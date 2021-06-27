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Гороскоп на завтра 28 июня 2021 всех знаков Зодиака: "переворотная" новость и новый пост

27 июня 2021, 11:51

Земному знаку в понедельник грозят обманы и разочарования, предупредил астропрогноз.

Козерогам и Львам спрогнозировано переворотное известие
Двум зодиакальным представителям спрогнозировано "переворотное" известие / flickr.com/pip0ka

Гороскоп на понедельник, 28 июня 2021 года (18 лунный день), очень позитивный в карьерном плане для знака Зодиака Овен. Овнам-чиновникам звезды сулят новую должность.

Важный день ожидается в жизни Львов и Козерогов – они могут получить "переворотную" новость, пишет supercook.ru.

С серьезным негативом в первый рабочий день новой недели могут столкнуться Тельцы – грозят обманы и разочарования.

Астропрогноз на 18 лунный день для водных знаков – это Скорпион (24.10 – 22.11), Рыбы (19.02 – 20.03) и Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на завтра – Скорпион

Пора посвятить время хорошему и продуктивному отдыху. Можете заниматься планированием поездок и путешествий. Можно распланировать отпуск. Если хотите понять, что творится в вашей душе, – можете провести день наедине с собой.В послеобеденное время может прилететь неприятная новость. Будьте готовы к тому, что самым близким понадобится ваша поддержка и помощь.

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Гороскоп на 28 июня 2021 года – Рак

В рабочей сфере вас может все устраивать. Возможно, близкие сделают что-то, что вас разочарует. Если вас охватило какое-то чувство – можете полностью ему отдаться.

Вы можете измениться в лучшую сторону. Можно улучшить то, что вас окружает. Если недавно возникли какие-то проблемы – может появиться шанс их разрешить.

Гороскоп на 28 июня 2021 – Рыбы

Вы можете оставить позади сомнения. Вы способны достичь успеха во всех делах. Можно не бояться запутанных ситуаций – из них вы сможете выйти с честью. Если хотите достичь задуманного – будьте целеустремленными и терпеливыми. Сотрудничество с кем-то в деловой сфере может хорошенько "плодоносить".

Потенциал в сексуальной сфере, возможно, будет очень высоким.

Астропрогноз на 18 лунный день для воздушных знаков – это Близнецы (21.05 – 23.06), Весы (24.09 – 23.10), Водолей (21.01 – 18.02)

Точный гороскоп на завтра для Весов

День не подходит для каких-то дел. Утро может начаться с конфликтных ситуаций и недоразумений. Готовьтесь к тому, что судьба снова проверит вас на внимательность к тем, кто рядом, на вспыльчивость и тщеславность. Во время общения стоит быть сдержанными и осмотрительными. Рассудительность и выдержка помогут в будущем добиться успеха в начинаниях.

Гороскоп на 28 июня 2021 года – Близнецы

Нехорошее время для каких-то дел. Не стоит питать надежды – вы можете разочароваться. Из-за встреч грозят разочарования. Если столкнетесь с негативом – не воспринимайте его близко к сердцу. Вы можете оказаться в легком депрессивном состоянии.

Не стоит копаться в себе и "зарываться" в мыслях – это никак не изменит ситуацию.

Гороскоп на 28 июня 2021 – Водолей

Вы можете стать внутренне свободными. В душе может быть равновесие. Вам под силу противостоять низким страстям. Можно столкнуться с провокациями, искушениями и проблемами. Вы сможете собрать все силы и со всем справиться. Если будете идти на поводу у своих слабостей – столкнетесь с преградами. Лучше не общаться с незнакомцами. Не стоит выяснять отношения.

Астропрогноз на 18 лунный день для огненных знаков – Овен (21.03 – 20.04), Стрелец (23.11 – 21.12), Лев (23.07 – 22.08)

Гороскоп на 28 июня 2021 года – Стрелец

Лучше не посвящать время каким-то делам. У вас не будет много жизненных сил. Вы не сможете выкручивать ситуации так, чтобы они были вам на руку. В этот день у вас не получится полностью раскрыться. Если вы хотите чего-то добиться – нужно будет приложить очень много усилий. Не стоит воспринимать негатив понедельника слишком болезненно.

Гороскоп на завтра для Овна

Людям, которые являются чиновниками, могут предложить новый пост. Не стоит слишком долго думать над предложением – можете соглашаться. Ожидайте значительных жизненных перемен. Не бойтесь двигаться вперед. "Выключайте" тайные страхи, вы зря беспокоитесь.

Гороскоп на 28 июня 2021 – Лев

В любовной сфере стоит смело двигаться вперед. Вы зря беспокоитесь, "выключайте" свои тайные страхи. Если вы выберете другую стратегию, то сможете достичь цели благодаря творческой фантазии и терпеливости. Новость может коренным образом изменить то положение, в котором вы находитесь, и способна повлиять на многое. Постарайтесь не проморгать шанс.

Астропрогноз на 18 лунный день для земных знаков – Дева (23.08 – 22.09), Телец (21.04 – 20.05) и Козерог

Гороскоп на завтра для Козерога

Сделайте так, чтобы ваши мысли и чувства находились в состоянии равновесия. Разберитесь в отношениях с человеком, который находится с вами рядом. Постарайтесь в личной жизни более открыто проявлять свои чувства. Из-за неожиданной ситуации или новости ваша жизнь может измениться коренным образом.

Гороскоп на 28 июня 2021 года – Дева

Вероятно, для того, чтобы решить любую проблему, нужно будет потратить много сил. Возможно, в ваших действиях будет не хватать важного элемента – последовательности. Если вас будут критиковать – не стоит подпускать неприятные слова близко к сердцу.

Проявите внимательность к тому, что считаете мелочью.

Гороскоп на 28 июня 2021 – Телец

Если посвятите время встречам – готовьтесь к тому, что можете разочароваться. Вас могут обмануть. Возможно, придется внезапно на что-то потратить деньги. Возможен "удар" по семейному бюджету.

Вам грозит слабость, вы можете оказаться в состоянии легкой депрессии. Держите негативные события подальше от сердца. Не стоит копаться в себе – это не повлияет на ситуацию.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для всех знаков Зодиака

Эксперт сообщила Главреду, что день будет полностью неэффективным для любой важной деятельности.

По ее словам, не стоит планировать посещение медцентров.

"…Лучше в этот день заниматься рутинными делами или запланировать отдых", – посоветовала собеседница.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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