Гороскоп на сентябрь-2024: кому в начале осени улыбнётся удача, а кого ждут проблемы

Гороскоп на сентябрь обещает Водолею жизнь словно на вулкане, Раку – высокооплачиваемую работу, а Стрельцу – финансовый провал.

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Гороскоп на сентябрь-2024 от Влада Росса обещает волшебный период Скорпиону, неудачи – Стрельцу / Главред

Гороскоп на сентябрь 2024 года от астролога Влада Росса расскажет, кого из знаков зодиака ждёт удачное начало осени, кого – сложный период и проблемы, а кого – хорошая встряска в середине месяца из-за влияния лунного затмения 18 сентября. Астрологический прогноз расскажет, почему Близнецам в сентябре понадобится терпение, кому из знаков зодиака будут "перемывать косточки" на работе, как Скорпиону произвести благоприятное впечатление на противоположный пол, а также какая опасность грозит Рыбам.

Счастливчики сентября-2024:

Овен

Успех обязательно придёт в сентябре 2024 года к тем Овнам, которые преодолевают собственные слабости и страхи. В сентябре представителям знака станет проще разрушить старую неправильную модель поведения и создать новую. Хорошие привычки, заложенные в этом месяце, сократят путь Овна к желанным вершинам. В целом, сентябрь будет удачным для Овна периодом.

Благоприятные дни сентября-2024 для Овна: 11, 16, 21, 25, 29.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Овна: 4, 8, 13, 23.

Карьера. Овну придётся очень много работать в сентябре. Месяц стоит начать с составления чёткого плана, и тогда можно будет преуспеть. Срывов договоренностей и конфликтов с партнёрами в сентябре у Овна не предвидится. Работа будет протекать в спокойном ритме, что будет способствовать отличным результатам.

Деньги. Материальное положение Овна в сентябре может улучшиться благодаря новому партнёру, поскольку Венера, планета счастья и любви, будет в доме делового партнёрства и отношений.

Личная жизнь. В сентябре звёзды обещают Овну тёплые отношения со второй половинкой. Партнёр Овна станет больше интересоваться его мыслями, переживаниями, задавать вопросы о работе или хобби.

У Овнов, отношения которых давным-давно себя исчерпали, звёзды могут помочь разорвать ставшую невыносимой связь, причём наиболее безболезненно для обоих. Первая декада сентября подойдёт для официальных разводов.

Конец сентября обещает Овну романтические знакомства, которые будут довольно стремительно развиваться. Скорее всего, новая связь будет держаться на физическом влечении, потому вряд ли у этих отношений будет будущее.

Здоровье. В первой половине сентября Овен будет чувствовать себя прекрасно. Вероятность заболеть будет близка к нулю, поскольку защитные силы организма возрастут. Однако в середине сентября о себе может напомнить хронический недуг. Сдача анализов и проведение диагностики с использованием новых технологий наиболее уместны в период до 16-17 сентября, до затмения.

В конце месяца Овну следует свести нагрузки к минимуму. Нужно поберечь здоровье, и тогда не вылезут какие-либо сердечные заболевания, связанные с давлением.

Рак

В сентябре 2024 года у Рака будет много общения, даже с теми, с кем раньше он обменивался лишь приветственными фразами. Окружающие станут больше и чаще интересоваться жизнью и мнением Рака. Нужно дозировать информацию о себе и не давать поводов для сплетен, а также учиться совмещать приятное с полезным. Сентябрь будет сильным и прорывным месяцем, со знаком "плюс".

Благоприятные дни сентября-2024 для Рака: 1, 5, 18, 23, 27.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Рака: 3, 7, 21, 29.

Карьера. В работе и карьере Рака в сентябре всё будет бурлить, как бурный поток. Появится много сил и энергии с 4 сентября. Рак будет много общаться, переписываться, созваниваться, также возможны деловые поездки. В сентябре благоприятно будет организовать новый бизнес-проект. Раку станет доступна скрытая ранее информация, что будет преимуществом перед коллегами и партнёрами – воспользоваться этим нужно будет грамотно.

