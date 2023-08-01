Гороскоп на завтра 2 августа 2023: Овнам - никаких покупок, Весы будут феерить

Астрологи рассказали, что пророчат звезды 2 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на 2 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 2 августа 2023 раскрывает тайны для каждого знака зодиака. Узнайте, что вам готовит судьба на этот день – от планетарных событий до влияния луны на ваши решения.

Подготовьтесь к важным моментам, раскроющим новые возможности и вызывающим эмоциональные сдвиги.

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: Число 12 принесет вам сегодня удачу. Для покупки автомобиля сегодня не лучший день.

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Карьера: Ваш хороший друг испытывает трудности с работой. Узнайте, можете ли вы чем-нибудь помочь. Не покупайте сегодня ничего импульсивно, так как впоследствии вы можете пожалеть об этом.

Здоровье: Совершенно очевидно, что вы любите заботиться о своем теле и действительно относитесь к нему как к храму.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Число 19 принесет вам удачу. Удача будет преследовать вас и в социальных контактах.

Карьера: Безработные знаки получат сегодня очень важный звонок. Это может все изменить! На работе сегодня все будет складываться удачно. Ваш начальник будет доволен тем, что вы делаете.

Здоровье: Вашим слабым местом сегодня будет горло, поэтому старайтесь воздерживаться от напитков и пищи, которые могут его раздражать.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Ваши счастливые числа - 2, 76, 9 и 3. Это не лучшее время для того, чтобы испытывать удачу в азартных играх или любых других играх на удачу.

Карьера: Благодаря правильным финансовым решениям ваши сбережения максимально увеличились. На работе будет напряженный день, поэтому постарайтесь сделать его более интересным. Будьте сегодня более добры к своим коллегам.

Здоровье: Знакам, испытывающим проблемы с весом, следует поработать над тем, чтобы любить себя независимо от того, что говорят весы. Сон сегодня может быть немного затруднен.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: Сегодня удача может решиться благодаря вашему трудолюбию и терпению.

Карьера: Вам следует стремиться к стабильности в своей финансовой жизни, укрепить свое положение на работе, бизнес-модель и закрепить ее на будущее. Вам может казаться, что вы вошли в рутину не только в плане наличия денег, но и в плане работы, но это не вся правда, все начинает меняться.

Здоровье: В этот день нужно уделять больше внимания мелочам, стараться заниматься спортом, питаться более здоровой пищей, чтобы иммунитет мог справиться с любой угрозой. Ваше тело - это ваш храм, постарайтесь с большей осторожностью относиться к повседневным событиям, которые могут повлиять на ваше здоровье.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Разговор откроет ваше сознание. Это изменит ваш взгляд на вещи.

Карьера: В связи с ретроградным Меркурием, проходящим через ваш сектор, который управляет сектором слияния энергий, творческий потенциал и самовыражение могут быть недостаточными. Не волнуйтесь, ретроградность закончится 20 числа, и можно будет приступить к нормальной жизни.

Здоровье: Будьте добры к своему телу и разуму. Психическое здоровье так же важно, как и физическое

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 22, 33, 96, 5 и 43. Однако не вкладывайте деньги в недвижимость.

Карьера: В финансовом плане вас ожидает очень удачный день. Вполне вероятно, что сегодня будет не самый легкий день на работе. Продолжайте добиваться своего.

Здоровье: Вы становитесь сильнее психологически. Если в недалеком прошлом у вас была спортивная травма, то, возможно, вам следует пройти обследование.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Магия в вашем распоряжении, так как сегодня удача сопутствует вам повсюду. Любые казусы сегодня удастся избежать благодаря везению.

Карьера: День, который может ознаменоваться некоторыми переменами, и если повезет, то эти перемены будут положительными для ваших финансов. Консервативный рост ваших средств все же лучше, чем полное отсутствие роста, не говоря уже о потерях, которые вы понесли в прошлом.

Здоровье: Путь к переменам непрост, на нем много препятствий, но нужно проявить настойчивость. Будьте внимательнее, постарайтесь привести в порядок свои пищевые привычки, позитивно относитесь к любым трудностям, возникающим на вашем пути, и успех обязательно придет.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Числа 77, 8, 23, 16 и 18 будут вашими счастливыми числами на этот день. Не играйте сегодня в азартные игры.

Карьера: Сегодня вы испытаете умеренные финансовые потери. На работе будет лучше, если вы обратитесь за советом к своим коллегам.

Здоровье: Со здоровьем все в порядке, но сегодня вы, скорее всего, очень тревожны. Возможно, вас также мучает депрессия.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Нахождение рядом со знаками Козерога принесет вам много удачи. Юпитер посылает хорошую энергию.

Карьера: Просить о помощи - это не признак слабости, а признак силы. Никто не добился своего без посторонней помощи. Не бойтесь просить, а потом не забывайте отвечать взаимностью.

Здоровье: Возьмите за правило каждый день читать по одной статье о фитнесе или питании. Исследования показывают, что у тех, кто знакомится с информацией, возникает естественное желание следовать советам.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: Не будьте так уверены, что удача всегда будет падать к вашим ногам.

Карьера: Вы от природы очень щедры. Только не позволяйте людям пользоваться этим, иначе Вы можете остаться без средств к существованию.

Здоровье: Причуды в области здоровья - это временно. Не поддавайтесь им.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Вам сопутствует удача, когда вы обращаете внимание на крупные расходы и стремитесь их сократить.

Карьера: Ваши шансы на успех сейчас выше, так как Вы не смиритесь с мысленным поражением - вы будете продолжать искать способы доказать то, что вы знаете, что это правда.

Здоровье: Физические упражнения и большая активность (даже если это не настоящие физические упражнения) жизненно необходимы, поэтому подсчитайте, сколько часов вы проводите, сидя за компьютером или ведя малоподвижный образ жизни, и вы можете быть шокированы.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Числа, которые принесут вам удачу, - 2, 80, 34 и 89.

Карьера: На работе это будет обычный день. В финансовом плане Вам необходимо предпринять некоторые шаги для того, чтобы стать более стабильным, но в целом дела идут неплохо. Ваша планета-управитель следит за тем, чтобы деньги продолжали поступать.

Здоровье: Вполне вероятно, что сейчас ваша иммунная система находится под угрозой, и вы просто чувствуете себя не очень хорошо. Возьмите день, чтобы восстановить силы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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