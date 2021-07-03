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Гороскоп на завтра 4 июля 2021 всех знаков Зодиака: сердечные приступы, ДТП и "удар" по кошельку

3 июля 2021, 02:16

Аварии в воскресенье грозят воздушному и земному знаку, отмечается в астропрогнозе.

Воздушный знак Зодиака предупредили об угрозе сердечных приступов
Близнецов предупредили об угрозе сердечных приступов / flickr.com/jessicasafely

Гороскоп на воскресенье, 4 июля 2021 года (24 лунный день), предупредил два знака Зодиака о серьезной опасности.

Близнецам грозят ДТП, сердечные приступы и травмы, а Тельцам – аварии и серьезные денежные потери, пишет supercook.ru.

Самый позитивный астропрогноз составлен для Овнов – их могут обходить неприятности, им светит встреча с будущей любовью.

Чего ожидать в воскресенье воздушным Водолеям (21.01 – 18.02), Близнецам (21.05 – 23.06) и Весам (24.09 – 23.10)

Точный гороскоп на завтра – Водолей

Готовьтесь к искушениям, обманам и провокациям. Стоит как можно меньше общаться с незнакомцами. Не поддавайтесь соблазнам, сдерживайте себя. Если в общественной сфере жизни обстановка будет напряженной, – готовьтесь к "удару" по психике.

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Не стоит строить планы, которые невозможно воплотить в жизнь. Лучше отказаться от риска. Будущие успехи в разных жизненных сферах зависят от того, насколько вы будете осмотрительны и сдержанны.

Гороскоп на 4 июля 2021 года – Близнецы

Ждите испытаний судьбы. Возможно, проверка нужна для того, чтобы стало понятно, правильно ли вы выбрали путь. Над здоровьем нависла серьезная опасность – вы можете травмироваться, есть угроза ДТП и сердечного приступа.

В воскресенье не стоит пытаться рвануть вперед в деловой сфере. Не ждите ситуаций, которые помогут достичь успеха.

Гороскоп на 4 июля 2021 – Весы

Если вы на что-то надеялись – можете разочароваться. Из-за встреч вы можете столкнуться с неприятностями. Негатив не нужно воспринимать слишком остро. Вам грозит легкое депрессивное состояние. Не стоит копаться в себе или в своих мыслях – это не изменит ситуацию.

Чего ожидать в воскресенье водным Рыбам (19.02 – 20.03), Скорпионам (24.10 – 22.11) и Ракам (22.06 – 22.07)

Гороскоп на завтра для Рыб

В обществе могут "оживиться" негативные процессы. Особенную внимательность необходимо проявлять чиновника. Перед тем, как что-то начинать делать, необходимо взять во внимание то, что изменилось.

В деловой сфере возможны препятствия, которые нельзя преодолеть. Возможно, желаемое нельзя будет воплотить в жизнь, и из-за этого чувства станут более острыми. Стоит тревожиться за сферу здоровья.

Гороскоп на 4 июля 2021 года – Рак

Готовьтесь к тому, что в деловой сфере с некоторыми преградами не удастся справиться. Возможно, чувства станут более острыми из-за того, что желаемое нельзя будет сделать реальностью.

Сначала вы можете быть уступчивыми и благодушными, а потом – упрямыми и раздражительными. Постарайтесь провести день в одиночестве.

Гороскоп на 4 июля 2021 – Скорпион

Постарайтесь не так сильно активничать, как обычно. Если хотите, чтобы в душе была гармония, – уделите время творческой сфере. Сначала вы можете быть раздражительными и упрямыми, а потом – уступчивыми и благодушными. Вы можете жертвовать своими интересами ради близких, и это способность может удивить многих. Можете заняться чем-то вместе с детьми.

Чего ожидать в воскресенье огненным Львам (23.07 – 22.08), Овнам (21.03 – 20.04) и Стрельцам (23.11 – 21.12)

Гороскоп на завтра для Льва

Если хотите, чтобы в жизни не было неприятностей, – по-умному распределяйте силы и планируйте дела. Не стоит путешествовать или ехать куда-то по работе. Неудачи грозят медработникам, юристам и активистам. Мужчинам необходимо уделить внимание сфере здоровья.

Гороскоп на 4 июля 2021 года – Стрелец

Готовьтесь к тому, что судьба продолжит вас испытывать. Вам грозят испытания на прочность. Жизненных сил будет мало, это может повлиять на способность работать. Вы можете стать раздражительными.

Возможно, кто-то вас будет критиковать. Из-за критики атмосфера может стать предельно напряженной. Отношения наладятся благодаря вашей незлопамятности и практичности. Не ждите успеха во время общения с людьми, которые имеют противоположный с вами пол.

Гороскоп на 4 июля 2021 – Овен

Хороший день и для досуга, и для дел. Вас могут обходить стороной неприятные события. Вы можете воплотить в жизнь то, что запланируете. В жизни может произойти что-то важное. Ждите романтической встречи с тем, кого в будущем можете полюбить.

Чего ожидать в воскресенье земным Девам (23.08 – 22.09), Тельцам (21.04 – 20.05) и Козерогам (22.12 – 20.01)

Реальный гороскоп на завтра для Козерога

Из-за увлеченной работы или дела, во время которого нужно сильно напрягаться, можно подорвать силы. Если хотите в чем-то стать успешными – готовьтесь к ухудшению самочувствия. Нельзя суетиться и спешить.

Гороскоп на 4 июля 2021 года – Телец

Готовьтесь к тому, что придется активно бороться с искушениями и соблазнами. Лучше отказаться от рабочих поездок – вы можете лишиться крупной суммы, есть угроза ДТП.

Будьте готовы к пробуксовке дел из-за непреодолимых преград. Что-то может нешуточно повлиять на деловую сферу и на здоровье. Особенно внимательными необходимо быть предпринимателям: перед тем, как давать зеленый свет сделке, необходимо разобраться со всеми тонкостями.

Если увидете собаку или кошку – это хороший знак.

Гороскоп на 4 июля 2021 – Дева

Возможно, придется окунуться в события. Всем от вас что-то может быть нужно. Если не будете уделять внимание близким – они будут недовольны. Вы можете чувствовать себя измотанными и уставшими. Если хотите на что-то переключить внимание, – посвятите время классической литературе или музыке.

Прогноз для представителей всех знаков Зодиака от астролога Юлии Погорельченко

Эксперт сказала Главреду, что в воскресенье может быть много несостыковок и раздражения, будет сложно расслабиться.

"…Утром вероятно недопонимание между женщинами, особенно со старшим поколением. Напряжение возрастет к вечеру, много эмоций, непонимания, только своя точка зрения правильная", – предупредила собеседница.

По ее словам, из-за напряженного аспекта Марса и Урана увеличивается риск ДТП и травм.

"…старайтесь избегать конфликтов и людей, неадекватно настроенных. Все, что будет идти не по плану, будет раздражать и вызывать неконтролируемые реакции", – подчеркнула астролог.

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Юлия Погорельченко гороскоп 2021
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