Смотрите видео, в котором астролог Влад Росс поделился гороскопом на сентябрь 2024 года для всех знаков зодиака:

Конец месяца принесёт окончание какого-то дела или процесса. Судебное разбирательство решится в пользу Рака.

Деньги. В сентябре Рак может надеяться на стабилизацию финансовой ситуации и её улучшение. Можно смело продвигать свои идеи. Есть шанс найти невероятно высокооплачиваемую работу, получить прибыль, рассчитаться с долгами.

Личная жизнь. В первой половине сентября Рак целиком и полностью погрузится в дела дома, займётся решением бытовых проблем, ремонтом, перестановкой. Также можно начать подыскивать новое жилье. Благоприятен переезд на новое место жительства и эмиграция. Семейным Ракам вторая половина месяца подарит полную гармонию во взаимоотношениях с детьми. Новые отношения вряд ли зародятся у Рака в начале сентября.

Здоровье. Запас жизненных сил Рака в начале сентября будет невысок. Стоит отложить тренировки и уменьшить физические нагрузки. В конце месяца станут уязвимы почки. Следует отказаться от спиртных и газированных напитков, а также не переохлаждаться, поскольку есть риск подцепить ОРВИ, грипп, простуду.

Скорпион

Скорпиону в сентябре-2024 предстоит пожинать плоды посеянного в предыдущие месяцы. Сентябрь будет прекрасным периодом для Скорпиона. Радуясь первым победам, представители знака должны продолжать прокладывать путь к заветным вершинам. Расположение звёзд указывает на вероятность смены жилья, переезда в другой город или страну. Это событие ознаменует начало более счастливого этапа в жизни. Можно смело расставаться с тем, что не приносит никакой радости.

Благоприятные дни сентября-2024 для Скорпиона: 15, 22, 24.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Скорпиона: 1, 9, 13.

Карьера. В первой половине сентября Скорпиону предстоит теснее общаться с людьми, занимающими более высокое служебное положение. Возможно, это даже будет личное общение, что рискует спровоцировать распространение сплетен среди коллег. Но Скорпион всё сможет преодолеть.

Во второй половине месяца перед Скорпионом откроются интересные перспективы карьерного роста. Но нужно постараться не форсировать события, не подчёркивать свои достоинства, указывая на недостатки других.

Деньги. В финансовой сфере Скорпиону в сентябре критически важно играть по правилам: любые противозаконные действия могут привести к печальным последствиям. Состоятельные Скорпионы могут получить замечательные новые финансовые возможности. Предпринимателям-Скорпионам сентябрь может принести финансовый успех благодаря новым планам и проектам.

Личная жизнь. Чтобы произвести хорошее впечатление на того человека, с которым Скорпион познакомится в первой половине сентября, нужно блеснуть эрудицией, продемонстрировать широкий кругозор, а провести вечер лучше не в ресторане или клубе, а на концерте классической музыки или театре.

Во второй половине сентября начнётся период, когда главной станет романтика. Влюблённым Скорпионам стоит использовать этот момент, чтобы углубить отношения с избранником, внести свежие нотки. Свободных Скорпионов во второй половине месяца ждёт курортный роман, который может перерасти в сильное сексуальное чувство, особенно 23-30 сентября.

Здоровье. В первой половине сентября у Скорпиона не предвидится серьёзных проблем со здоровьем. Однако ближе к середине сентября стоит быть осторожнее: отказаться от алкоголя, ограничить употребление тяжёлой жирной пищи, мяса, чтобы не допустить проблем с печенью. Во второй половине месяца Скорпион почувствует прилив энергии. Это время благоприятно для занятий спортом, танцами.

Козерог

В сентябре 2024 года кипучая деятельность Козерога вызовет немало сплетен и интриг, но он не станет замечать таких пустяков. Сентябрь будет очень удачным месяцем для представителей этого знака зодиака. После того, как Козерог отделит недоброжелателей от союзников, стоит начать действовать в компании, причём не так важно – работает ли Козерог над новым проектом или просто собрался по магазинам. Сентябрь будет насыщенным: горячие новости, полезная информация, приятные встречи, знакомства. Если Козерог планировал провести переговоры, отправиться в поездку и начать получать дополнительное образование, в сентябре самое время всё это сделать.

