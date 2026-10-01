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Гороскоп на октябрь: Овнам - радикальные перемены, Тельцам - финансовый успех

Марина Иваненко
1 октября 2026, 17:20
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Гороскоп на октябрь 2026 года расскажет о ретроградных Венере и Меркурии, важных астрологических датах и влиянии этих событий на все знаки зодиака.
гороскоп на октябрь
Гороскоп на октябрь / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Когда произойдут ключевые события октября
  • Что изменят ретроградные Венера и Меркурий
  • Гороскоп для всех знаков зодиака

Октябрь 2026 года станет месяцем глубоких внутренних трансформаций, переосмысления отношений и раскрытия скрытого потенциала. Астрологическая картина месяца насыщена важными событиями: ретроградная Венера в Скорпионе (с 3 октября) и ретроградный Меркурий (с 24 октября) заставят погрузиться в собственные чувства, а выход Плутона из ретроградного движения (15 октября) и Полнолуние в Тельце (26 октября) помогут укрепить позиции и обрести долгожданную стабильность.

Какие именно астрологические тенденции будут преобладать во второй месяц осени и к чему стоит готовиться каждому знаку зодиака, расскажет Главред.

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Главные астрологические даты октября 2026 года

YourTango сообщает, что 3 октября - Венера переходит в ретроградное движение в Скорпионе во время третьей четверти Луны в Раке, что побуждает к анализу скрытых мотивов в любви и личной жизни.

10 октября (Портал 10/10) - Новолуние в Весах приносит гармонию, помогает восстановить баланс и открывает возможности для новых партнерств.

15 октября - Плутон завершает ретроградный период в Водолее, давая зеленый свет важным жизненным изменениям и самоосознанию.

24 октября - Меркурий становится ретроградным в Скорпионе, поднимая невысказанные темы и нерешенные вопросы прошлого.

25 октября - возвращение Венеры в Весы усиливает стремление к гармонии во взаимоотношениях.

26 октября - Полнолуние в Тельце помогает почувствовать прочную опору под ногами и подвести итоги месяца.

Гороскоп на октябрь: Овен

Октябрь потребует от вас прямолинейности и честности. Вхождение Эроса в знак Стрельца 2 октября подтолкнет к решительным действиям, а выход Плутона из ретроградного движения в середине месяца поможет остаться верными собственным принципам. Шаги, сделанные во время первой четверти Луны в Козероге 18 октября, заложат основу для прочных отношений в конце месяца.

Об источнике: YourTango

YourTango - американское lifestyle-издание, ориентированное прежде всего на отношения, психологию, саморазвитие и развлекательные материалы, в частности астрологические прогнозы. Сайт публикует материалы об отношениях, любви, браке, воспитании детей, психологии, образе жизни, счастье и личностном развитии. Значительная часть контента представлена в формате экспертных советов, авторских колонок и личных историй. Также на YourTango регулярно появляются материалы об астрологии и знаках зодиака.

Гороскоп на октябрь: Телец

Месяц раскроет ваши новые грани, а кульминацией станет Полнолуние в вашем знаке 26 октября. Поскольку Скорпион, ваш противоположный знак, активирует сразу несколько планетарных позиций, вам придётся разобраться со своими истинными желаниями. Ретроградная Венера с 3 октября и Меркурий с 24 октября заставят пересмотреть вопросы самооценки и ценностей.

Гороскоп на октябрь: Близнецы

Многие ваши давние идеи и мечты наконец воплотятся в жизнь. Благодаря влиянию Эроса в Стрельце и Психеи в Деве (с 4 октября) вы сможете четко озвучить свои желания. Новолуние в Весах 10 октября станет решающим моментом для привлечения идеального партнера или единомышленников.

Гороскоп на октябрь: Рак

Октябрь откроет возможности для искренних и настоящих чувств. Главное - оставаться открытыми. Внутренняя работа, проведённая в начале месяца во время ретроградной Венеры, поможет выстроить надёжную самозащиту. После начала сезона Скорпиона 23 октября вы почувствуете уверенность в собственных решениях и интуиции.

Гороскоп на октябрь: Лев

В октябре вы осознаете, насколько ваш внутренний свет нужен не только окружающим, но и вам самим. Вхождение Эроса в знак Стрельца 2 октября разжигает вашу страсть к жизни. Новолуние 10 октября подарит внутреннее спокойствие, а близкое окружение напомнит, что настоящая любовь важнее поверхностной популярности.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на октябрь: Дева

Ваша забота и любовь, проявленные ранее, заставят кого-то вновь искать вашего внимания. Переход Психеи в ваш знак 4 октября ясно покажет, кто действительно заслуживает вашей энергии. Первая четверть Луны в Козероге 18 октября и начало сезона Скорпиона 23 октября откроют скрытые возможности, которые раньше оставались незамеченными.

Гороскоп на октябрь: Весы

Ваш сезон дня рождения - это время засиять вовсю и доказать свою правоту тем, кто сомневался. Новолуние в вашем знаке 10 октября привлечёт к вам всеобщее внимание. Полнолуние в Тельце 26 октября покажет, что все события последнего времени складывались в вашу пользу, подготавливая почву для долгосрочного успеха.

Гороскоп на октябрь: Скорпион

В этом месяце вы будете незабываемы. Ретроградная Венера в вашем знаке с 3 октября напомнит о важности заботы о себе. Портал 10/10 позволит сделать точные шаги для подготовки к собственному сезону. Полнолуние 26 октября в противоположном знаке Тельца поможет укрепить позиции и пробудит скрытый потенциал.

Гороскоп на октябрь: Стрелец

Октябрь обещает стать для вас периодом настоящих чудес. Вхождение Эроса в ваш знак 2 октября обеспечит мощный заряд энергии с самого начала месяца. Плутон в Водолее с 15 октября даст новый вектор для развития, а возвращение Венеры в Весы 25 октября побудит открыться для новых увлекательных возможностей.

Гороскоп на октябрь: Козерог

Месяц научит вас больше доверять себе и чётко видеть, кто из окружающих заслуживает доверия. Энергетически важный день 3 октября поможет расставить приоритеты. После первой четверти Луны в вашем знаке 18 октября вы будете готовы к активным действиям вместе с обновлённой командой надёжных людей.

Гороскоп на октябрь: Водолей

Неопределенность не помешает вам двигаться к поставленным целям. Активизация Эроса 2 октября пробудит ваше воображение и креативность. После завершения ретроградного движения Плутона в вашем знаке 15 октября появится возможность провести важные жизненные трансформации, а переход Юноны в Водолей после 23 октября потребует уделить время близким по духу людям.

Гороскоп на октябрь: Рыбы

Октябрь станет месяцем чётко определённого пути: ваши мечты смогут осуществиться, как только вы начнёте действовать. Третья четверть Луны в Раке 3 октября и переход Психеи в знак Девы 4 октября помогут отбросить чужие роли и заняться тем, что действительно лежит на душе. Решительные шаги стоит планировать после 18 октября.

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Что следует учитывать читателю

Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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