выгоду.Нептун, находящийся рядом с затмением, может помочь увидеть реальную картину ваших финансовых дел, убрав иллюзии и мечты.

С 24 сентября Венера войдет в 10-й дом гороскопа, что может привести к повышению статуса, новым карьерным возможностям или даже предложениям руки и сердца.

В конце месяца возможны хорошие новости о финансах, особенно если вы ждете решения по юридическим вопросам или иммиграции.

Детальный гороскоп для Водолеев на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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