Действуя по принципу "человек – сам кузнец своего счастья", Козерог добьётся фееричных результатов – и личных, и служебных.

Благоприятные дни сентября-2024 для Козерога: 5, 8, 11, 12, 17, 22, 26.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Козерога: 1, 3, 9, 13, 15, 23, 30.

Карьера. В начале осени приоритетными для Козерога станут вопросы карьеры. Начальство потребует максимума активности, но с работоспособностью Козерога это не будет проблемой. Следует быть внимательнее, поскольку деловые партнёры могут подвести.

Деньги. Кошелёк Козерога в сентябре будет весить так же, сколько бы он ни тратил. В этом месяце приобрести удастся больше, чем потратить. Финансовые дела будут складываться очень удачно. Однако стоит вовремя погашать кредиты и возвращать долги: чем больше долгов вернёт Козерог, тем больше денег у него будет в дальнейшем.

Личная жизнь. Козерогу в сентябре нужно прислушаться к советам любимого человека: они не только окажутся дельными, но и позволят сохранить гармоничные отношения. В конце сентября все семейные и бытовые вопросы у Козерога решатся со знаком "плюс".

Здоровье. Козерог в сентябре будет полон сил, но, если он решит укрепить организм, это не будет лишним. От новых и неиспробованных биодобавок лучше пока отказаться. Лечебные программы для печени и косметические процедуры для кожи будут весьма эффективны. Прекрасное время для занятий фитнесом, оздоровительных и косметологических программ. Благоприятно посещение бассейна. Питаться следует регулярно и рационально, мелкими порциями. Хорошее время, чтобы посетить гастроэнтеролога.

Нейтральным сентябрь-2024 будет для следующих знаков:

Телец

Сентябрь 2024-го у Тельца пройдёт под знаком развлечений. В этом месяце не стоит ждать "волшебника в голубом вертолёте" – Телец сам должен стать им. В этом месяце всё будет зависеть только от него самого. Сентябрь будет ровным периодом для Тельца.

В этом месяце Тельцу доставят удовольствие встречи с друзьями, вкусная еда, походы в горы, встреча с Карлсоном на крыше или кино на крыше. И организовать всё это проще, чем думает Телец. Нужно жить в своё удовольствие, ведь сентябрь – месяц карнавала для Тельца.

Благоприятные дни сентября-2024 для Тельца: 1, 5, 9, 24, 28.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Тельца: 3, 11, 26, 30.

Карьера. Сентябрь у Тельца будет прекрасным периодом для работы, особенно творческой. Представители знака очень преуспеют, если их деятельность связана с написанием музыки, сочинительством, актёрством, шитьём или вязанием. Благоприятное время, чтобы разместить рекламные объявления о своей работе, о себе. К любой работе в сентябре Тельцу следует подходить креативно. Самое время испробовать новые методы решения старых задач. Самые сложные профессиональные задачи стоит запланировать на конец месяца.

Деньги. Сентябрь-2024 у Тельца будет хорошим месяцем для поиска дополнительных источников дохода, развития личного бизнеса и коммерческой активности.

Личная жизнь. В начале сентября звёздная обстановка будет способствовать развитию романтических отношений Тельца на работе. Их инициатором, скорее всего, выступит другой человек: знаки внимания начнёт оказывать сослуживец, партнёр или начальник.

В середине месяца звёзды будут способствовать укреплению взаимоотношений в парах. В этот период удастся решить спорные вопросы, найти компромиссы, договориться о важном шаге.

Вторая половина сентября у Тельца благоприятна для заключения брака. Если Телец долго находится в отношениях и сейчас решит узаконить их, то этот брак может быть долгим и счастливым, а также принесёт супругам материальное благополучие.

Здоровье. В начале сентября Тельцу следует обратить внимание на сферу красоты: любые косметологические процедуры и операции, выполненные в это время, будут иметь отличный результат и положительно отразятся на психологическом состоянии Тельца. В конце месяца представители знака будут нуждаться в притоке положительных эмоций и станут есть больше сладкого, что может принести лишний вес. Потому Тельцу важно следить за фигурой и помнить, что чрезмерное употребление разных вкусностей может плохо сказаться на его пищеварительной системе. Сладкое же стоит есть в весьма ограниченном количестве. В конце месяца Тельцу нужно сесть на строгую диету.

