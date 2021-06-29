Гороскоп на завтра 1 июля 2021 всех знаков Зодиака: повышение, надбавка и ловушка завистников

Повышение сулят Тельцам и Девам / flickr.com/[email protected]

Начало июля – четверг, 1 число (20-21 лунный день), в карьерном плане ожидается позитивным для знаков Зодиака Дева и Телец. Девам гороскоп на 1 июля 2021 года прогнозирует повышение и надбавку.

Тельцам могут предложить занять руководящую должность, пишет astrorok.ru.

В этот же день Девам стоит быть осторожными – им грозит ловушка завистников.

Какой первый день июля ожидается в жизни представителей стихии огонь – это Стрельцы (23.11 – 21.12), Овны (21.03 – 20.04) и Львы (23.07 – 22.08)

Реальный гороскоп на завтра для Стрельца

На любовном фронте вы можете оказаться в очень неприятной ситуации. Если это случится – ситуацию можно будет исправить лишь спустя несколько недель. Не стоит переживать – просто необходимо подождать. Нужно постараться достичь внутреннего спокойствия и заняться реальными делами.

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В деловой сфере вы сможете заполучить сделку, на которую положили глаз соперники.

Гороскоп на 1 июля 2021 года – Овен

Вы можете быть озабочены какой-то своей идеей. Возможно, вы не будете предпринимать какие-то действия, а просто станете суетиться. Если хотите воплотить задуманное в жизнь – заострите внимание на чем-то конкретном.

То, каким будет вечер, зависит только от вас. Только вы сами можете сделать его скучным и наполненным одиночеством.

Гороскоп на 1 июля 2021 – Лев

К вам могу часто приходить свежие идеи, которые будут грандиозными. Не ждите того, что ваши замыслы воспримут все. Для того, чтобы реализовать задуманное, нужно будет потрудиться.

Возможно, партнерам необходимо будет доказывать вашу гениальность. Если хотите хорошо отдохнуть где-то вне города – проведите время с родными или старыми друзьями.

Какой первый день июля ожидается в жизни представителей стихии земля – это Девы (23.08 – 22.09), Тельцы (21.04 – 20.05) и Козерог (22.12 – 20.01)

Точный гороскоп на завтра – Козерог

Если будете цинично вести себя в коллективе – готовьтесь к падению авторитета. Старайтесь сделать так, чтобы не было критических замечаний и конфликтных ситуаций. В денежной сфере стоит действовать на опережение. Можно сделать первое крупное денежное вливание, оно может принести очень хороший урожай.

Гороскоп на 1 июля 2021 года – Телец

Вы возьметесь за работу и всем скажете, что заняты. Вы можете быть деловым представителем среднего класса общества. Рабочая сфера может измениться. Вам могут предложить занять новый пост. Возможно, скоро вы скоро сможете руководить.

Не стоит слишком сильно рваться вперед. Все события происходят в подходящее время.

Гороскоп на 1 июля 2021 – Дева

Вам нельзя терять контроль над собой. Вы можете угодить в ловушку к тем, кто вам всегда завидовал. Вам светит карьерное продвижение – вас могут повысить, светит надбавка к зарплате. Если занимаетесь своим делом – трезво оценивайте то, на что способны.

Какой первый день июля ожидается в жизни представителей стихии воздух – это Весы (24.09 – 23.10), Водолеи (21.01 – 18.02) и Близнецы (21.05 – 23.06)

Гороскоп на завтра – Близнецы

Будьте готовы к переменам. Возможно, придется "реформировать" все сферы жизни. Не пропускайте мелочи. Не забудьте измениться внешне. Можете создать что-то, что может повлиять на рабочую сферу жизни и доход. Главное – не суетитесь лишний раз. Откажитесь от болтовни. Не стоит что-то организовывать с теми, кого вы мало знаете.

Гороскоп на 1 июля 2021 года – Водолей

Вы можете кого-то обмануть, но обман вернется к вам. Дальние родственники могут вам что-то преподнести. Подарок может вас сильно взволновать. Постарайтесь не убить вечернее время – не стоит посвящать слишком много времени компьютеру.

Гороскоп на 1 июля 2021 – Весы

Возможно, многие люди будут считать вас на голову выше всех остальных. Вы можете начать гордиться тем, какое положение занимаете. Если у вас есть любовные отношения – контролируйте свои эмоции. Не позволяйте ревности грызть вас внутри – плохие мысли стоит от себя отгонять.

Какой первый день июля ожидается в жизни представителей стихии вода – это Рыбы (19.02 – 20.03), Раки (22.06 – 22.07) и Скорпионы (24.10 – 22.11)

Гороскоп на завтра – Рак

Привносите в свою деятельность какие-то новые штрихи. Стоит показывать те сильные стороны, которые у вас есть, пусть даже руководство не очень за креативность. Ваши любовные мечты могут стать реальностью. Как только вы увидете улыбку или взгляд человека, который вам нравится, – будете охвачены нежностью и страстью.

Гороскоп на 1 июля 2021 года – Скорпион

Готовьтесь к тому, что в жизни появится много новых дел. Дела могут касаться и деловой, и бытовой сферы жизни. Возможно, дома захочется что-то изменить – вероятен ремонт, перепланировка или изменение интерьера. Вам понадобится рука помощи.

Пообщайтесь с людьми, которые разбираются в деле, которое вам предстоит воплотить в жизнь.

Гороскоп на 1 июля 2021 – Рыбы

Побудьте на свежем воздухе. Природа поможет не только улучшить состояние здоровья, а и побыть наедине с собой. Постарайтесь скрыться от неуверенности в себе и от своих мыслей. Если нужно поставить подпись под каким-то документом, – посоветуйтесь с адвокатом.

Астропрогноз для представителей всех знаков Зодиака от эксперта

Астролог Юлия Погорельченко поделилась с Главредом, что день благоприятен для занятий спортом, любого дела, которое требует активности, быстроты и целеустремленности.

"…Во второй половине дня аспект Марса и Сатурна будет тормозить вашу активность. Это время, когда ваша деятельность идет через надрыв. Аккуратнее, особенно в спорте, возрастает риск переломов, травм", – предупредила собеседница.

По ее словам, Сатурн может притормозить тех, кто страдает эгоцентризмом.

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