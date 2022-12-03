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Гороскоп Таро для Тельцов на 2023 год: назван самый опасный и самый триумфальный месяцы

3 декабря 2022, 02:20

С января по сентябрь у Тельцов еще будет продолжаться прежняя жизнь, но уже осенью наступит время больших перемен, говорит таро-прогноз на год.

Гороскоп Таро
В декабре 2023 Тельцам грозит кризисная ситуация, говорит гороскоп Таро / Фото ua.depositphotos.com, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро для Тельцов на весь 2023 год.

Турбулентным месяцем будет февраль, стоит быть острожными, так как есть риск того, что вас втянут в неприятную ситуацию и будут вами манипулировать. Сентябрь - очень хороший месяц для перемен и начала нового цикла жизни, рассказала эксперт на своем Youtube-канале.

Таро прогноз на январь 2023 Телец - карта Туз мечей

В первый месяц нового года Тельцы будут готовы к новому начинанию. Ситуация полностью прояснится, вы будете готовы принимать решение и действовать.

Стоит прислушаться к своей интуиции или обратиться за помощью к специалисту, который поможет вам в конкретном вопросе. Если вы будете честны с собой, то сможете сделать первый шаг в новом направлении.

Таро прогноз на февраль 2023 Телец - карты Королева жезлов и Дьявол

Женщина (Овен, Лев или Стрелец), очень яркая или активная, будет присутствовать в вашей жизни. Возможно у Тельцов начнется бурный и страстный роман.

Если эта женщина, например, мама или начальница, то она будет оказывать давление и манипулировать.

Не исключено, что Тельцы получат не очень приятную новость в феврале. Будет тяжело договориться с другими людьми.

Таро прогноз на март 2023 Телец - карта Королева мечей

Тельцам нужно будет обратиться за помощью к специалисту - врачу, юристу, финансисту, бухгалтеру. Решить вопрос быстро не получится, ситуация затянется.

Таро прогноз на апрель 2023 для Тельцов - 9 кубков

В апреле Тельцы будут довольны своей жизнью. Будет ощущение счастья, радости и гордости за свои достижения. Что-то случится так, как вы хотели и даже лучше.

Таро прогноз на май 2023 для Тельцов - карта 6 жезлов

Май будет триумфальным для Тельцов. Вас ждет выигрыш, победа. Тельцы будут праздновать важное событие и даже хвастаться своими достижениями.

Таро прогноз на июнь 2023 Телец - 3 пентаклей

Деньги и удачное сотрудничество с другими людьми. Появится возможность улучшить свои навыки и в результате получать большую прибыль.

Очень хорошая карта для получения работы. При этом Тельцы будут выбирать между несколькими вариантами. Астролог советует не распыляться, стоит сфокусироваться на чем-то одном.

Таро прогноз на июль 2023 для Тельцов - карта Колесница

Представителей знака ждет поездка, путешествие, переезд. Все, что связано с транспортом, будет хорошо развиваться.

В любой сфере будут продвигаться дела. Тельцы будут контролировать ситуацию и самостоятельно принимать решения.

Таро прогноз на август 2023 Телец - карта 5 кубков

В начале августа вас ждет разочарование, тоска, скука, но со временем настроение улучшиться и появится больше поводов для радости. Неожиданные события кардинально изменят ваше отношение к жизни.

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Таро прогноз на сентябрь 2023 для Тельцов - карта 10 мечей

В первый месяц осени разрешится какая-то ситуация, будет поставлена финальная точка. Например, вы уволитесь с работы, закроете бизнес, завершите отношения, продадите квартиру, получите решение суда и т.д.

Тельцы будут менять свою жизнь к лучшему. Не бойтесь поставить последнюю точку и закрыть дверь в прошлое. Вас ждет очень хорошее время.

Таро прогноз на октябрь 2023 для Тельцов - карта Маг

С января по сентябрь у Тельцов ожидается какой-то промежуточный этап, а в октябре "все карты на руках" для того, чтобы жить лучше и двигаться дальше.

Вы, как волшебник, будете творить свое будущее.

Таро прогноз на 2023 на ноябрь Телец - карта Мир

Нужно поставить себя и свои интересы на первое место. У Тельцов будет стабильная финансовая ситуация. Может появиться еще один источник дохода. Также придется сделать выбор и принять какое-то решение в сфере финансов.

Таро прогноз на 2023 на декабрь для Тельцов - карта 5 жезлов

Декабрь станет месяцем перемен, нужно быстро принимать решение, что делать, и адаптироваться к ситуации. Не исключена кризисная ситуация.

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