Лев

Лев в сентябре 2024 года сможет позволить многое из того, что раньше было ему недоступно, но переходить опасную черту не стоит. Удовлетворять свои желания нужно дозированно, в меру. Сентябрь для Льва более-менее хорош.

Благоприятные дни сентября-2024 для Льва: 3, 7, 13, 26, 30.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Льва: 5, 10, 24, 28.

Карьера. В сентябре перед Львом откроются замечательные возможности улучшить материальное положение, подняться по карьерной лестнице и вывести бизнес на новую высоту. Прекрасное время, чтобы приобрести или продать движимое имущество. Пойдут дела в гору у тех, кто занимается торговлей.

В середине сентября Льву будет легче расправляться с рутинными делами, а вот во второй половине месяца возможны споры с партнёрами, даже возможен разрыв договоённостей и судебные разбирательства. Поэтому Льву нужно быть тактичным и сдержанным.

Деньги. В сентябре деньги ко Льву будут легко приходить, но, увы, так же легко и уходить. Особенно в конце месяца, если Лев не справится с соблазном пустить всё на развлечения и прочие удовольствия. В это время Лев может стать настоящим мотом.

Личная жизнь. Первая половина сентября у Льва будет порой романтики, пробуждения чувств. Лев может поехать к морю. Те представители знака, которые ищут любовь, наверняка её найдут.

В середине месяца на безоблачном небосклоне семейных пар может возникнуть грозовая туча. Льву нужно постараться не ссориться со своей второй половинкой, особенно вблизи лунного затмения 18 сентября.

В конце месяца надо проявлять дипломатичность, чтобы вконец не рассориться с близким человеком. Нужно стараться обходить все острые углы, не заводить разговоры на неприятные для второй половинки темы.

Здоровье. В сентябре хорошо будут поддаваться лечению хронические заболевания Льва, особенно эндокринной системы. От старых схем лечения стоит отказаться и попробовать новые методы. В середине месяца появится быстрая утомляемость, сонливость, мышечная слабость, может беспокоить сердце. В конце месяца благоприятно закаливание и другие оздоровительные процедуры. В это время депрессивное состояние могут вредить здоровью Льва, поэтому благоприятно обращаться к психологу или астрологу.

Весы

В сентябре 2024 года Весам необходимо помнить, что мы получаем от мира то же, что ему даём. Если Весы хотят, чтобы окружающие относились к ним с уважением и заботой, нужно вести себя так же с окружающими. Представителям знака следует быть чуткими к переменам настроения любимых людей. Месяц обещает быть средним для Весов.

Благоприятные дни сентября-2024 для Весов: 3, 16, 18, 20, 25.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Весов: 9, 11, 15, 29.

Карьера. В начале сентября ситуация на работе у Весов будет довольно напряжённой. Дела компании будут идти не слишком успешно, а потому начальство может быть в дурном настроении. Кстати, нельзя исключать вынужденное сокращение штата, что может коснуться Весов. В последнюю неделю сентября Весам не нужно стесняться проявлять свои таланты, предлагать руководству смелые решения – эту инициативу непременно оценят.

Деньги. В конце сентября у Весов неплохие шансы найти выгодную подработку, и даже не одну.

Личная жизнь. Сентябрь будет благоприятен для романтических встреч Весов, задушевных разговоров и поиска компромисса. Особенно до 23-го числа. Весам нужно быть откровеннее с любимым человеком, но стараться не задеть чувства. В конце месяца можно отправиться в поездку, ведь вдали от дома все неприятности покажутся несущественными. Кроме того, совместное путешествие поможет Весам и их партнёру лучше понять друг друга и сблизиться, даже если сейчас кризис в отношениях. В это время удастся выйти на новый уровень отношений и достичь взаимопонимания.

Здоровье. Иммунитет Весов в сентябре будет не на высоте. Необходимо срочно принимать меры. Нужно принимать витамины, не пить холодные напитки, фастфуд для Весов будет подобен атомной бомбе. Также нужно чаще гулять на воздухе. Курящим Весам нужно максимально сократить количество сигарет, а 18 сентября они могут просто бросить курить.

