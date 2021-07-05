Гороскоп на завтра 6 июля 2021 всех знаков Зодиака: катастрофы и кардинальные перемены

Овнов и Львов предупредили об угрозе катастроф / flickr.com/[email protected]

Во вторник, 6 июля (25-26 лунный день), катастрофы грозят двум огненным знакам Зодиака – Лев и Овен.

Львов гороскоп на 6 июля 2021 года предупредил об угрозе автокатастроф, пишет supercook.ru.

Непростым этот день может быть и представителей водной стихии – Рыб. В астропрогнозе говорится, что Рыбам светят кардинальные перемены.

Каким будет вторник в жизни огненных Львов (23.07 – 22.08), Овнов (21.03 – 20.04) и Стрельцов (23.11 – 21.12)

Реальный гороскоп на завтра – Лев

Если вам нужно отправиться в путь – в дороге "не выключайте" внимательность. Вам грозят автокатастрофы, возможны травмы. У близкого человека или родственника могут возникнуть проблемы со здоровьем.

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Не пытайтесь кого-то в чем-то переубедить силой. Чужое мнение не стоит игнорировать. Если будете немного сомневаться в своей правоте – это пойдет вам на пользу. Не стоит переедать и много пить.

Гороскоп на 6 июля 2021 года – Стрелец

Не отвлекайтесь на какие-то мелочи. Не стоит расслабляться. Если сейчас что-то упустите –догонять потом будет трудно. Можете встретиться с тем, кого любите, или изменить семейное положение.

С новым знакомым в будущем можно создать серьезные отношения, которые будут длительными.

Гороскоп на 6 июля 2021 – Овен

Вы можете заболеть, возможны катастрофы и неприятные приключения. Водителям нельзя терять внимательность в пути. Вам грозят проблемы, которые связаны с кем-то из родных или близких. При общении с детьми не повышайте голос.

Во время утверждения своей правоты не используйте силу. Не стоит увлекаться алкоголем и переедать. Возможно, придется помогать кому-то из близких.

Каким будет вторник в жизни водных знаков – Скорпионов (24.10 – 22.11), Раков (22.06 – 22.07) и Рыб (19.02 – 20.03)

Гороскоп на завтра для Скорпиона

Хорошее время, чтобы отправиться в путешествие или в поездку. Вам светит хорошая новость. Ваша семья может пополниться. Женщинам могут уделить внимание те, кого они любят, – им светят подарки.

Какое-то событие может позитивно повлиять на сферу здоровья и на дела.

Гороскоп на 6 июля 2021 года – Рыбы

Не рассчитывайте на очень хорошее настроение. Вы можете быть скованны в эмоциональном плане. Если у вас есть дети, готовьтесь к тому, что они могут вам резко противостоять. Могут всплыть обиды, нанесенные в прошлом.

В послеобеденное время из-за неожиданных новостей или событий ситуация может кардинально поменяться. Стоит побыть наедине с собой.

Гороскоп на 6 июля 2021 – Рак

Если у вас появились какие-то проблемы – постарайтесь "включить" философский подход. Делайте только то, к чему привыкли. Будьте терпеливы и сдержанны.

Противопоказаны важные шаги, поступки, которые повлекут необратимые последствия. Особенно не стоит делать необратимые шаги, которые касаются семейной сферы.

Каким будет вторник в жизни воздушных Близнецов (21.05 – 23.06), Весов (24.09 – 23.10) и Водолеев (21.01 – 18.02)

Точный гороскоп на завтра для Близнецов

Ждите осложнений на любовном фронте и в рабочей сфере из-за неверной оценки ситуации, агрессивности и амбициозности. Не стоит отвлекаться на что-то второстепенное и расслабляться. Если что-то упустите – потом придется попотеть.

В вечернее время стоит к кому-то отправиться в гости. Вам светит встреча, которая будет интересной и запоминающейся. Вечером можно раскрепоститься, повеселиться или посвятить время супружеским отношениям.

Гороскоп на 6 июля 2021 года – Водолей

Можете выстраивать деловые планы на будущее. Можно подвести черту под тем, что уже было сделано. В первую половину дня можете отдохнуть, а также навести порядок в бумагах, чтобы быть готовыми к новой активности в деловой сфере и к проверкам.

В послеобеденное время можно отправляться в деловые поездки, встречаться с людьми, которые играют важную роль в вашей профессиональной сфере жизни.

Гороскоп на 6 июля 2021 – Весы

Если вам не будет хватать энергии – ждите разрушительных последствий. Вы можете быть категоричны и несдержанные, грозят конфликты во время общения с теми, кто рядом.

Сделайте так, чтобы сфера здоровья не была обделена вниманием. Не стоит работать с электроприборами, рисковать и нагружать тело – вы можете травмироваться.

Каким будет вторник в жизни земных Козерогов (22.12 – 20.01), Тельцов (21.04 – 20.05) и Дев (23.08 – 22.09)

Гороскоп на завтра для Козерога

Если вы отложили какие-то дела или проблемы, готовьтесь к тому, что они вас "догонят". Возможно, для того, чтобы избавиться от "хвостов", нужно будет выложить деньги и потратить немало сил. В семейной жизни будьте готовы к конфликтным ситуациям.

Не отвлекайтесь на мелочи, не влезайте в споры и не расслабляйтесь. Допущенный прокол в будущем будет очень непросто исправить.

Гороскоп на 6 июля 2021 года – Телец

Вы можете заполучить новые знания. Есть шанс обрести внутреннюю энергию и свободу. Можете посвятить время семейным отношениям, можно раскрепоститься и повеселиться.

Беритесь только за ту работу, которая вам привычна. Противопоказаны необратимые шаги.

Женская энергия может меняться. Не стоит требовать, чтобы кто-то исполнил обязательства. Ничего не обещайте.

Гороскоп на 6 июля 2021 – Дева

В дообеденное время вам светит успех в рабочей сфере. Не стоит активничать в делах, связанных с коммерцией. Противопоказан неоправданный риск. В послеобеденное время можно отдать внимание семье – можете сходить на стадион или в бассейн. Не стоит тратить на спорт слишком много сил.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для всех знаков Зодиака

Эксперт сообщила Главреду, что во вторник может быть много общения и движения, возможны переговоры.

По ее словам, в утреннее время захочется почувствовать свою значимость, расширить сферу влияния.

Астролог посоветовала перепроверять информацию, которая поступает, не питать иллюзий и следить за своими документами и вещами.

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