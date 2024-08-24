Гороскоп на сентябрь от Влада Росса: чего ждать в работе, любви и денежных делах

Астрологический прогноз на сентябрь обещает, что начало осени будет удачным в плане денег и супружества.

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Гороскоп на сентябрь от Влада Росса обещает удачный для любовных и финансовых дел месяц / Главред

Сентябрь 2024 года позволит ощутить разные энергии планет: одни будут тормозить наши начинания, другие – выступать попутным ветром при реализации новых идей. Радует, что в этом месяце Меркурий перестанет быть ретроградным и постепенно начнёт набирать скорость. Период до 12 сентября будет временем раскачки, а после этой даты Меркурий выйдет из петли и начнёт сдвигать с места всё, что тормозилось: бумажные дела, банковские операции, реализацию договорённостей.

9-26 сентября Меркурий будет двигаться по своему родному знаку – Девы. В это время повысится работоспособность, будет больше спокойствия, увеличится стремление к порядку. Будет хотеться большей структурированности, потому сначала всё будет чётко планироваться и только потом можно будет приступить к реализации задуманного. Пока Меркурий в Деве, особенно после 12 сентября, будет прекрасное время для составления финансовых отчётов, поиска и найма бухгалтера, наведения порядка в бумагах и документации.

Однако Меркурий столкнётся также с напряжением двух гигантов – Юпитера и Сатурна – примерно в середине месяца. В это же время будет и лунное затмение. Так что, с одной стороны, нас ждёт прекрасное расположение Меркурия, а с другой – побочные эффекты от влияния на него других планет. Несколько знаков зодиака ощутят это довольно болезненно, поскольку на них будет очень влиять лунное затмение. Это касается Девы, Близнецов, Стрельца и Рыб. Но есть надежда, что правильное решение всё-таки будет найдено, поскольку в 20-х числах сентября Меркурий "встанет в парус" (это гармоничная конфигурация с участием высших планет). В это время на волне будет выносить из самых сложных ситуаций.

Сентябрь-2024 – это кармический период года, когда начинается очередной сезон затмений. Поэтому те события, которые будут происходить лично у вас, во многом будут носить кармический характер и подтекст. При этом в середине месяца возрастёт фатальность. Всё, что будет происходить вблизи затмения, может существенно повлиять на будущее и будет следствием совершенных ранее поступков.

18 сентября – первое затмение сезона, и это будет частное лунное затмение. Произойдёт оно в 26-м градусе Рыб, символ этого градуса – женщина, отрубающая голову спящему воину. В сентябре правитель одной из могущественных стран может лишиться головы. Не удивляйтесь, если отрубят голову двойнику Владимира Путина.

Позже, уже в начале октября, нас ждёт кольцевое солнечное затмение в 11-м градусе Весов. Это интересный градус, он связан с хитростью и коварством. К слову, в 11-м градусе Весов асцендент у Юлии Тимошенко и Бориса Джонсона, потому будет интересно за ними понаблюдать.

1 сентября Уран станет ретроградным. Это говорит о том, что многие планы и формы могут тормозиться в этом месяце, а также переиначиваться.

Плутон вернётся в знак Козерога 2 сентября, поэтому набирать мощь будут структуры, которые связаны с Китаем, Ираном, Северной Кореей. Все тоталитарные страны и структуры в это время обретут мощь и объединятся.

3 сентября – новолуние. В этот день нужно загадывать желания о том, когда и какие проекты вы хотите совершить.

4 сентября ослабнет Марс и перейдёт в зодиакальный знак Рака. Это сулит очень большие перемены на фронте. Если Марс в Близнецах способствовал словесной борьбе, то на Марсе в Раке информационная борьба перейдёт в защиту своего отечества. После 4 сентября у нас будут удивительные результаты в Крыму. ВСУ будут совершать неимоверные подвиги, когда Марс перейдёт в знак защиты Родины – Рака.

Осеннее равноденствие будет 22 сентября, Солнце перейдёт в знак Весов в 15:43. а Венера – в знак Скорпиона 23 сентября. Поэтому браки до 23 сентября благоприятны, а дальше противопоказаны, поскольку в заключённом в такой период браке можно овдоветь, или же всё закончится разводом и разрушением отношений.

Деловая активность

26 сентября Меркурий перейдёт в Весы, с это момента начнётся прекрасный период для конструктивных переговоров. 26-30 сентября – прекрасное время для дипломатии и деловых партнёрств, налаживания новых отношений и осуществления удачных сделок.

Марс в Раке с 4 сентября будет усиливать эмоции. Будет чрезвычайно сильное эмоциональное вовлечение в любые процессы. Если вам чего-то не хочется делать, даже не начинайте. При Марсе в Раке нужно хотеть чего-то, эмоционально к этому стремиться – это залог успеха.

Если вы ищите работу, то положение Меркурия поспособствует этому, особенно после 12 сентября. Главное – чётко знать свои цели в работе, подготовить правильное резюме и отправить его. На Меркурии в Деве, 9-26 сентября, можно найти надёжных прекрасных работников, работодателям это стоит учитывать, ведь можно будет сколотить хорошую команду.

Смотрите видео гороскопа на сентябрь-2024 от астролога Влада Росса:

Текущие вопросы можно не откладывать, так как затмение – не повод бросать все дела и только рефлексировать. В это время о себе могут напомнить задачи, которые нужно срочно решать, так как это будет важно для развития вашей компании и карьеры.

Если вы начинаете новое дело и ищите сотрудников, то для эффективности всего дела сейчас важно создать на работе атмосферу сплочённости и защищённости.