Водолей

Первый осенний месяц 2024 года у Водолея пройдёт в стиле ретро. Ему предстоит вернуться к давним делам и планам, повстречать старых знакомых, а, может, и наладить с ними деловые отношения. Вполне вероятно, что старые знакомые окажутся в жизни Водолея не случайно, а для того, чтобы оказать содействие и поддержку. Поэтому не нужно стесняться воспользоваться этими обстоятельствами. Сентябрь 2024-го будет ровным месяцем для Водолея. Месяц будет напряжённым, потому нужно проявить максимум осторожности в делах, а также за рулём автомобиля. Вполне вероятно, что Водолей, добравшись до старых бытовых проблем, сделает долгожданный мелкий ремонт в своём доме.

Благоприятные дни сентября-2024 для Водолея: 1, 5, 10, 13, 14, 20, 28.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Водолея: 3, 9, 16, 23, 26, 30.

Карьера. Середина сентября – не лучшее время для поездок и оформления документов, особенно вблизи лунного затмения 18-го числа. Предстоит изрядно постараться, чтобы выполнить то, что Водолей обещал и успел забыть. Для Водолея будет актуальна пословица: делу время, потехе – час.

Деньги. В сентябре финансовые дела у Водолея пойдут в гору, и денежная ситуация значительно улучшится. Но – во второй половине месяца. А в начале сентября всё будет сложно. Если Водолей сумеет сейчас больше копить и откладывать деньги, это позволит приумножить капитал.

Личная жизнь. Семейная жизнь Водолея в сентябре будет словно на вулкане. Скандалов не избежать, потому нужно быть готовым к выяснению отношений. В принципе, Водолею лучше принять всё так, как есть. Тем, кто заводит романы на стороне, следует быть осторожнее – всё тайное может стать явным. В сентябре звёзды советуют Водолею посвятить больше времени семье и детям. Благоприятно зачинать детей.

В последней декаде сентября отношения Водолея с любимым человеком обещают быть страстными, порой до ссор. Будет полезно, если Водолея и его вторую половину увлечёт общее дело, хобби. Нужно стараться появляться вместе в общественных местах, на разных мероприятиях.

Здоровье. Со второй недели сентября у Водолея будет благоприятное время для лечения заболеваний мочеполовой системы. Также период хорош для косметологических и косметических процедур. Благоприятно заняться фитнесом, коррекцией фигуры. Сентябрь для Водолея – хорошее время для лечения заболеваний эндокринной системы, нарушения обмена веществ. Эффективными будут гомеопатия, фитотерапия. Снять напряжение помогут ванны, банные процедуры и использование масел.

Неудачники сентября-2024:

Близнецы

Близнецам нужно набраться терпения, поскольку в сентябре 2024 года мало что будет получаться с первого раза. Месяц в целом будет сложным для Близнецов, со знаком "минус". Но не стоит пасовать перед трудностями – Близнецы их преодолеют, если будут верить в себя и правильность выбранного пути. Геройствовать не стоит, как не стоит и отставать от людей, которые несут знамя победы, от лидеров, от тех людей, которые вносят новую волну и новый формат в жизнь и деятельность окружающих.

Благоприятные дни сентября-2024 для Близнецов: 2, 6, 22, 26, 30.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Близнецов: 14, 18, 24, 28.

Карьера. В сентябре Близнецам потребуется максимум сосредоточенности и аккуратности, чтобы не допустить ошибок, цена которых будет очень высока. Первая половина месяца – время проживания плодов. Станут известны некоторые итоги дела, которым занимаются Близнецы, и, скорее всего, представители знака останутся довольны результатом. В конце сентября задачи станут решаться легче. Самый сложный период – середина месяца.

Деньги. В сентябре Близнецам не рекомендуется играть с валютами, поскольку они едва ли получат выгоду – скорее, потеряют. Особенно неблагоприятен период 15-20 сентября, когда Близнецы могут даже обанкротиться. Сейчас не время запускать коммерческие проекты, поэтому лучше воздержаться от денежных вложений, особенно в середине месяца.

Личная жизнь. В сентябре Близнецы найдут страсть и яркие эмоции. Семейных Близнецов порадует дети. Прекрасное время для зачатия детей.

В конце месяца у свободных представителей знака появится возможность наладить личную жизнь именно на работе. Поскольку Меркурий находится в знаке Девы, прекрасно будут складываться романы с коллегами.

Здоровье. В начале сентября домашние дела станут несколько утомительными для Близнецов, и от одной мысли о них может ухудшиться самочувствие. Нужно поберечь нервные клетки и внимательно относиться к здоровью, особенно в середине месяца. При малейшем недомогании нужно обращаться к врачу и строго следовать его рекомендациям. Если Близнецы страдают от какого-либо хронического недуга, следует пройти очередной курс лечения. В конце сентября свободное время Близнецам лучше посвятить тренировкам, поскольку это больше, чем что-либо другое, поможет восстановить энергию.

Дева

Дева в сентябре-2024 столкнётся с необходимостью быть гибкой. Тонкому искусству компромисса можно научиться, особенно если к этому вынуждает звёздная обстановка и лунное затмение в середине месяца. Деву ждёт масса неожиданностей, справиться с которыми поможет знание своего собственного характера. Сентябрь будет сложным месяцем для Девы. Затмение будет серьёзно влиять на этот знак, поскольку лунное затмение будет 18 сентября в Рыбах, в оппозиции к знаку Девы.

Благоприятные дни сентября-2024 для Девы: 3, 7, 26, 30.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Девы: 12, 13, 14.

Карьера. Привычные прямота и бескомпромиссность Девы обретут гипертрофированные формы. Вплоть до 15 сентября Дева забудет о какой-либо дипломатии. В первые две недели месяца лучше избегать общения с начальством. Высказывания Девы в это время могут привести к непоправимым последствиям. Во второй половине сентября Девам, действующим свободно в бизнесе, есть смысл использовать все ресурсы для достижения поставленных ранее целей.

Деньги. В сентябре 2024-го Деве не стоит предпринимать предложения, сулящие быстрое обогащение или лёгкий заработок. Не стоит давать в долг, поскольку велика вероятность, что Деве не вернут деньги.

Личная жизнь. В первой половине сентября партнёр огорчит Деву несоответствием тому идеалу, который нарисован в глубине души. Разочарование и сильнейший удар по отношениям могут быть в середине месяца. Во второй половине сентября возрастёт вероятность получить хорошее предложение о походе в театр, кино, на кофе – Деве не нужно отказываться.Семейным Девам в сентябре предстоят хлопоты по решению бытовых вопросов и укрепления здоровья.

Здоровье. В сентябре Деве необходимо распределить свои силы таким образом, чтобы не возникало проблем со сном. В начале месяца возможен сбой в работе печени. Нужно избегать солёной, острой и жирной пищи и спиртных напитков. Во второй половине месяца будет уязвимой сердечно-сосудистая система. По мере возможности стоит заниматься гимнастикой, физкультурой, причём на свежем воздухе.

Стрелец

На первое место в сентябре 2024-го у Стрельца выйдут заботы и большие хлопоты о доме и семье. Однако всё это будет хоть и сложно, но приятно. Сентябрь – сложный период для Стрельца, который пройдёт под знаком "минус".

В сентябре Стрельцу не стоит идти на поводу у близких, склоняющих к дорогостоящим покупкам. Лучше в сентябре экономить, иначе Стрелец может уйти в финансовый провал. Приобретения в этом месяце вряд ли себя оправдают, а деньги вскоре очень понадобятся Стрельцу, потому стоит быть экономнее.

Благоприятные дни сентября-2024 для Стрельца: 16, 19, 22, 25.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Стрельца: 2, 9, 28.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Карьера. В работе у Стрельца в сентябре всё может рушиться. Самая сложная ситуация будет в середине месяца. В первой половине сентября Стрелец окажется в большой зависимости от партнёров, единомышленников и почувствует острую необходимость в их покровительстве. Свернуть горы в одиночку у Стрельца не получится, поэтому нужно обращаться к коллегам за помощью. Один в поле не воин – таков лозунг сентября для Стрельца.