Деньги

Финансовая тема в сентябре 2024-го будет больше радовать, чем огорчать. В плане денег первый месяц осени будет намного интереснее, чем август, который был на ретроградном Меркурии. Ситуация на небе для реализации финансовых планов будет вполне позитивной.

Финансового краха или кризиса в мире не предвидится. Как я предсказывал, как только Меркурий стал ретроградным в августе, чуть не рухнул мировой финансовый рынок, особенно японский: прямо в первый день ретроградности, 5 августа, случился глобальный обвал фондовых рынков.

Солнце сейчас очень активно, а в годы высокой солнечной активности обычно не случается финансовый коллапс. Мировой финансовый кризис грозит нам не раньше 2028 года. В любом случае солнечная активность начнёт снижаться сразу после 2026 года, поэтому 2027-2028 уже под вопросом. Да и в годы с восьмёркой всё чревато.

Также до 2028-го можно быть уверенными в биткоине и прочих криптовалютах, а дальше может быть всё что угодно.

Любовь и отношения

Звёзды в первой половине сентября-2024 будут располагать к тому, чтобы заняться личной жизнью. Планета отношений Венера будет идти по своему знаку зодиака – Весы, а это значит, что это прекрасное время для супружества. Люди будут с большей охотой знакомиться, общаться, вступать в отношения. В сентябре будет легко найти романтических партнёров, ведь Венера в Весах – это всегда романтика.

Благоприятное время, чтобы завести мимолётный роман, который, впрочем, обещает оставить вполне приятные впечатления без обид и взаимных претензий, даже если вы женаты или замужем.

Однако в первые дни месяца, особенно 2-7 сентября, следует быть осторожнее, поскольку Венера соединится с Чёрной Луной, и к ним приблизится Луна. В это время можно столкнуться с соблазнами и искушениями. Вас могут провоцировать на лишние действия, могут вскрыться старые незажившие раны, сердце может быть разбито. Также альфонс или содержанка могут кинуть на огромные деньги.

В 20-х числах сентября стоит быть осторожнее, ведь в это время Венера будет напряжённой и перейдёт в знак Скорпиона. После 23 сентября наступает время страстей, сложных эмоциональных переживаний. Не оставляйте выяснение отношений на этот период, поскольку будет сложно понять друг друга, а эмоции могут перекрывать здравый смысл. Потому разрушение отношений возможно после 23-го числа.

Если вы имеете склонность "западать" на другого человека в отношениях, в частности, поддаваться зависимости, это время для вас будет особенно опасным. Тем, кто могут сохранять контроль над собой и адекватно оценивать ситуацию, а также умеют определять, где манипуляция, где искренность, нечего бояться. Вообще, при Венере в Скорпионе всегда велик риск поддаться влиянию других людей.

Поездки и путешествия

6-9 сентября в поездках могут быть неприятные неожиданности и происшествия, которые сложно предусмотреть в дороге. Поездки, намеченные на 17-20 сентября, вблизи лунного затмения, вообще могут быть перенесены или аннулированы. Поэтому на эти даты лучше не покупать билеты, особенно на самолёты.

Благоприятные дни для поездок в сентябре-2024:

на море, к водоёму – 10, 16, 24, 26;

в дома отдыха и санатории – 10, 16, 24, 26;

в горы – 12, 13, 14, 15;

пешие прогулки, походы, поездки за город – 22, 23;

близкие путешествия, поездки на дачу – 22, 23;

с целью посещения семинаров и тренингов – 5, 10, 14, 15, 22, 23;

деловые поездки – 12, 13, 14, 21, 22, 29, 30;

с целью посещения аттракционов, развлечений, поездки в большие города – 1, 10, 14, 15, 21, 22, 27, 28.

Самые неблагоприятные дни для поездок в сентябре: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 25.

Опасности месяца

Первый сложный период сентября выпадет на 2-3 числа. Это будет новолуние. В это время будет ощущаться упадок сил, будут искушения и измены, возможен конфликт желаний. Компенсацией тут будет уборка, расчистка пространства – и материального, и информационного. Благоприятно выбросить старую мебель и ненужные вещи.

16-20 сентября будет сложное полнолуние в сочетании с лунным затмением. В этот период лучше не делать резких движений и не пытаться идти против обстоятельств. Будут одолевать депрессивные мысли и пессимизм. Однако, несмотря на сложное эмоциональное состояние, будет шанс выплыть, так как у точки затмения будет и несколько позитивных аспектов. Это затмение несёт в себе заряд сложных трансформационных процессов, но на многие события вблизи затмения повлиять будет невозможно.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Что можно и чего нельзя делать в сентябре

В сентябре 2024 года рекомендуется: составлять планы и стратегии, чётко им следовать, особенно после новолуния; заниматься скрупулёзной работой, которая требует погружения в детали; проводить важные деловые переговоры, особенно в конце месяца; искать и структурировать важную информацию; эмоционально вовлекаться в дела; искать новую работу и принимать новых сотрудников; реализовывать финансовые планы; делать важные покупки; подписывать важные контракты, в том числе касающиеся недвижимости; объединяться в союзы и искать новых деловых партнёров; влюбляться и вступать в брак до 23 сентября.

В сентябре 2024 года не рекомендуется: начинать новые проекты, особенно вблизи затмения, то есть в середине месяца; сопротивляться обстоятельствам 16-20 сентября; поддаваться искушениям и соблазнам; верить домыслам, а не фактам; форсировать события в бизнесе и делах.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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