Середина сентября откроет хорошие перспективы для тех, кто мечтает о повышении по службе. Но в то же время возрастёт угроза конфликтов в коллективе, и Стрельца могут подсидеть. Во второй половине месяца Стрельцу нельзя ни о чем делать выводы и принимать решения, пока у него не сложится полная картина событий на месте работы.

Деньги. Разговор с начальством о повышении зарплаты Стрельцу в сентябре точно не стоит затевать – лучше поговорить в следующем месяце. Озвученные просьбы не будут удовлетворены.

Личная жизнь. В первой половине сентября у Стрельца возможны ссоры по пустякам с любимым человеком. Середина сентября будет спокойной и безоблачной, никаких ярких событий на любовном фронте не предвидится. Во второй половине месяца влияние планет сделает Стрельца необыкновенно обаятельным и привлекательным для противоположного пола. В конце месяца вероятно несколько романтических знакомств, которые принесут Стрельцу приятные эмоции.

Здоровье. Приход осени Стрелец встретит с ослабленным иммунитетом. Важно тщательно соблюдать правила личной гигиены, пропить курс витаминов. В первой половине месяца из-за поспешности и невнимательности Стрелец рискует получить травму. Во второй половине месяца благоприятна профилактика заболеваний, в том числе хронических. В сентябре хорошей идеей будет сесть на жёсткую диету и избавиться от лишнего веса.

Рыбы

Рыбы, принимая решения в сентябре 2024 года, будут руководствоваться чувствами, а не разумом. Лунное затмение 18 сентября будет как раз в этом знаке зодиака, поэтому месяц будет очень сложным для Рыб. С одной стороны, это хорошо, поскольку интуиция сейчас будет остра, как никогда, а с другой – желая проявить заботу и внимание, Рыбы рискуют пожертвовать временем и силами ради тех, кто этого не достоин.

Благоприятные дни сентября-2024 для Рыб: 15, 17, 28.

Неблагоприятные дни сентября-2024 для Рыб: 5, 10, 13.

Карьера. В первой половине сентября на работе между коллегами Рыб будет много эмоциональных разговоров, обсуждений и просто сплетен. Весь этот период будет напряжённым в плане контактов с коллегами, особенно с начальством.

А вот вторая половина месяца окажется весьма продуктивной. Звёздная обстановка будет способствовать профессиональным успехам Рыб: продвижению по службе или в учёбе, в разработке долгосрочных планов или проектов. Кроме того, финансовая поддержка начинаний Рыб будет обеспечена. Бизнесменам удастся наладить прочные связи с партнёрами, особенно после 23 сентября.

Деньги. 23-30 сентября – самые благоприятные дни для Рыб в плане финансовых дел и денег. А до этого всё будет сложно. Самый сложный период – 15-21 сентября.

Личная жизнь. Рыбы, которые ищут любовь, в сентябре её найдут. Однако слишком доверчивых Рыб следует предостеречь – велика вероятность обмана: избранник может потребовать от них слишком многого, особенно в начале и середине месяца. Нельзя торопиться – важно проверить чувства временем. Рыбам не следует делать никаких быстрых и скоропалительных выводов.

На небосклоне семейных пар может возникнуть грозовая туча, особенно в середине месяца. Рыбам нельзя ограничивать свободу партнёра, нужно позволить ему распоряжаться личным временем и пространством так, как он хочет. Возможна усталость в отношениях, потому лучше позволить мужу уехать на рыбалку, а жене – развлечься с подругами.

В конце месяца из-за мягкости и сострадания Рыбы рискуют попасть на крючок очень расчётливого и педантичного человека. Потому важно быть разборчивее в связях.

Здоровье. В первой половине сентября у Рыб будет упадок сил. Этот период стоит перенести максимально размеренно и спокойно. В середине месяца уязвимым будет желудочно-кишечный тракт. В этот период нужно отдавать предпочтение диетическим блюдам. Во второй половине сентября энергетический потенциал Рыб заметно возрастёт. Они будут защищены от инфекций и простудных заболеваний. Хороший период для профилактики хронических недугов и проведения полной диагностики организма.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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